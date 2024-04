F1, Sprint Race del Gp di Cina: la Ferrari era da podio

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Fonte: Getty Images Carlos Sainz (Ferrari) inseguito da Sergio Perez (Red Bull) - Sprint Race - GP Cina 2024

Ferrari poteva e doveva fare meglio. Nella Sprint Race, la SF-24 ha mostrato un livello di degrado dei pneumatici davvero basso e un ritmo di gara che avrebbe consentito di lottare con le Red Bull. La scelta di Sainz di partire con un set di gomme Medium nuove ha fornito un grip extra allo spagnolo, ma questo aspetto non è stato sfruttato a dovere. All’inizio della gara Carlos si è gettato negli scarichi di Verstappen, il quale, soprattutto nelle prime due tornate, aveva problemi di aderenza al posteriore. Le occasioni per attaccare il campione del mondo c’erano, ma l’aggressività del pilota della Ferrari non è stata sufficiente. Davvero un peccato, perché il corso della gara sarebbe senza dubbio cambiato. A livello tecnico, possiamo dire che la scelta del carico aerodinamico più basso installato al posteriore della Ferrari era sufficiente. La spinta verticale generata dal fondo vettura era buona, specialmente nelle curve in appoggio, così come la velocità massima alla fine del rettilineo (EOSS). È mancata un po’ di trazione però, aspetto che ha reso decisamente più duro il sorpasso di Sainz su Alonso. Sono stati necessari ben 12 giri per mettere alle spalle l’ex pilota Ferrari, ora alla guida dell’Aston Martin, il che ha inciso negativamente sul risultato finale. Inoltre, il pilota della rossa ha subito uno smacco con il doppio sorpasso da parte di Perez e Leclerc, che lo hanno relegato in quinta posizione. Verstappen vince ancora, Hamilton superlativo

Max è il numero 1. Malgrado lo svantaggio su Sainz per via della gomma usata, l’olandese resiste al sorpasso dell’iberico senza troppi problemi. Poi, una volta stabilizzato il suo ritmo, a margine di una fase di studio durata alcuni passaggi dove ha saputo amministrare alla grande le mescole e ha deciso che era arrivato il momento di fare sul serio. La sua RB20 offre tanto grip laterale e una fase di accelerazione davvero notevole. Sbarazzarsi di Alonso prima ed Hamilton poi è una “mera formalità”. La sua condotta risulta impeccabile supportato da una vettura che non ha difetti. I micro pattinamenti sofferti nelle primissime fasi della Sprint Race non hanno intaccato il suo passo. Idem per il degrado che ha saputo amministrare con perizia.

Fonte: Getty Images

Due parole vanno spese pure per il sette volte campione del mondo di F1. Il futuro ferrarista nella qualifica di ieri ha dato il meglio di se. Il “manico” resta enorme malgrado le 39 primavere sulle spalle. Lo ha dimostrato anche quest’oggi. La sua Mercedes W15 non è certo una vettura al top. Al contrario soffre parecchio al retrotreno, dove una mancanza “endemica” di grip si è fatta sentire anche nella Sprint Race. La working range (finestra di utilizzo) delle sue Pirelli a banda gialla non era ottimale. Tanto lavoro nelle fasi di cornering, per limitare l’energia immessa sui compound e mantenere il degrado su livelli accettabili. Lewis sorride alla fine della mini gara da 100 km e si aggiudica il primo podio stagionale. Chapeau.

Leclerc si sfoga e pungola Sainz

Il monegasco della Ferrari acciuffa un quarto posto che non soddisfa. Per gran parte della sua gara è costretto a seguire gli scarichi di Perez che a sua volta era attaccato al diffusore di Sainz. Una prestazione di Charles stoppata dal traffico, perché appena ha avuto strada libera non ci ha pensato due volte ad attaccare il compagno di squadra. A differenza di Carlos, l’ex Alfa Romeo ha saputo gestire meglio le gomme durante i primi giri. Fattore che gli ha permesso di arrivare all’ultimo terzo della breve corsa con più rendimento. Il primo tentativo di sorpasso arriva al termine del lunghissimo tratto ad alta velocità di percorrenza del T2 (secondo settore).

L’iberico della Ferrari non ci sta, si difende con i denti, e Charles è costretto ad uscire dai limiti della pista per evitare il contatto. Circa mezza tornata più tardi ci riprova questa volta portando a termine il compito. Anche il questo caso lo scontro era vicino. Messo dietro Sainz, il ferrarista originario del Principato si “apre in radio” punzecchiando il suo teammate: “lotta più con me che con gli altri“. Uno sfogo del momento. Ci sta tutto. Tuttavia le parole di Leclerc sottolineano, se ancora ce ne fosse stato bisogno, un fatto molto chiaro: l’iberico non ha alcuna intenzione di rendere vita facile all’altro Carlo, in questa stagione. Al contrario il primo avversario da battere è proprio il compagno di squadra.