Ecco il calendario del FIA WEC per il Mondiale 2025. Scopri tutte le sedi e le date delle prossime gare. Si parte in Qatar con il Prologo e con la 1812 km

Fonte: Foto Credit Ferrari Media Centre Saranno 8 le gare in programma per il Mondiale FIA WEC 2025. Si partirà il 2 marzo con la 1812 Km del Qatar, a Imola il 20 aprile e si chiuderà nel Bahrain l'8 novembre 2025. Prologo in Qatar il 21-22 febbraio.

Il Mondiale Fia WEC 2025 è pronto a partire e promette una stagione entusiasmante con 8 gare da febbraio a novembre. Sarà il 13esimo Mondiale Endurance FIA ​​consecutivo, con molta probabilità il più competitivo e avvincente. Ben 8 grandi marchi automobilistici si contenderanno il titolo nella categoria Hypercar, con 9 produttori in lotta per la gloria nella LMGT3.



Primo appuntamento stagionale il Prologo del 21-22 febbraio in Qatar. Inizio ufficiale la settimana dopo, il 2 marzo sempre in Qatar e fine in programma l’8 novembre in Bahrain. Il WEC si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia nel motorsport. Ecco il calendario completo con un’analisi di ogni tappa della nuova stagione, i team che parteciperanno e le altre informazioni utili per viverlo al meglio.

Le classi in gara

La categoria Hypercar è composta da 18 vetture. Alpine, BMW e Peugeot sono ansiosi di dire la loro sul circuito sfidando Porsche, Toyota e Ferrari. Quest’ultima schiera due 499P, la numero 50 composta dal trio piloti Fuoco, Molina e Nielsen, vincitori alla 24 Ore di Le Mans 2024 e la numero 51 composta da Pier Guidi, Calado e Giovinazzi che hanno vinto alla 24 Ore di Le Mans del Centenario, nel 2023. Cadillac invece ha raddoppiato gli sforzi partecipando con due vetture unendo le forze con l’Hertz Team JOTA. Fari tutti puntanti su Aston Martin che entra nella mischia con due straordinarie e competitive Valchirie.

Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren e Porsche sono pronte invece a competere con 18 auto nella categoria LMGT3. Ci sarà il ritorno di Mercedes – AMG due decenni e mezzo con il ritorno alla 24 Ore di Le Mans, gara che vinse entrambe nel 1952 e nel 1989. Tra i piloti più attesi c’è Valentino Rossi, al suo secondo anno nella categoria sulla BMW M4 numero 46 del team belga WRT.

Il Prologo

Il Prologo è la prima tappa del campionato FIA WEC 2025. Si svolge in Qatar sul circuito di Losail dal 21 al 22 febbraio. Nello specifico sono test collettivi che serviranno per cominciare a settare le prime strategie e i primi valori di riferimento in vista della gara d’esordio della settimana successiva e sempre in Qatar.

Durante il Prologo ci saranno 14 ore di attività in pista divise in quattro sessioni, due ogni giornata. Hypercar e LMGT3 le affronteranno tutte assieme fra pomeriggio e sera.

1812 Km Qatar

Il Lusail International Circuit sarà il circuito che aprirà ufficialmente il Mondiale WEC 2025 con la 1812 Km del Qatar. Appuntamento il 2 marzo 2025 in un impianto all’avanguardia di livello FIA 1 e FIM Grado A, situato a 30 km a nord della capitale Doha e dove Valentino Rossi ha trionfato 4 volte nel MotoGP. Circondato dal deserto, il tracciato fluido e ad alta velocità di 5,419 km pone una serie di sfide uniche con auto e pneumatici portati al limite in una corsa di 16 giri con durata di circa 10 ore che va dal giorno alla notte.

Il debutto di questa gara è avvenuto nel 2024 e denominata così in onore della festa nazionale del paese. A vincere la scorsa stagione, nell’unica gara fin qui disputata è stata per le Hypercar la Porsche Penske Motorsport numero 6 di Estre, Lotterer e Vanthoor mentre a trionfare nella GT3 fu la Manthey Purerxcing numero 92 di Malykhin, Sturm e Bachler.

