Nel 2026 ci aspetta una vera e propria rivoluzione in F1 con le vetture e i regolamenti che cambieranno nuovamente. L’obiettivo è come sempre quello di favorire lo spettacolo ed i sorpassi. Tutto ciò naturalmente avrà una propria influenza anche sulla stagione 2025. I team, infatti, stanno già lavorando sulla prossima annata e probabilmente durante questo campionato, ad un certo punto, bloccheranno gli sviluppi per concentrarsi sulla vettura 2026.

Per quanto riguarda le nuove monoposto che vedranno la luce nella prossima stagione, avranno un passo ridotto di circa 200 mm, tagliata anche la larghezza di 100 mm, mentre la larghezza del fondo è stata abbassata di 150 mm. Avremo inoltre anche vetture meno pesanti di 30 kg. Grazie alle nuove regole poi a livello aerodinamico verrà ridotta la deportanza del 30% e la resistenza del 55%. Questo farà si che le monoposto saranno più agili favorendo quindi i sorpassi.

Come cambia la F1

Per quanto riguarda le gomme, invece, si resterà con le 18 pollici, ma cambia la larghezza, ridotta di 25 mm per quelle anteriori e di 30 mm per quelle posteriori. Modifiche anche per i propulsori, che daranno più spazio alla parte elettrica, a discapito di quella endotermica che sarà alimentata a biocarburante. Si tratta da questo punto di vista di una vera e propria rivoluzione visto che i motori in questi anni non hanno mai ricevuto grosse revisioni.

Proprio questo “immobilismo” sulle unità propulsive ha portato la F1 ad essere meno avvezza a guasti meccanici. Con queste novità però è lecito aspettarsi anche qualche problemino di questo tipo. Una vettura fantoccio di quella 2026 è già stata presentata da F1, ma siamo abituati agli stravolgimenti che sono in grado di fare poi i vari ingegneri. In Ferrari si lavorerà parallelamente sia sulla macchina 2025, che su quella 2026, poi durante l’anno si gestiranno le varie risorse in base all’andamento in campionato di Hamilton e Leclerc. Ricordiamo, infatti, che le risorse a disposizione dei team sono limitate così come le ore in galleria del vento.

Nuovi team e Gran Premi

Il 2026 però segnerà anche l’ingresso di due nuovi team. Uno è l’Audi che “userà” la squadra già esistente della Sauber, mentre l’altro è Cadillac, che usufruirà di propulsori e cambio Ferrari. Il marchio americano, nell’attesa di autoprodursi i propri motori nel 2028 si appoggerà al Cavallino Rampante. Grandi movimenti anche tra i motoristi con Ford che si occuperà della Power Unit Red Bull, e Honda che invece passerà all’Aston Martin. Lato Gran Premi, invece, dopo anni di corteggiamenti dovrebbe arrivare il momento di una gara a Madrid, in un circuito cittadino, che per il momento non escluderà Barcellona. Restano in bilico invece Las Vegas, Imola e Messico che hanno il contratto in scadenza.

Intanto la F1 è pronta a ripartire domenica a Melbourne. L’attesa è alle stelle dopo il finale di stagione del 2024 che ha visto McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull lottare tra di loro. Tante le novità che ci attendono, ma una delle più succulente è sicuramente quella che vedrà Lewis Hamilton in Ferrari. Un matrimonio che arriva ormai sul crepuscolo della carriera del britannico, ma che promette scintille. Il 7 volte campione del mondo punta a superare il record di Michael Schumacher e vuole riportare un titolo a Maranello che manca ormai dal 2007. In Italia però l’attesa è a mille anche per l’esordio di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes. Cresciuto con le stigmate del predestinato arriva in F1 ad appena 18 anni, e lo fa dalla porta principale.