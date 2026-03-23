Dopo undici anni e quattro titoli mondiali in Formula E, DS Automobiles vira sull'efficienza dei catamarani del SailGP per le future auto elettriche di lusso

Ufficio Stampa DS Automobiles DS Automobiles conclude dopo undici anni l'avventura in Formula E: testerà le nuove tecnologie sulle barche a vela

Dopo aver dominato l’asfalto, per DS Automobiles arriva il momento di conquistare il vento. Pioniere dell’elettrificazione nel gruppo Stellantis, il marchio francese scrive il capitolo finale in Formula E e si appresta ad aprirne uno inedito, dove l’innovazione tecnologica affronta la fisica sulle onde.

Un’eredità di successi: quattro titoli mondiali in Formula E

Nel corso degli undici anni di militanza in Formula E, DS ha riscritto la storia con quattro titoli mondiali, 18 vittorie e ben 55 podi su 142 gare disputate. Le pole position e i sorpassi nei circuiti cittadini sulla scena globale hanno consentito di affinare la gestione energetica e l’efficienza dei propulsori, oggi ritrovate sulle strade quotidiane. Xavier Peugeot, amministratore delegato del marchio, ha spiegato:

“In 11 anni di impegno pionieristico in Formula E, 18 vittorie, 2 titoli piloti e 2 campionati costruttori, DS Automobiles ha dimostrato la sua capacità di trasformare la competizione in una realtà high-tech, come testimoniano i nostri ultimi modelli DS N°4, DS N°7 e DS N°8″

Il legame tra pista e produzione di serie è oggi più stretto che mai. Durante le tre generazioni di monoposto elettriche DS Performance ha ridefinito gli standard, poi declinati nei nuovi modelli del brand. Vetture come la N°4, la N°7 e la N°8 hanno tagliato traguardi impensabili fino a pochi anni fa, tra cui un’autonomia di 750 km completamente a zero emissioni.

Tuttavia, con la conclusione della dodicesima stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship, DS Automobiles ha deciso di spingersi oltre, andando a caccia di nuovi stimoli in ambiti che rispecchiano lo stile di vita e le passioni dei propri clienti: il golf e, soprattutto, il SailGP.

SailGP: il nuovo laboratorio hi-tech tra le onde

Il 15 gennaio 2026 è passato agli archivi come una data storica per l’annuncio della title partnership con il team francese di SailGP. Perché proprio la vela? La risposta risiede nella ricerca spasmodica dell’efficienza. I catamarani del SailGP sono, di fatto, “monoposto dei mari” che volano sull’acqua grazie a una sofisticata ingegneria. Il focus vira ora sullo studio dei materiali compositi ultraleggeri, sull’aerodinamica estrema per ridurre la resistenza all’aria e sullo sviluppo di software di gestione complessi. Gli stessi pilastri su cui si fonda il futuro dell’auto elettrica di lusso.

“Per portare l’eccellenza francese a un livello ancora più elevato, stiamo compiendo un nuovo passo orientando la nostra strategia di partnership verso il SailGP, un laboratorio di innovazione unico in cui prestazioni tecnologiche ed emozione si incontrano”

ha aggiunto Xavier Peugeot.

L’ultimo ruggito a Madrid

Nonostante il nuovo orizzonte marittimo, l’impegno nella Formula E rimane totale fino all’ultimo chilometro. Questo fine settimana l’attenzione si sposta sull’E-Prix di Madrid, dove il team DS punta a chiudere in bellezza, inseguendo un podio che ne possa consolidare la propria posizione al vertice della classifica costruttori.

La chiusura di un’era gloriosa e, al contempo, il trampolino di lancio verso una mobilità tanto emozionante quanto rispettosa dell’ambiente e all’avanguardia sotto il profilo tecnologico. Oltre a lasciare traccia del suo passaggio nello sport, DS Automobiles ridefinisce i confini di cosa significhi essere un marchio di eccellenza nel ventunesimo secolo.