6 Hours of Imola

Il 21 aprile 2025 sarà la volta della 6 Ore di Imola, seconda tappa del mondiale FIA WEC 2025. Intitolato al fondatore della Ferrari e al suo figlio primogenito, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari fu teatro di gara nella Le Mans Series che nell’Intercontinental Le Mans Cup già nel 2011. Ha accolto il FIA WEC per la prima volta nel 2024, quando la Ferrari ha entusiasmato i tifosi conquistando il blocco dei primi tre nelle qualifiche. Hyperpole per la numero 50 di Fuoco-Molina-Nielsen.

Quello di Imola è uno dei pochi grandi circuiti internazionali a correre in senso antiorario e caratterizzato da un’atmosfera unica “old-school”- Il suo tracciato di 4,909 km vede i piloti Hypercar raggiungere velocità massime nell’ordine di 312 km/h e viaggiare con l’acceleratore completamente aperto per il 50% del giro. A vincere la scorsa stagione fu la Hypercar Toyota Gazoo Racing numero 7 di Conway, Kobayashi e De Vries. Nella GT3 a trionfare fu il Team WRT con la vettura numero 31 guidata da Leung, Gelael e Farfus.

Totalenergies 6 Hours of SPA-Francorchamps

L’11 maggio 2025 sarà il turno della 6 Ore di Spa-Francorchamps in Belgio. La terza tappa del Mondiale si terrà in uno dei luoghi più iconici degli sport motoristici, il Circuit immerso nella foresta delle Ardenne belghe, che lo rende famoso per il suo clima imprevedibile. Un punto fermo nel programma del FIA World Endurance Championship sin dalla sua nascita nel 2012. Uno dei preferiti da piloti e appassionati.

Tracciato ondulato, tecnico ed impegnativo di 7.004 km che genera emozioni e spettacolo. Durante ogni giro, i piloti delle Hypercar cambiano marcia 44 volte, raggiungono velocità massime di circa 315 km/h e viaggiano con il gas completamente aperto per il 58% della distanza. La corsa della 6 Ore di Spa del 2024 è entrata nei libri di storia, poiché l’Hertz Team JOTA numero 12 di Stevens e Ilott ha vinto la sua prima gara nell’era Hypercar del FIA WEC. Nelle GT3 la vittoria è andata alla Manthey Ema numero 91 di Shain, Schuring e Lietz.

24h Le Mans

Il 15 e 16 giugno 2025 sarà la volta della leggendaria 24 ore di Le Mans in Francia. Considerata come un tempio del motorsport internazionale è il fulcro indiscusso del programma del Campionato Mondiale Endurance FIA. Disputata per la prima volta nel 1923 dall’Automobile Club de l’Ouest, la gara più lunga e impegnativa del calendario FIA WEC offre tanto spettacolo. Le Hypercar raggiungono velocità sbalorditive di 340 km/h lungo i 13,626 km del Circuit de la Sarthe, composto da strade pubbliche chiuse e pista dedicata.

Previsti circa 78 cambi marcia al giro, di cui il 70% a tutto gas. Ogni componente della vettura è sottoposto a stress immensi e la mancanza di concentrazione viene immediatamente punita. Negli ultimi anni, la gara è diventata una sorta di sprint di 24 ore, tale è il livello di competizione nel campo Hypercar. Con 329 mila fan sul posto e pubblico televisivo in più di 130 paesi, l’evento del 2024 ha visto un margine di vittoria di soli 14 secondi. Inoltre è un round a doppio punteggio con 50 punti in palio per l’equipaggio vincitore in entrambe le categorie Hypercar e LMGT3, Le Mans si rivela spesso fondamentale nel inseguire la gloria del campionato mondiale.

La Ferrari punta al terzo trionfo consecutivo a La Sarthe. Lo scorso anno fu la volta della 499P numero 50 di Molina, Fuoco e Nielsen nelle Hypercar mentre nelle GT3 a vincere fu la Manthey Ema numero 91 di Shain, Schuring e Lietz.

Rolex 6 Hours of Sao Paolo

Il 15 luglio 2025 si vola in Brasile per la 6 Ore di San Paolo. Si correrà sul circuito di Interlagos con il suo layout fluido “tra i laghi”. Nel calendario del FIA World Endurance Championship nelle prime tre stagioni della serie dal 2012 al 2014. Ritornata al programma dopo un’assenza di dieci anni, l’edizione 2024 della 6 Ore di San Paolo ha attirato oltre 73 mila spettatori a bordo pista.

