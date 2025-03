In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in azione durante il Gran Premio della Cina 2025

Ferrari ha subito una doppia squalifica nel Gran Premio della Cina: le due vetture sono state eliminate dalla classifica finale. Andiamo per gradi, però. Il risultato della Ferrari non ha convinto in pista. La mossa di ritoccare la messa a punto della vettura tra venerdì e sabato portava con sé un chiaro obiettivo: modificare il setup per renderlo più consono al contesto competitivo della gara. Parliamo, pertanto, di un quantitativo di carburante differente che, di riflesso, cambia la prestazione della monoposto. In linea generale, è una mossa che può senza dubbio trovare validità in pista, scelta a turno dalle varie scuderie.

Osservando il passo della Ferrari sul tracciato della Cina, abbiamo visto la differenza con McLaren e Mercedes. Non parliamo di un gap incolmabile, ma comunque sufficiente a non far entrare nella lotta al vertice la vettura italiana. L’obiettivo sbandierato ai quattro venti dal Cavallino Rampante era chiaro: vincere almeno uno dei due titoli iridati. Per farlo, però, serve ben altro rispetto a quanto la Rossa ci ha fatto vedere tra Melbourne e Shanghai.

Nulla è perduto, perché il tempo a disposizione è ancora molto. Serve percorrere in fretta la curva di apprendimento e, parallelamente, accelerare gli sviluppi per fornire un ulteriore step di competitività alla monoposto italiana. Ferrari ha dimostrato che le capacità di reazione ci sono all’interno del gruppo di lavoro. Lo scorso anno il recupero competitivo nella terza parte del mondiale è stato netto. Speriamo che sia di buon auspicio per la campagna agonistica in corso, considerando che mancano all’appello ancora 22 Gran Premi.

La squalifica di Charles

I Commissari Sportivi hanno ascoltato il rappresentante del team della vettura numero 16 (Charles Leclerc). La vettura 16 è stata pesata dal Delegato Tecnico della FIA sia sulla bilancia interna che su quella esterna, con entrambe le misurazioni che hanno fornito lo stesso risultato di 799 kg, dopo il consueto drenaggio del carburante e la sostituzione dell’ala anteriore danneggiata.

La calibrazione di entrambe le bilance è stata confermata e verificata dal concorrente. Durante l’udienza, non è stata contestata la misurazione della FIA, considerata corretta, né il fatto che tutte le procedure richieste siano state eseguite correttamente. Non ci sono circostanze attenuanti e il team ha confermato che si è trattato di un errore genuino da parte loro. I Commissari determinano che l’Articolo 4.1 del Regolamento Tecnico della Formula 1 FIA è stato violato.

Fonte: FIA Media Centre

Pertanto, deve essere applicata la sanzione standard della squalifica per tale infrazione. Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di appellarsi contro alcune decisioni dei Commissari, in conformità con l’Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e il Capitolo 4 del Regolamento Giudiziario e Disciplinare della FIA, entro i termini previsti. Le decisioni dei Commissari sono prese in modo indipendente dalla FIA e si basano esclusivamente sulle normative pertinenti, sulle linee guida e sulle prove presentate.

La squalifica di Lewis

I Commissari Sportivi hanno ascoltato il rappresentante del team della vettura numero 44 (Lewis Hamilton). La misurazione del plank della vettura 44 ha rilevato uno spessore di 8,6 mm sul lato sinistro, 8,6 mm sulla linea centrale della vettura e 8,5 mm sul lato destro. Questi valori sono inferiori allo spessore minimo di 9 mm specificato dall’Articolo 3.5.9 del Regolamento Tecnico.

Durante l’udienza, il rappresentante del team ha confermato l’esattezza della misurazione e che tutte le procedure richieste sono state eseguite correttamente. Il team ha inoltre riconosciuto che non vi erano circostanze attenuanti e che si è trattato di un errore genuino da parte loro. I Commissari determinano che l’Articolo 3.5.9 del Regolamento Tecnico della Formula 1 FIA è stato violato e, pertanto, deve essere applicata la sanzione standard della squalifica per tale infrazione.

Fonte: FIA Media Centre

Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di appellarsi contro alcune decisioni dei Commissari, in conformità con l’Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e il Capitolo 4 del Regolamento Giudiziario e Disciplinare della FIA, entro i termini previsti. Le decisioni dei Commissari sono prese in modo indipendente dalla FIA e si basano esclusivamente sulle normative pertinenti, sulle linee guida e sulle prove presentate.