In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Aperitivo e cena di gala alla O2 Arena, Londra. Una marea di tavoli imbanditi a festa, con piloti, team principal, ingegneri e chi più ne ha più ne metta. La cerimonia in sé è la classica americanata in perfetto stile Yankee. Luci, colori, rumore e tante parole a vanvera. Diversi presentatori accomunati in questo show di plastica cromata: presunti cantanti e musicisti, comici che fanno ridere per la pochezza di contenuti. Le vetture sono attempate, sulle quali sono dipinte le nuove livree. Il tutto seguito dalle solite dichiarazioni di facciata. Un tuffo nel mare della banalità, l’ora della chiacchiera a vanvera. Un po’ di questo, un po’ di quello. Tanta fuffa, come si dice nella Motor Valley.

Ferrari ha svelato la sua livrea attorno alle 22:25. Osservando la monoposto di Maranello si nota un rosso più scuro che dipinge la SF-24, monoposto che ha partecipato alla campagna agonistica 2024 conquistando diverse vittorie. Per fortuna la storica scuderia italiana ha deciso di anticipare la presentazione delle SF-25. Lo ha fatto tramite i social al termine del paripé messo assieme da Liberty Media. Tramite i canali della scuderia, possiamo pertanto apprezzare le nuove forme della vettura modenese che presenta diverse novità. Nella giornata di domani le analizzeremo in dettaglio.

F1, Ferrari: le anticipazioni sulle novità tecniche

Nel mentre, possiamo anticipare alcuni concetti interessanti. Come possiamo apprezzare attraverso i render ufficiali rilasciati dal team italiano, la Rossa ha scelto di utilizzare lo schema pull-rod all’avantreno. Doppia sospensione a tirante, pertanto, puntando parecchio sull’avantreno a livello aerodinamico. Una decisione alquanto rischiosa, considerando che manca solamente una stagione al termine di questa era regolamentare. Inoltre, si nota una bella profilatura del braccio inferiore del gruppo sospensivo. Le pance mantengono la classica forma a “L” vista nella passata stagione, sebbene siano più rastremate. Le bocche di entrata collocate davanti ai radiatori hanno subito alcune modifiche. Sugli specchietti è presente un nuovo case, mentre l’ala posteriore presenta un cucchiaio nella zona centrale maggiormente accentuato. Per il fondo, possiamo sostenere che si tratta di un’ulteriore evoluzione della specifica introdotta a Las Vegas nel mondiale 2024. Senza dubbio c’è stato un lavoro interessante al di sotto del pavimento, così come sulla chiglia della Ferrari SF-24.