Con soli 4,309 km, Interlagos in senso antiorario è il circuito più breve della stagione. Le Hypercar raggiungono velocità intorno ai 305 km/h, con circa metà del giro trascorso a tutto gas. I suoi cambi di pendenza lo rendono particolarmente impegnativo per i piloti, mentre il lungo rettilineo e la “Reta Oposta” generano molte azioni di sorpasso.



A vincere lo scorso anno tra le Hypercar è stata la Toyota Gazoo Racing numero 8 di Buemi, Hartley e Hirakawa. Tra le GT3 a trionfare è stata la Manthey Purerxcing numero 92 di Malykhin, Sturm e Bachler.

Lone Star Le Mans (COTA)

L’11 settembre 2025 sarà la volta degli USA e de Lone Star Le Mans sul Circuit of The Americas (COTA). Il FIA World Endurance Championship ha debuttato nel 2012 nella pista che ospita allo stesso tempo l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, la MotoGP e la NASCAR.

Immerso nel cuore del Texas, COTA è rinomato per le sue strutture all’avanguardia e il suo layout impegnativo, affermandosi rapidamente come uno dei preferiti tra piloti e fan. Ampie curve ad alta velocità, sezioni tecniche lente, famigerati dossi e una caratteristica corsa in salita creano emozioni. Dopo una pausa di quattro anni, la pista è tornata nel programma della serie nel 2024, quando un margine di 1.780 di vittoria assoluta è stato il secondo più vicino della storia. Si corre in senso antiorario ed è estremamente duro per freni e gomme, circa il 44% dei 5,513 km sul giro viene percorso a tutto gas, con Hypercars che raggiungono velocità sui 305 km/h. I punti principali di sorpasso sono le curve 1 e 12 e durante ogni tour i piloti cambiano marcia circa 54 volte.

A vincere nella scorsa stagione è stata la Hypercar numero 83 della AF Corse guidata da Kubica, Schwartzman e Ye. Hyperpol per la Ferrari 499P numero 51 di Pier Guidi, Calado e Giovanizzi. Tra le GT3 ha vinto l’Heart of Racing Team numero 27 di James, Mancinelli e Riberas.

6 Hours of Fuji

Il 28 settembre 2025 protagonista il Giappone con la 6 Ore del Fuji. Il circuito ha partecipato alla prima edizione del FIA World Endurance Championship nel 2012. La casa automobilistica giapponese Toyota, proprietaria del circuito dal 2000, ha vinto 9 delle 11 gare disputate fino ad oggi.

Nonostante sia il secondo tracciato più breve della stagione, il suo rettilineo principale di 1,475 km è uno dei più lunghi in questo sport, consentendo ai piloti di sfruttare appieno il potenziale delle loro auto e raggiungere velocità massime superiori a 330 km/h. L’edizione 2025 della 6 Ore del Fuji sarà ricordata per la centesima gara nella storia della serie.



A vincere l’edizione 2024 tra le Hypercar è stata la Porsche Penske Motorsport numero 6 di Estre, Lotterer e Vanthoor mentre a trionfare nella GT3 fu la Vista AF Corse numero 53 di Flohr, Castellacci e Rigon.

Bapco Energies 8 Hours of Bahrain

Come è ormai tradizione nel FIA World Endurance Championship, la stagione 2025 si concluderà in Bahrein, dove verranno incoronati i campioni. Appuntamento per l’8 novembre 2025 su una pista rinomata per offrire battaglie mozzafiato e momenti memorabili sullo sfondo di uno spettacolare paesaggio desertico. Corsa notturna con temperature elevate all’interno dell’abitacolo.

Il tracciato di 5,412 km mette a dura prova piloti e auto, con un massimo di 54 cambi di marcia al giro e velocità prossime ai 300 km/h sui quattro lunghi rettilinei. Circa il 60% del giro viene trascorso a tutto gas. Un’attenta conservazione di pneumatici e freni può spesso essere la chiave del successo.

A vincere lo scorso anno è stata la Hypercar Toyota Gazoo Racing numero 8 di Buemi, Hartley e Hirakawa. Tra le GT3 a trionfare è stata la numero 55 di Vista AF Corse guidata da Heriau, Mann e Rovera.