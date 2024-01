Fonte: Ufficio Stampa Ducati Corse Presentata ufficialmente la Ducati Desmo450 MX, la prima moto da cross di Borgo Panigale, Alessandro Lupino e Tony Cairoli sono pronti a guidarla al successo

Presentata ufficialmente la Ducati Desmo450 MX, la prima moto da cross di Borgo Panigale. Grandi novità direttamente da Madonna di Campiglio alla presenza di Paolo Ciabatti, Direttore Generale della Divisione Off-Road di Ducati Corse e ai due piloti ufficiali: Alessandro Lupino e il nove volte Campione del Mondo Cross, Tony Cairoli.

Per entrambi grande attesa e curiosità nel guidare l’ingresso di Ducati nel mondo del motocross. L’obiettivo dichiarato di questa prima stagione di gare è quello di acquisire dati e informazioni in gara per contribuire allo sviluppo della moto che verrà messa in produzione nella seconda metà del 2025.

Il debutto

Ducati fa sul serio e dal palco del PalaCampiglio ha presentato la Desmo450 MX e il team ufficiale Ducati Corse R&D – Factory MX Team gestito da Corrado e Marco Maddii. La nuova moto disegnata da Davide Perni farà il suo debutto ufficiale nel motocross a marzo e lo farà partecipando al Campionato Italiano Motocross Pro – Prestige MX1 del 2024. Quello appena presentato rappresenta un progetto pluriennale che porterà alla nascita di una gamma completa di motori e moto da fuoristrada.

I modelli entreranno progressivamente a far parte di una famiglia di moto tassellate marchiata Ducati e permetterà la presenza della marca in terreni a oggi inesplorati. Lo aveva annunciato lo scorso ottobre e ora lo ha ribadito, per la prossima avventura nel motocross la Casa bolognese ha stretto partnership strategiche, scelte intraprese per debuttare nel migliore dei modi. Su tutti l’accordo con il nove volte Campione del Mondo Motocross Antonio Cairoli in veste di collaudatore. Grazie alla sua esperienza e al suo talento, Tony offrirà un supporto importante per lo sviluppo della nuova moto.

Ducati ha anche stretto un accordo pluriennale con Maddii Racing, uno dei team più esperti nel paddock del Motocross. Quest’ultimo diventerà la struttura di riferimento per le attività racing nell’MX e prenderà parte al Campionato Italiano Motocross 2024 con Alessandro Lupino, otto volte Campione Italiano e vincitore del Motocross delle Nazioni 2021. Lupino ha firmato un contratto con Ducati nella doppia veste di pilota e collaudatore.

Voglia di vincere

“L’ingresso nel motocross è l’esempio lampante che il nostro desiderio di migliorarci e la nostra voglia di vincere non hanno limiti. Una stagione che si prospetta ricca di sfide, in cui dimostrare le nostre capacità in un terreno nuovo come il fuoristrada specialistico. Le sfide ci stimolano da sempre a tirare fuori il meglio e ci sentiamo assolutamente pronti. Questo progetto è reso possibile dagli eccellenti risultati dell’Azienda in questi ultimi anni, e conferma il nostro desiderio di ampliare la nostra presenza verso nuovi mondi, parlare a nuovi motociclisti e quindi far crescere la comunità dei Ducatisti“, le parole di Claudio Domenicali CEO Ducati Motor Holding.

Antonio Cairoli ha invece commentato così la sua nuova avventura: “Sono estremamente felice di entrare a far parte dell’universo Ducati, da sempre simbolo d’talianità nel mondo, e d’intraprendere questa nuova entusiasmante avventura, in un progetto tutto italiano. Poter apportare il mio contributo allo sviluppo della moto da cross di Borgo Panigale, è un sogno che diventa realtà ed è per me motivo di profondo orgoglio“.

Per Alessandro Lupino il sogno di diventare il primo pilota a vincere un titolo nel motocross con la Ducati. Nelle sue ultime dichiarazioni alla stampa la conferma di trovarsi bene alla sua guida e di aver testato un propulsore molto potente. Il “Sei bellissima” apparso nel suo account Instagram fa già sognare una nuova nicchia di Ducatisti.

Il campionato 2024

Sarà Alessandro Lupino il pilota ufficiale che prenderà parte a tutte le prove del Campionato Italiano Motocross Pro – Prestige MX1. Per lui un fitto e intenso programma di test da sostenere nei quali verrà affiancato da Antonio Cairoli. Il primo appuntamento in pista della stagione è per il 16 e 17 marzo a Mantova. Seguiranno il 20 e 21 aprile la gara di Cingoli nelle Marche, il 25 e 26 maggio quella di Montevarchi e sempre in Toscana il 22 e 23 giugno per la tappa pisana di Ponte a Egola.

Dopo una breve pausa estiva si ritorna in gara il 31 agosto e il 1° settembre a Castiglion del Lago e poi si dovrebbe chiudere la stagione a Faenza dal 21 al 22 settembre con una gara organizzata in prima persona da Andrea Dovizioso. Previsto anche il servizio di diretta tv e streaming di tutte le gare e nelle prossime settimane arriveranno tutti i dettagli in merito.

Ai blocchi di partenza, le avversarie più agguerrite del prossimo campionato saranno la Honda del team MB con il ritorno del campione francese Christophe Charlier e il team Martin Racing, che schiererà lo svedese Alvin Ostlund e il campione uscente della Fast Yuri Pasqualini. Da tenere comunque sott’occhio la KTM, il team JK e il team Kawasaki Scoccia Racing. Si prospetta un bel campionato ricco di suggestioni e con una buona dose di adrenalina. Tutto il mondo del motocross fa già il countdown alla prima gara ufficiale della stagione.