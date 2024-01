Ecco il calendario di F1 per il Mondiale 2024. Scopri tutte le sedi e le date dei prossimi GP. Si partirà sabato 2 marzo in Bahrein con la prima gara

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Saranno 24 le gare in programma per il Mondiale di F1 del 2024. Si partirà il 2 marzo con il GP del Bahrein, Imola il 19 maggio e Monza il 1 settembre

Cresce l’attesa per il Campionato del Mondo di Formula 1 più lungo della storia. Quello della stagione 2024 avrà in programma ben 24 GP e 6 Sprint con inizio il 2 marzo in Bahrein, dove per il Ramadan si correrà di sabato, e fine in programma l’8 dicembre ad Abu Dhabi. Un mondiale lungo e impegnativo, sulla questione si è espresso anche il campione del mondo in carica Max Verstappen che ha criticato apertamente il fatto di partecipare a un calendario sempre più lungo e di conseguenza poco sostenibile sia per l’ambiente che a livello fisico.

La prossima sarà anche un’edizione particolarmente sentita, ricorre il 30esimo anniversario dalla morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, alla cui memoria si renderà omaggio con una serie di iniziative speciali.

Gulf Air Bahrein GP

Il Bahrein aprirà ufficialmente la stagione 2024 della Formula 1. Si correrà sabato 2 marzo sul circuito di Manama, costruito per l’occasione nel deserto vicino alla capitale. Sarà la 20esima volta che si correrà nello stato dell’Asia sud-occidentale, dal 2014 sempre in notturna. Saranno 5.412 i chilometri da percorrere in 57 giri in un circuito che detiene il primato di gara più calda con i 42.5°c del 2005. A vincere lo scorso anno è stato Max Verstappen su Red Bull, da ricordare invece il terzo posto di Fernando Alonso su Aston Martin e il giro più veloce del cinese Zhou su Alfa Romeo.

STC Saudi Arabian GP

Come per quello in Bahrein, anche in Arabia si correrà di sabato 9 marzo per il Ramadan. Quello di Jeddah è un circuito veloce, uno di quelli che mettono alla prova i piloti. È il più lungo di tutti i circuiti cittadini di Formula 1, 6.174 chilometri da percorrere in 50 giri. Anche questa seconda prova del mondiale si terrà in notturna. A vincere lo scorso anno fu Sergio Perez su Red Bull davanti al compagno di squadra Max Verstappen e Fernando Alonso su Aston Martin.

Rolex Australian GP

Domenica 24 marzo sarà la volta del GP d’Australia. La Formula 1 ritorna all’Albert Park di Melbourne dove una folla da record sarà pronta a riversarsi e colorare l’iconico circuito con vista dello skyline della città sullo sfondo. Dopo le prime due gare della stagione in Medio Oriente, il mondiale si sposterà nell’emisfero australe. Si disputeranno 58 giri per un totale di 5.278 chilometri da percorrere. Lo scorso anno a trionfare fu Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton e ancora una volta a Fernando Alonso. Grandi aspettative del pubblico australiano per il pilota locale della McLaren, Oscar Piastri.

Lenovo Japanese GP

In Giappone non si correrà più in autunno ma sarà la quarta tappa della stagione, il 7 aprile. La scelta è stata incentrata nel fatto di rendere più sostenibile la logistica. Storicamente, il circuito di Suzuka è stato protagonista delle ultime gare della stagione, e di conseguenza è stato la sede di molte gare decisive per il titolo. A oggi si sono disputati 36 appuntamenti mondiali, 6 dei quali sono stati vinti da Michael Schumacher e 5 da Lewis Hamilton. Nel 1988 fu anche lo scenario di una sfida epica tra Alain Prost e Ayrton Senna. Un circuito di 5.807 chilometri da percorrere in 53 giri. A vincere lo scorso anno è stato Max Verstappen davanti alle due McLaren Marcedes di Lando Norris e Oscar Piastri.

Heineken Chinese GP

Il 20 aprile sarà la volta del ritorno in Cina allo Shanghai International Circuit. L’ultima volta che si è corso è stato nel 2019, l’evento poi è stato annullato a causa della pandemia CoVid-19. Un tracciato da 5.451 chilometri su 56 giri. Un circuito impegnativo per le gomme, soprattutto per l’anteriore sinistra e per le frenate violente. Nonostante ciò è anche il circuito dove per quasi tre quarti di gara si spingono le monoposto alla massima velocità. A vincere l’ultima volta è stato Lewis Hamilton davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Sebastian Vettel.

