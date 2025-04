Fonte: Ferrari Media Centre Ecco gli orari per vedere qualifiche e gara in TV e streaming

Questo week end torna in pista la Formula 1 con il quarto appuntamento della stagione 2025: il Gran Premio del Bahrain. La gara è programmata per domenica 13 aprile e sarà visibile in TV con un ottimo orario per gli appassionati italiani che potranno godersi il Gran Premio nel pomeriggio. Dopo i primi tre week end di gara, il campionato di Formula 1 non ha ancora un padrone (nessun pilota è ancora riuscito a conquistare la seconda vittoria stagionale) e la gara in Bahrain rappresenta un appuntamento importante anche per le Ferrari. Questo nuovo week end potrebbe avere già un impatto importante sul campionato di Formula 1, con già una possibile prima fuga in classifica. Andiamo a fare il punto della situazione in classifica e poi a elencare quelli che saranno gli orari da appuntarsi per seguire tutto il week end in diretta TV e in streaming oltre che in differita su TV 8.

La situazione

La classifica del campionato piloti vede Lando Norris in prima posizione con 62 punti ma con 61 punti c’è Max Verstappen che, dopo il trionfo in Giappone, arrivata dopo il quarto posto in Cina, già punta al sorpasso. Molto più indietro, con 20 e 15 punti rispettivamente, le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzati dalla squalifica in Cina. Per i due piloti di Maranello diventa fondamentale un buon risultato in Bahrain anche se, per il momento, un successo sembra essere ancora fuori portata per le rosse, ancora alla ricerca della giusta quadra.

Il circuito

Il GP del Bahrain si svolge sul Bahrain International Circuit situato nella periferia di Manama, capitale del Bahrain. La Formula 1 corre su questo circuito dal 2004 con la prima vittoria di Michael Schumacher su Ferrari. La Casa di Maranello ha vinto anche con Massa, Alonso, Vettel e con Leclerc, nel 2022. Lo scorso anno, invece, la vittoria è andata a Max Verstappen, vincitore anche nel 2023 e ora alla ricerca di una tripletta riuscita, considerando tre gare consecutive, solo a Lewis Hamilton che, con cinque vittorie, è anche il pilota che ha vinto di più in Bahrain in Formula 1. Il pluri-campione del mondo ora in Ferrari potrebbe tentare di portarsi a sei vittorie.

Gli orari

Il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain sarà trasmesso in diretta TV da Sky (per tutti gli abbonati che hanno attivato il pacchetto Sky Sport all’interno del proprio abbonamento). In alternativa, sarà possibile ripiegare sulla differita su TV8, programmata per l’ora di cena. Naturalmente, la gara e tutto il week end saranno visibili anche in streaming, su Sky Go (per gli abbonati Sky) e su NOW, andando ad attivare il Pass Sport che permette anche l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky

La diretta

Ecco gli orari da appuntarsi per seguire in diretta il GP del Bahrain:

Venerdì 11 aprile

Prove Libere 1: ore 13:30

Prove Libere 2: ore 17:00

Sabato 12 aprile

Prove Libere 3: ore 14:30

Qualifiche 1: ore 18:00

Qualifiche 2: ore 18:25

Qualifiche 3: ore 18:48

Domenica 13 aprile

Gara: ore 17:00

La differita

Il Gran Premio sarà visibile anche in differita su TV8. In questo caso, non ci saranno le libere ma solo qualifiche e gara. Ecco gli orari:

Sabato 12 aprile

Qualifiche: ore 21:00

Domenica 13 aprile