Fonte: Mercedes Benz Archive Andrea Kimi Antonelli è pronto a far sognare il mondo del motorsport italiano. Il 2025 potrebbe essere l’anno della consacrazione ai vertici della F1 e Mercedes il giusto team per il grande passo - LAT Images

Andrea Kimi Antonelli si prepara a entrare da protagonista nel circus della F1 con la Mercedes. A poche settimane dall’inizio ufficiale della nuova stagione, gli appassionati italiani sognano già un nuovo capitolo di gloria. L’erede naturale di Lewis Hamilton? I paragoni si sprecano, ma una cosa è certa, il giovane talento bolognese ha già tutto per scrivere la storia.

L’Italia trattiene il fiato

Il motorsport italiano ha sete di un nuovo eroe. Dopo gli anni d’oro di Michael Schumacher e le ultime vicende Ferrari, i tifosi italiani sognano un pilota tricolore in lotta per il titolo. Antonelli potrebbe essere la risposta a tutto ciò. Il suo legame con la Mercedes è già forte, è il pupillo di Toto Wolff e ha tutti i tecnici e gli ingegneri dalla sua parte. Non a caso, la Mercedes lo aveva messo sotto contratto già a 12 anni, intuendo il talento fuori dal comune. E se il talento non si discute, la pressione sarà il vero banco di prova.

Antonelli ha dimostrato di essere molto più di un semplice enfant prodige. Il suo modo di correre nelle categorie minori, lo ha reso uno dei nomi più caldi del motorsport, con esperti e addetti ai lavori convinti che il suo approdo in F1 è più che meritato. Tutti, tranne Juan Pablo Montoya che in una recente intervista rilasciata a Speedweek ha sollevato qualche perplessità. Per l’ex pilota Williams, la pressione potrebbe causare incidenti e il giovane talento italiano è “incline agli errori“.

Mercedes, il trampolino perfetto

La scuderia di Brackley ha dimostrato negli anni di saper coltivare talenti e Kimi Antonelli è la prossima grande scommessa. Con Lewis Hamilton un glorioso ricordo del passato e George Russell già affermato come pilota chiave del team, il giovane italiano potrebbe essere la pedina perfetta per il futuro della Mercedes. Toto Wolff l’ha protetto con attenzione e il 2025 potrebbe essere l’anno della svolta. Kimi potrebbe infatti gradualmente integrarsi senza eccessiva pressione.

Inoltre, George Russell rappresenta il partner ideale nella sua crescita. L’inglese, già affermato come pilota di punta, ha vissuto un percorso simile. Possiede quindi l’esperienza necessaria per guidare lo sviluppo della monoposto e offrire ad Antonelli un punto di riferimento solido. Inoltre, la sua mentalità da lavoratore instancabile e la capacità di gestire la pressione potrebbero aiutarlo nei momenti più difficili della stagione.

Il pensiero di Kimi

Il diciottenne italiano si sta preparando per la sua prima stagione da pilota ufficiale di F1. Da quella storia del carrello col padre per accedere alla pitlane a oggi, sono passati diversi anni. Undici per la precisione, dove quella passione per i motori nell’assistere alle gare del padre in Porsche Supercup si è concretizzata e trasformata in una sfida lavorativa. In una recente intervista rilasciata al portale della Mercedes, non ha nascosto anche la sua grande ispirazione ad Ayrton Senna che non ha potuto vedere correre ma del quale ha analizzato tutti i DVD delle stagioni tra gli anni ’80 e gli anni ’90.

La sua monoposto è pronta con messo su il numero 12. Un numero non scelto a caso ma con un significato speciale per diverse ragioni. Una su tutte, porta ancora a Senna. Si tratta del numero col quale il brasiliano ha conquistato la sua prima vittoria in F1 in Portogallo nel 1985 con la Lotus. Lo stesso del primo mondiale nel 1988 con la McLaren. Il 12, un numero che lo ha accompagnato in tutti i suoi successi fin qui raggiunti ed era l’età che aveva quando ha fatto il suo ingresso nel Programma Junior della Mercedes.

Imola lo attende

La F1 2025 farà tappa a Imola per il GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy dal 16 al 18 maggio. Quello sarà un weekend speciale per Kimi, correrà praticamente sul circuito che dista solo 30 minuti da casa sua. Crescere con la storia e la leggenda di Imola a pochi chilometri, vuol dire assorbire il DNA del motorsport italiano, su un tracciato che ha visto alcuni dei momenti più iconici della F1. Altri due saranno i GP dal sapore speciale, quello di Gran Bretagna e quello di Monaco. Il primo si corre su Silverstone, il tracciato del suo debutto su una monoposto F1. Il secondo, sul cittadino del Principato, è stato uno dei preferiti dove ha corso in F2.

Il Futuro è già qui

Mentre il paddock della F1 si prepara ad assistere alla rivoluzione generazionale, gli occhi di tutti gli italiani sono puntati su di lui. Il 2025 potrebbe essere l’anno del nuovo portabandiera italiano anche ai vertici del motorsport mondiale. La domanda ora è solo una: sarà lui il prossimo fenomeno della F1? Le risposte arriveranno presto, ma una cosa è certa, Andrea Kimi Antonelli è pronto a far sognare il mondo intero.

Non ci resta che attendere martedì 18 febbraio quando alla O2 Arena di Londra, sarà svelata la livrea 2025 del team Mercedes AMG F1. La monoposto W16 E Performance, la vettura 2025 del team, sarà invece presentata lunedì 24 febbraio. Il mondiale invece inizierà il 16 marzo in Australia.