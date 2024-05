Il GP di F1 del Gran Premio di Miami 2024 verrà interamente trasmesso in diretta solo su Sky e in streaming su NOW: lo scorso anno Verstappen compì un’impresa

La Formula 1 fa tappa oltreoceano, con il GP di Miami, uno degli appuntamenti più glamour per la competizione regina del motorsport, invasa da star di fama mondiale.

Buttare giù dal trono Max Verstappen sarà probabilmente anche quest’anno un’impresa complicata. Dopo aver dominato in lungo e in largo la passata stagione, l’alfiere olandese della Red Bull ha fatto vedere chi comanda anche durante l’ultimo GP disputato in Cina.

La rimonta memorabile di Verstappen nel 2023

Da poco introdotto in calendario, il Grand Prix di Miami aveva regalato lo scorso anno una corsa elettrizzante, conclusa con Verstappen in trionfo. Nonostante partisse nettamente indietro rispetto al compagno di squadra Sergio Perez, il due volte campione del mondo seppe mettere a segno una rimonta da sogno.

Nell’edizione 2024 cercherà di imporsi fin dal principio, così da far stare tranquilli pure gli uomini ai box, in primis Christian Horner. Mettere ulteriore fieno in cascina gli consentirebbe di prendere ancor più il largo dai diretti competitor, che non intenderanno rendergli la vita facile, comprese le Ferrari.

Le Rosse di Maranello, che saranno in pista con un colore speciale, avranno il compito di confermare i progressi mostrati nelle recenti uscite. In confronto al 2023, le auto affidate a Charles Leclerc e Carlos Sainz sono apparse competitive fin da subito. A chi credeva avesse garantito un apporto ridotto, lo spagnolo ha fornito delle risposte rassicuranti.

Malgrado gli rimangano giusto pochi mesi di contratto prima dell’addio (sostituito da Lewis Hamilton, in una delle operazioni più “folli” degli ultimi anni), ha dimostrato di avere il solito spirito arrembante. Anzi, in tanti ritengono stia esprimendo una determinazione mai vista prima, forse per far capire a Vasseur di aver puntato sull’uomo sbagliato.

Gli orari di prove, qualifiche e gara

Il GP di Miami di Formula 1 potrà essere seguito in diretta solo su Sky Sport F1 e, in streaming, su NOW. Giovedì 2 maggio sarà trasmessa alle 19.30 la conferenza stampa dei piloti, oltre agli innumerevoli approfondimenti curati dalla squadra di giornalisti e tecnici.

Venerdì 3 terranno banco, alle 18.30, le prove libere, quando le scuderie avranno modo di testare le qualità delle monoposto in vista degli appuntamenti cruciali. Qualche ora più avanti, alle 22.30, scatteranno le qualifiche sprint, spesso capace di offrire un divertimento esaltante agli spettatori, complice la formula breve, che impone di mettere un po’ da parte le strategie.

Sabato 4 ci sarà, invece, la vera e propria sprint alle 18.00, a cui seguiranno le qualifiche alle 22.00. Il clou sarà tenuto in serbo, da tradizione, alla domenica: i semafori verdi si spegneranno alle 22.00 con la gara. Chi non è abbonato alla pay-tv dovrà, invece, accontentarsi di assistere a qualifiche e gara in differita su TV8.

Gli orari in diretta su Sky

Giovedì 2 maggio

ore 19:30: conferenza stampa piloti

Venerdì 3 maggio

ore 15.55: F1 Academy – prove libere 1

ore 18.30: F1 – prove libere 1

ore 21.15: F1 Academy – prove libere 2

ore 22.30: F1 – qualifiche Sprint

Sabato 4 maggio

ore 16.20: F1 Academy – qualifiche

ore 18: F1 – Sprint

ore 20: F1 Academy – Gara 1

ore 21.15: Warm Up

ore 22: F1 – qualifiche

Domenica 5 maggio

ore 19: F1 Academy – Gara 2

ore 22: F1 – gara

Gli orari in differita su TV8

Sabato 4 maggio

ore 23:30: F1 – Qualifiche (differita)

Domenica 5 maggio