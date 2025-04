Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA Piccolo sbaglio all'esame di guida per Antonelli

Persino un pilota della massima categoria del Motorsport può avere l’ansia da prestazione all’esame di guida. I test più complessi il bolognese li ha superati in pista, dovendo convincere il team principal Toto Wolff a farsi preferire a campioni navigati del circus. Il team Mercedes, una volta appresa la decisione di Hamilton di passare alla Ferrari, avrebbe potuto scegliere un bicampione come Alonso oppure un usato sicuro come Sainz. Il manager austriaco non ha avuto dubbi nel selezionare il diciottenne italiano.

Andrea Kimi Antonelli è il nuovo astro nascente della Formula 1. Il giovane si è sottoposto all’esame guida a San Marino, dove risiede. Prima dell’inizio della stagione agonistica si è dovuto cimentare, dopo la prova teorica superata, nell’ostico test pratico. C’è stato un imprevisto perché, sorprendentemente, il driver è risultato impacciato.

La prova pratica della stella della Mercedes

“Era molto emozionato – ha annunciato all’Ansa l’ingegnere Sara Giusti, direttore della Motorizzazione, esaminatrice di Antonelli come riportato sulla Gazzetta dello Sport – Sapevamo chi fosse, ma non mi aspettavo di trovarmi di fronte un ragazzo così emozionato. Era preparatissimo, so che aveva passato notti insonni a studiare. Era un po’ impacciato alla guida di una vettura normale con i pedali, diciamo che non era sciolto. So che aveva fatto qualche guida con il papà con la macchina della zia. Le monoposto sono assai diverse. Quanto alla teoria, ha fatto solo due errori, aveva studiato. È un ragazzo molto carino, umile. Uno che non cerca scorciatoie“.

Kimi è diventato due volte campione europeo di kart nella categoria OK nel 2020 e 2021. Nell’abitacolo di una monoposto ha conquistato la Formula 4 ADAC, la Formula 4 italiana e i FIA Motorsport Games nella categoria Formula 4 nel 2022, la Formula Regional Middle East e la Formula Regional Europea nel 2023. A quel punto, lo scorso anno, ha fatto il grande salto in Formula 2 con il team Prema. Dopo le vittorie in Inghilterra e Ungheria, il suo terzo podio nella serie propedeutica alla Formula 1 è arrivato nella Feature Race di Baku, con un terzo posto da applausi. Antonelli ha concluso la stagione al sesto posto in classifica, terzo tra i rookie.

Un esame di guida speciale

L’ingegnere Giusti ha ammesso: “Abbiamo dovuto organizzare una sessione speciale tutta per lui, perché, per i suoi impegni, non era riuscito a fare l’esame con tutti gli altri candidati. È stata una prima volta anche per me. Quando abbiamo fatto la prova pratica gli ho fatto fare un circuito di cinque chilometri, la distanze del circuito di Melbourne dove poi avrebbe fatto il suo esordio in Formula 1. Ha guidato bene, è un automobilista prudente e rispettoso delle regole. Anche se non ha usato la freccia nel sorpassare un’altra vettura che era ferma. Quando glielo ho fatto notare è arrossito, è stata un’ottima prova“.

Antonelli si è fatta una nuova tifosa. Sara Giusti ha confessato: “Lo seguo, ci messaggiamo e mi complimento con lui. Sta facendo vedere le sue qualità e sono sicura che farà grandi cose“. Persino i più grandi piloti possono commettere degli errori sotto pressione. Il pilota della Haas in Formula 1 Oliver Bearman ha rivelato di essere stato bocciato la prima volta che ha fatto l’esame di guida per la patente. Entrambi i rookie si stanno facendo valere in F1. Antonelli ha già battuto diversi record di precocità e vanta il doppio dei punti di Lewis Hamilton dopo 3 tappe corse.