In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Il britannico Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari) a bordo della SF-25 nelle Fp1 del GP Bahrain 2025

Ferrari aggiorna la SF-25. Il primo pacchetto, che comprende diverse modifiche al fondo, sarà piuttosto utile, o almeno questo sperano i piloti della Rossa. Prove libere odierne che, pertanto, assumono un aspetto fondamentale, in quanto verrà raccolta una serie di informazioni utili per poi incrociare i dati con la vecchia versione del pavimento. Si torna in Bahrain dopo i test e il Cavallino Rampante vuole realizzare un passo avanti netto.

Lewis soffre con la pista sporca

Per i primi run si utilizzano le gomme Hard. Il solo Lewis ha l’ultima specifica di fondo per realizzare una prova comparativa con Begovic, sostituto di Leclerc, che monta la vecchia versione. Nei primi due run Hamilton offre commenti negativi. La vettura non sembra funzionare a dovere. L’inglese lo fa presente in radio, sostenendo che probabilmente la causa è legata agli pneumatici. Pare sia un problema che sta molestando un po’ tutti.

Di fatto, anche i commenti dei piloti McLaren sono alquanto negativi, e di certo, per le due Rosse, le Pirelli a banda bianca non hanno affatto aiutato in questo primo stint. Al netto che è ancora troppo presto per carpire, tenendo presente quanto sia sporca la pista rispetto ai test pre-stagionali, Hamilton trova il punto di corda di curva 13 molto più facilmente, mossa che a febbraio non gli riusciva quasi mai.

Con tanta benzina a bordo la SF-25 è scorbutica

Le due Rosse tornano ai box e attendono che la pista si vada gommando, perché appunto il grip era davvero basso. Nella sosta i meccanici hanno tolto il cofano motore dalla numero 44 per realizzare dei lavori, per poi tornare in pista sempre con le Hard. Il primo tentativo ricalca l’andamento precedente. Una vettura un po’ scorbutica in linea generale, sebbene sembra che l’handling sia migliore.

A quanto pare, l’inglese sta realizzando una simulazione passo gara con altro quantitativo di carburante a bordo. Nel mentre, anche Begovic torna in pista, pure lui dotato del fondo nuovo. Osservando gli onboard, si nota del sottosterzo che però, in questo caso, sembra fare presenza maggiormente nelle fasi d’uscita. Nota negativa in fase di staccata, dove la numero 44 fa fatica. Sono infatti 3 giri consecutivi che arriva lungo a curva 1.

Hamilton , infatti, si apre in radio dicendo che la sua aderenza sull’asfalto è davvero molto bassa. Lo fa in risposta a Riccardo Adami, che gli aveva chiesto di spingere maggiormente, pensando che stava risparmiando le gomme. Dopo aver sommato due ulteriori tornate, l’inglese torna ai box. Questa la progressione dei tempi di Lewis: 39.9, 39.6, 39.8, 43.1 (lungo curva 1), 41.5, 41.3.

Nemmeno le Soft aiutano la SF-25

Per gli ultimi dieci minuti di questa prima sessione di prove libere, ambedue le Ferrari tornano in pista con le mescole Soft, necessarie per testare la vettura con un quantitativo di aderenza superiore. Chiedono via radio di non spingere troppo nel terzo settore, in modo da preservare gli pneumatici e non surriscaldarsi troppo. Nel primo tentativo si nota una correzione in entrata della 7 per colpa del sottosterzo, idem alla 13, sebbene minore.

Mentre la carenza di rotazione fa pure presenza in curva 4, ma quando il talento di Stevenage va sul gas. Nel doppio giro per raffreddare le gomme, Adami offre una pletora infinita di suggerimenti, su ogni singola curva, per come impostare i settaggi di freni e differenziale, una vera follia. Ci riprova ma le gomme sono già andate. Per concludere questa sessione possiamo usare una parola: test.

Sì, perché il team Ferrari ha utilizzato le FP1 per realizzare diverse prove di assetto legate alla guidabilità della monoposto. Una vettura non molto stabile e spesso doverosa di correzioni. Sebbene il grip della pista fosse basso, la Rossa, almeno per il momento, non ha trovato un bilanciamento adeguato. Attendiamo la seconda sessione con il beneficio del dubbio per capire che succede.

Gp Bahrain, classifica prove libere 1

Lando Norris (McLaren) 1:33.204s

(McLaren) Pierre Gasly (Alpine) +0.238s

(Alpine) Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari) +0.596s

(Scuderia Ferrari) Alexander Albon (Williams) +0.724s

(Williams) Esteban Ocon (Alpine) +0.980s

(Alpine) Nico Hulkenberg (Haas) +1.058s

(Haas) Jack Doohan (Alpine) +1.19 2s

(Alpine) 2s Liam Lawson (Racing Bulls) +1.193s

(Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red bull) +1.280s

(Red bull) Oscar Piastri (McLaren) +1.304s

Seguono aggiornamenti…