Fonte: Getty Images Jack Doohan a bordo della sua Alpine A525 dopo il violentissimo botto contro le barriere nelle Fp2 del Gp del Giappone 2'25

Innanzitutto la notizia più importante: malgrado il botto contro le barriere a una velocità di circa 330 chilometri orari, il pilota australiano del team francese Alpine sta bene. Non era scontato, a margine di un incidente del genere, dove la sua A525 si schianta pesantemente dopo la prima curva del tracciato nipponico. Per fortuna, la paura provata da tutti nel vedere la violenza dell’impatto dura poco, quando Jack Doohan viene estratto illeso.

La dinamica dell’incidente

Nella sua prima sessione di prove libere della giornata, in quanto l’australiano ha lasciato spazio a Ryo Hirakawa nelle Fp1, giapponese di trentuno anni messo in bella mostra nel contesto nipponico, al quarto passaggio Doohan perde il controllo della monoposto al termine del lungo rettilineo di partenza. In quel momento la sua vettura montava un treno di Pirelli a banda bianca. Gomme Hard, per intenderci.

Il posteriore dell’auto è partito e, a quella velocità pazzesca, Jack non è stato in grado di controllare l’auto. Un snap improvviso che lo ha catapultato come una palla di fucile verso le barriere che hanno fermato la sua corsa. Il botto è avvenuto nella parte sinistra della monoposto, una collisione brutale e spaventosa. Osservando le immagini, sembra che il pilota non abbia commesso errori di guida.

Mentre se osserviamo gli on-board, si nota come i LED incaricati di segnalare il funzionamento dell’ala mobile siano rimasto accesi. Parliamo pertanto di un errore di valutazione del pilota che non ha schiuso il DRS manualmente. Va pure detto che, toccando leggermente il freno, il sistema viene interrotto, mossa che evidentemente l’australiano non ha fatto. Affrontare una curva a quella velocità senza il carico aerodinamico al posteriore è risultato fatale.

Doohan già appiedato da Alpine?

Secondo Ralf Schumacher, ex pilota di F1 e fratello di Michael, potrebbero esserci conseguenze in merito ai recenti risultati dell’australiano. Una dura previsione, in quanto l’ex BMW sostiene che Doohan potrebbe abbandonare la squadra in un futuro imminente, esprimendo forti dubbi sulle doti del pilota. Nonostante il suo debutto nella stagione 2024, le sue prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative.

Parliamo della piazza numero 15 ad Abu Dhabi dell’anno scorso, un ritiro a Melbourne e solo il 13° posto a Shanghai, per di più con la penalizzazione. Schumacher suggerisce che il team francese potrebbe iniziare a considerare alternative, visto i quattro piloti di riserva che possiede. L’argentino Franco Colapinto è il pupillo di Flavio Briatore, advisor esecutivo della scuderia transalpina, che non esclude un possibile cambiamento nella line-up.

Sulle reti sociali della scuderia, Alpine rassicura i tifosi sullo stato di salute di Jack Doohan. Tramite il social X si legge: “A margine dei controlli medici precauzionali sul pilota, possiamo confermare che Jack sta bene. Il team sta lavorando duramente per preparare la macchina in vista di domani“. In linea teorica, c’è tutto il tempo per sistemare la monoposto e permettere a Doohan di risalire sulla A525 senza problemi.

Ovviamente, considerando i danni ingenti sofferti dalla vettura numero 7, il tema legato al budget cap si fa severo. Sappiamo infatti quanto sia importante il tetto spese nell’economia della stagione. Sebbene ogni scuderia stanzi una cifra per fare fronte ai possibili danni sulle auto nell’arco della campagna agonistica, infatti, gli emolumenti mancanti pregiudicano il lavoro delle scuderie sugli aggiornamenti.

Oltre il danno la beffa, potremmo dire. Sì, perché parliamo di una brutta tegola che la scuderia dovrà contabilizzare nella mera economia del team che, proprio nelle prossime settimane, aveva già fatto sapere che si sarebbe presentata in pista con una prima evoluzione della vettura, necessaria per correggere e potenziare il rendimento di una monoposto che non ha ancora raggiunto il livello di competitività previsto in fase di progetto.