Crypto.com Miami GP

Il circus volerà quindi negli States il 5 maggio. Il pubblico americano aspetta con ansia una nuova edizione mondiale soprattutto dopo la notizia che la Andretti Cadillac è stata approvata per correre in F1 alimentata da un propulsore GM dal 2028. A questa si aggiungono anche i recenti investimenti delle star dello sport americano come i giocatori di Kansas City Chiefs Patrick Mahomes e Travis Kelce.

L’Autodromo Internazionale di Miami è un circuito cittadino unico nel suo genere perché situato all’Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins della NFL. Si sviluppa per 5.410 chilometri e permette di raggiungere una velocità massima stimata di 320 km/h. Due le edizioni fin qui corse entrambe vinte da Max Verstappen su Red Bull.

Qatar Airways Emilia Romagna GP

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna sarà la settima tappa. Si disputerà sul circuito dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari d’Imola nelle giornate di venerdì 17 maggio (prove libere), sabato 18 maggio (prove libere e qualificazione) e domenica 19 maggio (gara). La Fan Zone aprirà i battenti già giovedì 16 maggio 2024. Quella d’Imola sarà un’edizione ricca di significati, il circus della F1 tornerà a correre dopo lo stop causato dalle nefaste conseguenze dell’alluvione.

Nelle scorse settimane Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna aveva presentato così la prossima edizione: “Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. L’avevamo promesso un anno fa, quando con una scelta soffertissima, decidemmo insieme al Governo, agli organizzatori e al Comune, di annullare il Gran Premio. Il Gran Premio del 19 maggio assume, dunque, per noi un duplice significato: una grande festa dello sport, ma anche una nuova, preziosa occasione per tenere alta l’attenzione su questa terra ferita. Tutti insieme all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari d’Imola, per ricominciare“.

Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno dominato le ultime tre edizioni disputate. I biglietti sono già in vendita da dicembre con prezzi che variano dai 75 euro del prato ai 660 euro del settore 1.

Monaco GP

Il 26 maggio sarà la volta del GP del Principato di Monaco. Una delle gare più iconiche del mondiale, quella in cui la vittoria ha un valore speciale, quella che tutti i piloti hanno sognato di vincere. Nel suo albo d’oro sono incisi i grandi nomi della Formula 1 come Fangio, Graham Hill, Schumacher, Prost e Senna. Proprio al brasiliano appartiene il record di vittorie (6) mentre alla McLaren il maggior numero di vittorie (15).

La prima edizione si disputò il 14 aprile 1929 e quella del 2024 sarà l’81esima. La lunghezza di questo tracciato è di 3.337 chilometri che i piloti percorreranno compiendo 78 giri. Nello specifico è il circuito più breve del Mondiale e anche il più difficile dove un minimo errore alla guida può essere fatale. A vincere nel 2023 è stato Max Verstappen davanti a Fernando Alonso e alla Alpine di Esteban Ocon.

Pirelli Canadian GP

Il 9 giugno si disputerà il Gran Premio del Canada, una delle gare tradizionalmente più spettacolari in calendario. Si correrà sul circuito Gilles Villeneuve, un tracciato semi-permanente di 4.361 chilometri percorso in gara 70 volte, realizzato sull’isola artificiale di Notre Dame nella città di Montreal. Una gara dove la velocità media è relativamente bassa per frequenti cambi di direzione dovuti alle curve molto vicine fra loro.

Osservato speciale il “Wall of Champions”, il muro all’uscita della curva della chicane 13/14 che collega il rettilineo più lungo del percorso alle uscite per i box. Un luogo dove tanti piloti famosi hanno lasciato ogni speranza di vittoria. Nella scorsa edizione a vincere è stato Max Verstappen davanti a Fernando Alonso e Lewis Hamilton.

AWS Spanish GP

Barcellona si prepara al meglio e si tiene stretto un GP dal sapore speciale. Dopo la diatriba degli ultimi mesi sul possibile switch verso Madrid, gli organizzatori catalani studiano al meglio le modalità di sviluppo della manifestazione. Il 23 giugno si correrà sul Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló di 4.657 chilometri da percorrere in 66 giri. Nel 2023 Max Verstappen ha vinto la gara davanti ai piloti Mercedes Lewis Hamilton e George Russell rispettivamente al secondo e terzo posto.

