F1, Ferrari: la nuova SF-25 in pista a Fiorano!

I fan della Rossa erano stanchi del profilo basso che per troppe stagioni erano stati costretti a tenere i driver della Scuderia. Il team più titolato della storia della Formula 1 è stato il vero protagonista dell’evento che si è tenuto all’arena O2 di Londra. Tutti in Inghilterra erano in attesa di vedere per la prima volta Lewis Hamilton su un palco vestito di rosso. Il focus è stato quasi più sul sette volte iridato ex Mercedes che sulla livrea della monoposto modenese che ha spezzato la tradizione del classico rosso con una tonalità più scura e delle zone in bianco con lo sponsor HP.

La Ferrari ha chiaro l’obiettivo mondiale e per questo motivo ha puntato sull’ingaggio di Lewis Hamilton al fianco del confermatissimo Charles Leclerc. Il monegasco viene da una stagione positiva ma ricca di alti e bassi che poi hanno portato alla medaglia d’argento del team nella graduatoria costruttori. L’obiettivo è stato solo sfiorato, complice anche un Carlos Sainz già con la testa altrove. Lo spagnolo si è accasato alla Williams, mentre al posto di Hamilton in Mercedes è arrivato il debuttante pilota italiano Kimi Antonelli.

Ferrari, ritorno al passato

Le innovazioni tecniche della SF-25 avranno dato subito ottimi feedback al management della Scuderia modenese. Sono arrivate parole importanti da parte dei piloti che hanno l’intenzione di collaborare per riportare il Cavallino sul tetto del mondo. La Rossa non vince dal lontano 2008 con Kimi Raikkonen e Felipe Massa protagonisti. Entrambi hanno appeso il casco al chiodo e questo la dice lunga sul lungo digiuno che Leclerc ed Hamilton hanno intenzione di fermare. Una squadra come la Ferrari deve sempre puntare al massimo risultato. C’è da considerare anche la concorrenza che, naturalmente, ha il medesimo obiettivo.

La Red Bull Racing ha puntato su un driver ancora molto acerbo per il post Perez. Liam Lawson, 11 GP all’attivo, potrebbe fare molta fatica a convivere al fianco di un fenomeno come Verstappen sotto la pressione di Marko e Horner. In Mercedes la linea giovani con Russell e Antonelli potrebbe non pagare sul breve periodo, mentre i più collaudati sono Norris e Piastri. Il duo della McLaren è pronto a riconfermarsi al top dopo il traguardo mondiale dello scorso anno. Sembrano esserci tutti i presupposti per uno scontro nostalgico tra il team di Woking e quello del Cavallino rampante.

Frederic Vasseur, obiettivo mondiale

Il team principal della Ferrari, Vasseur, ha chiarito subito che la SF-25 è stata creata per raggiungere il massimo traguardo: “Il lancio della nuova monoposto è un momento di grande emozione e orgoglio per tutto il team. La SF-25 è il risultato di mesi di lavoro intenso che tutta la squadra ha portato avanti con grande dedizione a Maranello e siamo entusiasti di vedere il frutto dei nostri sforzi concretizzarsi ed essere ormai pronto a scendere in pista. La scorsa stagione ci ha visto lottare fino all’ultima curva per il titolo Costruttori, e siamo determinati a costruire partendo da quella solida base, con l’obiettivo di puntare alla conquista di entrambe le classifiche“.

“Abbiamo una nuova line-up, con Lewis che è arrivato ad affiancare Charles in squadra e ci sentiamo pronti a compiere come squadra quel passo avanti che ci manca per essere i migliori. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo pronti a dare il meglio per competere ai massimi livelli forti anche della passione e dell’entusiasmo dei nostri tifosi che sono una fonte inesauribile di ispirazione. Ora è il momento di iniziare a concentrarsi e di lasciare parlare la pista. Non vedo l’ora di incominciare la stagione“, ha concluso il t.p. francese ai canali ufficiali della Ferrari. Non ci resta che aspettare i primi riscontri in pista.