Fonte: Ufficio Stampa Mercedes-Benz Il giovane pilota italiano Andrea Kimi Antonelli, sotto la supervisione del Mercedes-AMG Petronas F1 Team, è pronto a correre il mondiale di F2

La Formula 1 si è accorta del talento del giovanissimo pilota italiano Andrea “Kimi” Antonelli. Il bolognese classe 2006 ha catturato l’attenzione del circus diventando sulla carta, una delle prossime stelle pronte a brillare nel mondo del motorsport.

I successi precoci lo hanno già portato ad avere un posto in Formula 2 per la stagione 2024 con il team Prema. Si prospetta quindi un futuro più che roseo che non tarderà dopo un presente d’argento, quello che lo vede legato contrattualmente e già sotto la supervisione di Toto Wolff e della Mercedes – AMG Petronas Formula One Team.

L’approdo in Mercedes

Andrea Antonelli, per tutti meglio noto come Kimi, si è unito al Programma Junior della Mercedes nell’aprile 2019 dopo aver conquistato vari titoli e vittorie nelle categorie nel karting junior. Negli ultimi anni ha continuato a vincere titoli come le WSK Euro Series e Super Master Series nella categoria OK Junior oltre a finire secondo nel FIA Karting European Championship e quinto al FIA Karting World Championship. Il 2020 l’anno in cui si è fatto notare nella classe OK e da ricordare anche il Campionato Europeo FIA vinto ancora una volta nel 2021.

Dopo l’ennesimo successo nel karting, il passaggio alle corse con le monoposto. L’esordio a fine stagione della Formula 4 italiana nel 2021, in cui fa tempo a partecipare agli ultimi tre round con la scuderia vicentina Prema Racing. Anche qui Antonelli ha sorpreso tutti gli addetti del settore mostrando un ritmo impressionante e conquistando anche dei podi inaspettati.

Con Prema tante gioie anche nel 2022, le stesse che gli hanno permesso il grande salto in Formula Regional nel 2023. In quest’ultima categoria ha conquistato il titolo nella versione Middle East della serie. Non appagato, ha fatto suo anche il Campionato Europeo di Formula Regional di Alpine, una delle serie junior più competitive a livello internazionale. Ora è tutto pronto per la Formula 2 sempre con Prema Racing, antipasto formativo della F1 e di un sogno che diventa realtà.

Le considerazioni

“Sono molto felice per questa opportunità“, il commento di Kimi all’ultima avventura scelta di intraprendere. “Dalla Formula Regional alla Formula 2, sarà un enorme salto. Sono consapevole che sarà molto impegnativo perché il livello è davvero alto lì. Cercherò di imparare il più possibile nei test per essere pronto per la prima gara, divertirmi come sempre, e fare un buon lavoro. Sono felice di continuare con Prema, ho iniziato la mia carriera da monoposto con loro e loro sono la mia seconda famiglia. Mi piace lavorare con loro“.

Sul suo futuro ci sono tutte le garanzie che arrivano anche da Gwen Lagrue, Driver Development Advisor Mercedes AMG F1: “Kimi ha un futuro luminoso davanti ed è semplicemente impressionante“.

Il debutto in F2

Il debutto di Kimi in F2 è stato impressionante. Il bolognese, durante il primo giorno di test lo scorso novembre sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi, ha piazzato il secondo miglior tempo di giornata a soli 165 millesimi dal compagno di squadra Oliver Bearman. Ora l’attenzione si sposta alla stagione vera e propria che lo aspetta tra i più attesi e tra gli outsider al podio finale. Prossimi test ufficiali in programma dall’11 al 13 febbraio sul Bahrain International Circuit. La francese Art Grand Prix resta il team favorito alla vittoria finale della stagione 2024.

Al momento Kimi è l’unico italiano iscritto all’ottava edizione della Formula 2 2024 e tutta Italia tiferà per lui. Il primo GP della stagione F2 si terrà a Sakhir in Bahrain dal 29 febbraio al 2 Marzo. Il campionato affronterà 14 diverse sedi, andando in parallelo a 14 dei GP in programma nel Mondiale della Formula 1. Anche in questa categoria ci saranno due GP in Italia, dal 17 al 19 Maggio a Imola e dal 30 Agosto al 1 Settembre a Monza. Il campionato si chiuderà con il round 14, l’8 dicembre 2024 sul circuito di Yas Marina.

Come compagno di squadra Antonelli avrà Oliver Bearman, terzo nello scorso campionato di F2 con otto podi conquistati. L’inglese classe 2005 è membro della Ferrari Driver Academy e nel suo palmares compaiono il successo nel 2021 con il Campionato Italiano di Formula 4 e dell’ADAC Formula 4 Championship oltre a numerosi successi nel mondo del karting.

40 anni di Prema

La Scuderia Prema Racing ha appena raggiunto l’importante traguardo dei 40 anni di vita. Lo ha fatto nel migliore dei modi, consacrando al mondo il talento di Andrea Antonelli. Lo storico team di Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza, vanta una storia di successi che lo rendono uno dei più importanti tra quelli che non sono mai andati in F1 ma allo stesso tempo la più vincente nella Formula 3 e nella Formula 4 italiana e tedesca.

Nel suo albo d’oro oltre settanta titoli vinti in quasi venti categorie ospitando a bordo delle sue monoposto campioni come Jacques Villeneuve, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Lance Stroll, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Guanyu Zhou. Proprio con Leclerc nel 2017 la vittoria del campionato FIA F2 mentre lo stesso campionato è stato vinto nel 2020 con Mick Schumacher e nel 2021 con Oscar Piastri.