Rolex Austrian GP

Il 30 giugno sarà la volta del GP d’Austria. Si correrà sul Red Bull Ring di Spielberg, un tracciato di 4.318 chilometri da percorrere in 71 giri. Nell’ultima edizione, sul tracciato di casa della Red Bull, Verstappen ha preceduto all’arrivo il monegasco Charles Leclerc su Ferrari e il compagno di squadra Sergio Pérez. Verstappen è anche il pilota più vincente sul circuito mentre lo scorso alla Ferrari l’800esimo podio in assoluto in Formula 1.

Aramco British GP

Si correrà il 7 luglio il GP di Gran Bretagna. Il leggendario tracciato di Silverston è fresco vincitore di tre stelle dalla FIA. Il riconoscimento è stato ottenuto grazie ai progressi compiuti nel suo viaggio verso un futuro a zero emissioni nette. Un circuito di 5.891 chilometri che sarà da percorrere in 52 giri.

L’edizione 2023 è stata vinta dall’olandese Max Verstappen su Red Bull al 43esimo successo in carriera. Verstappen ha preceduto all’arrivo i piloti di casa Lando Norris su McLaren e Lewis Hamilton su Mercedes. Per il secondo anno consecutivo lo sponsor del Gran Premio sarà la compagnia nazionale saudita d’idrocarburi Aramco.

Qatar Airways Hungarian GP

Il 21 luglio sarà la volta del GP d’Ungheria, una delle gare più popolari d’Europa tra curve brevi e traiettorie strette. Come sempre si correrà all’Hungaroring di Mogyoród con 4.381 chilometri da percorrere in 70 giri. Nel 2023 Max Verstappen ha vinto consegnando alla Red Bull Racing il record per il maggior numero di vittorie consecutive per un costruttore (12).

MSC Cruises Belgian GP

Quella del Belgio del 28 luglio sarà l’ultima gara del Mondiale prima della pausa estiva. Una delle gare storiche e più importanti del calendario della Formula 1 sul circuito di Spa-Francorchamps a Stavelot. Un tracciato lungo 7.004 metri su 44 giri e tra i più impegnativi della stagione. Nell’ultima edizione a vincere ancora una volta è stato Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alla Ferrari di Charles Leclerc.

Heineken Dutch GP

Il 25 agosto si tornerà dalla pausa estiva per correre il GP d’Olanda a Zandvoort. Con una lunghezza di 4.300 chilometri, sarà uno dei circuiti più brevi del calendario della F1. Caratteristica del tracciato i letti di ghiaia a bordo pista dove i piloti spesso pagano il prezzo anche del più piccolo errore. La pista è famosa anche per la sua posizione unica a pochi passi dalla spiaggia e da Amsterdam.

Il circuito altamente impegnativo presenta 14 curve e sarà completamente aggiornato. “Da due stagioni stiamo scrivendo una nuova storia sul circuito più bello e impegnativo d’Europa e forse del mondo. E siamo ben lungi dall’essere finiti“, il commento dell’ex pilota Jan Lammers direttore sportivo del GP olandese. A vincere lo scorso anno Verstappen davanti Alonso e Gasly.

Pirelli Italian GP

Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia di disputerà come tradizione sull’Autodromo di Monza e si disputerà il 1 settembre. Sarà la 16esima prova del mondiale. Nelle giornate di venerdì 30 agosto si terranno le prove libere mentre sabato 31 agosto prove libere e anche qualifiche. La Fan Zone aprirà già giovedì 29 agosto.

Sarà la 95esima volta che si correrà a Monza o meglio nel “Tempio della Velocità” che ha visto sfrecciare i più grandi campioni della storia della F1. Per l’occasione i biglietti sono già in vendita da dicembre con prezzi che variano dai 100 euro del prato agli 800 euro del centralissimo settore 1. Grande l’attesa tra i tifosi Ferrari dopo le ottime prestazioni di Carlos Sainz del 2023. Lo spagnolo aveva conquistato la pole position e il calore dei tifosi chiudendo al terzo posto.

Azerbaijan GP

Il 15 settembre si disputerà il GP dell’Azerbaijan. La gara di Baku è presente nel calendario della Formula 1 dal 2016, è considerata una delle preferiti dai fan per le alte velocità fino a 378 km/h lungo il tracciato cittadino. Baku è la quarta pista più lunga del calendario con 6.003 chilometri e la sede più bassa del calendario a 28 metri sotto il livello del mare. A vincere nel 2023 è stato Sergio Perez davanti al compagno di squadra Max Verstappen e alla Ferrari di Charles Leclerc.

