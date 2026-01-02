La nuova edizione della Dakar è pronta a partire: la competizione prenderà il via il 3 gennaio e si svolgerà interamente in Arabia Saudita, come già avviene dal 2020

Ufficio Stampa Dakar La competizione si svolge in Arabia Saudita

È tutto pronto per la partenza della Dakar 2026. La competizione, un vero e proprio simbolo del mondo dei motori, prenderà il via il 3 gennaio . Anche quest’anno, tutto il percorso di gara si svolgerà in Arabia Saudita, con partenza e arrivo a Yanbu. Si tratta di una gara che, anno dopo anno, riesce a rinnovarsi pur restando fedele alla tradizione (la prima edizione risale al 1979). Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’evento che dà il via ufficiale alla stagione di motorsport del 2026.

Parte la Dakar

Il rally-raid più famoso al mondo sta per partire. La competizione prenderà il via il prossimo 3 gennaio e si concluderà il successivo 17 gennaio. Per il sesto anno consecutivo, la Dakar si svolgerà in Arabia Saudita, scenario ideale per dare vita a una gara ricca di interesse. Per quanto riguarda la categoria auto, l’edizione 2026 della Dakar prevede un percorso complessivo di ben 7.994 chilometri con ben 4.880 chilometri di prove speciali (la restante parte è dedicata ai trasferimenti). Da segnalare anche la presenza di due tappe di maratona (da svolgere su due giorni) che sono programmate per il 7 e l’8 gennaio e per il 14 e il 16 gennaio.

La favorita assoluta resta la Toyota Hilux, che sarà guidata dal saudita Yazeed Al Rajhi e dal sudafricano Henk Lategan. Per quanto riguarda le moto, invece, toccherà a Daniel Sanders su KTM difendere il titolo ottenuto nell’edizione 2025. Il principale rivale potrebbe essere il suo compagno di squadra, l’argentino Luciano Benavides, oltre al 20enne spagnolo Edgar Canet. Da tenere d’occhio anche le Honda con Tosha Schareina, Ricky Brabec, Adrien Van Beveren e Skyler Howes. In gara ci sarà anche Paolo Lucci, sempre su Honda, che nel 2023 conquistò un buon 15° posto.

Dal punto di vista tecnico c’è sicuramente grande interesse per la nuova edizione della Dakar, una competizione che spinge fino al limite tutti i veicoli che partecipano. Quest’anno è prevista la presenza anche di auto a idrogeno oltre a un vero e proprio rilancio della categoria Stock, riservata ai veicoli vicini a un modello di serie. Tra le novità ci sarà spazio anche per la Defender Dakar D7X-R di cui vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi, definendola come la vettura definitiva per il rally-raid.

Dall’immagine qui di sotto potete dare un’occhiata al percorso della Dakar 2026, che seguirà un vero e proprio anello, andando ad attraversare buona parte dell’Arabia Saudita nel corso delle due settimane della competizione.

Dove vederla

Il broadcaster ufficiale della Dakar 2026 è Sky. Per gli appassionati, quindi, c’è la possibilità di seguire la competizione sfruttando la copertura mediatica fornita dall’emittente. Per la diretta streaming, invece, è possibile fare riferimento a NOW, andando ad attivare il Pass Sport. Durante tutta la competizione ci sarà la rubrica Speciale Dakar Live, in programma ogni sera alle 21:15 e in replica alle 22:45. Su Sky Sport Arena, inoltre, è previsto un recap giornaliero con tutte le immagini salienti della gara, in programma alle 23. Sono previsti anche collegamenti su Sky Sport 24.