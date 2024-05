Fonte: Ferrari Media Centre Appuntamento al 1° settembre 2024 con il Gran Premio

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 si svolgerà sul circuito di Monza il prossimo 1 settembre. Mancano ancora tre mesi all’evento ma c’è già grande attesa. Dopo la vittoria di Charles Leclerc a Montecarlo, inoltre, la vendita dei biglietti per l’evento sta registrando un’importante accelerazione. La prossima edizione del GP di Monza potrebbe davvero essere da record. I biglietti per partecipare all’evento, seguendo questo ritmo, potrebbero terminare presto.

Cresce l’attesa per Monza

È corsa al biglietto in vista del prossimo Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma a Monza il 1° settembre. Come da tradizione, già da tempo, i biglietti per partecipare all’evento sono disponibili per tutti gli appassionati che vorranno seguire da vicino l’intero weekend di gara. La vittoria di Leclerc a Montecarlo, arrivata dopo una lunga attesa per i tifosi di Maranello, ha riacceso l’attenzione sul GP di Monza. Come riportano gli organi di stampa in queste ore, le vendite di biglietti per assistere al Gran Premio hanno fatto segnare un vero e proprio boom. In queste ore, un gran numero di tifosi italiani ha scelto di “giocare d’anticipo”. Di conseguenza, la corsa al biglietto per Monza è ufficialmente iniziata.

La Ferrari, quest’anno, ha già totalizzato due vittorie (in Australia, con Sainz, oltre a Montecarlo, con Leclerc) e la classifica è, per il momento, positiva. Leclerc è secondo, appena 31 punti dietro Verstappen che, quest’anno, sembra essere meno imbattibile rispetto al passato. Nel corso delle prossime gare, quindi, la Ferrari proverà a rafforzare la sua posizione per arrivare all’appuntamento di Monza (in calendario ci sono ancora 7 GP prima della gara in Italia) al meglio delle proprie potenzialità e con la speranza di poter vivere una parte finale di stagione da protagonista, almeno nella classifica costruttori.

Il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, in merito alla vittoria di Leclerc e alla prossima gara in Italia, ha dichiarato: “La speranza è che la stagione prosegua così e che la Casa di Maranello ci possa regalare altre soddisfazioni. Auspico, a questo proposito, che i ferraristi possano vivere giornate altrettanto emozionanti e gioiose al GP d’Italia di settembre in un Autodromo Nazionale Monza che si sta adeguando agli standard richiesti dalla F1“. Il prossimo GP di Monza punta a confermarsi come uno degli appuntamenti più importanti della stagione di Formula 1. Le Ferrari proveranno a essere protagoniste.

Dove acquistare i biglietti

Il Gran Premio d’Italia è in programma dal 30 agosto al successivo 1° settembre 2024. Come anticipato in precedenza, sono già acquistabili i biglietti. Per partecipare al Gran Premio è possibile acquistare il ticket tramite il canale ufficiale di vendita Ticketone. Al momento, i biglietti sono tutti ancora disponibili anche se le cose potrebbero cambiare a breve.

La formula dell’abbonamento di 3 giorni (la più richiesta, di solito) così come i biglietti per una giornata singola possono essere acquistati direttamente online. Dando una rapida occhiata alle disponibilità residue, però, si può notare come diversi settori siano molto vicini al “sold out“. Per i tifosi interessati a partecipare all’edizione 2024 del Gran Premio di Monza di Formula 1, quindi, sarà necessario non perdere altro tempo e completare subito l’acquisto dei biglietti desiderati.