Singapore Airlines GP

Il 22 settembre si volerà a Singapore sul circuito cittadino di Marina Bay con lo spettacolare sfondo dello skyline della città. La gara in notturna dello scorso anno è stata elogiata come “Miglior gara” della stagione da numerosi media internazionali. Carlos Sainz proverà a ripetere la vittoria del 2023, l’unico successo Ferrari della scorsa stagione. Saranno 4.940 i chilometri da percorrere in 62 giri.

Lenovo United States GP

Dopo una breve pausa, la F1 riprenderà il Mondiale da Austin (Texas) negli USA il 20 ottobre. Un tracciato lungo 5.513 chilometri su 56 giri, inserito in programma dal 2012 tranne la cancellazione del 2020 causa CoVid-19. Grande prova della Ferrari nel 2023 con Leclerc che aveva conquistato la pole e Sainz il terzo posto finale. A vincere fu però Verstappen davanti Norris.

Mexico City GP

Il 27 ottobre sarà la volta del Messico. Nell’Autodromo Hermanos Rodríguez della capitale messicana gli organizzatori si preparano al meglio per la gara. Il contratto con la FIA è fissato fino al 2025 e quindi i prossimi mesi saranno cruciali per l’estensione della presenza del circuito nel programma futuro. Un tracciato da 4.304 chilometri su 71 giri dove lo scorso anno ha visto Leclerc conquistare pole e terzo posto finale. A vincere ancora una volta Verstappen davanti a Hamilton.

Rolex São Paulo GP

Il tracciato d’Interlagos a San Paolo in Brasile garantisce sempre buoni spettacoli. Chi vincerà il 3 novembre sa che avrà ottenuto un passo importante per la propria stagione. Saranno 4.309 i chilometri da percorrere in 71 giri. La gara dello scorso anno è stata vinta da Verstappen al cinquantaduesimo successo in carriera. L’olandese ha preceduto all’arrivo Norris e Alonso.

Heineken Las Vegas GP

Con il GP di Las Vegas si chiude la parentesi oltre Atlantico prima di spostarsi nuovamente in Medio Oriente. Si correrà il 23 novembre nella capitale mondiale dell’intrattenimento. Una gara che attraversa il cuore della città sulla Strip di Las Vegas. Un tracciato cittadino di 6.201 chilometri da percorrere tra monumenti, casinò e hotel di fama mondiale con velocità che potranno arrivare fino a 341 km/h. La gara del 2023 fu vinta da Verstappen davanti a Leclerc, autore anche della pole e Perez.

Qatar Airways Qatar GP

Il 1 dicembre si disputerà la penultima gara del Mondiale in Qatar. Sul Lusail International Circuit si percorreranno 5.419 chilometri in 57 giri, gli stessi dove Max Verstappen ha conquistato nel 2023 il suo terzo titolo. Chissà se si assisterà nuovamente al caldo estremo durante tutto il fine settimana della manifestazione. Molti piloti hanno definito quella del 2023, la gara la più difficile che avessero mai vissuto. Criticità create anche dall’implementazione di uno stint di gomme massimo di 18 giri, raccomandato da Pirelli e imposto dalla FIA.

Etihad Airways Abu Dhabi GP

La stagione si concluderà l’8 dicembre ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti e nel circuito di Formula 1 più costoso, la sua realizzazione nel 2009 è infatti costata 6 miliardi di dollari. Saranno sempre 5,281 i chilometri da percorrere in 58 giri. Le condizioni di guida impegnative e uno dei rettilinei più lunghi della stagione rendono affascinante e all’avanguardia Yas Marina Circuit. Nel 2023 la gara è stata vinta da Verstappen al cinquantaquattresimo successo in carriera precedendo all’arrivo Leclerc e Russell.

Gare Sprint

A tutte le gare del mondiale si aggiungeranno nel calendario anche 6 prove Sprint, gare brevi che si disputeranno sui circuiti di Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, San Paolo, Lusail. La prima quindi si svolgerà in Cina ad aprile 2024 mentre l’unica in Europa si correrà in Austria a fine giugno 2024. Tutte le prove verranno sostenute il sabato del rispettivo weekend di gara.