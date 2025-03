Il Gran Premio di Australia dà il via alla stagione 2025 di Formula 1: ecco gli orari per seguire le qualifiche e la gara in diretta TV e in streaming

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari La gara è prevista per domenica 16 marzo

La Formula 1 torna in pista con il primo Gran Premio della stagione 2025: questo week end, infatti, il circus sarà impegnato a Melbourne per il Gran Premio di Australia. Come sempre, il primo appuntamento della stagione rappresenta un momento fondamentale: partire bene è molto importante e, mai come quest’anno, il GP in Australia ci permetterà di avere una prima idea su quelli che sono i reali rapporti di forza. Andiamo a vedere, quindi, quali sono gli orari di qualifiche e gara per vedere in TV e in streaming dall’Italia il primo appuntamento della stagione di Formula 1.

Un debutto attesissimo

C’è grande attesa per l’inizio della stagione di Formula 1 e, soprattutto, per la prima gara di Lewis Hamilton con la Ferrari. Il pluricampione del mondo, insieme al nuovo compagno Leclerc, proveranno a contrastare lo strapotere di Verstappen e della Red Bull, alla ricerca del quinto titolo mondiale dopo i quattro vinti nelle ultime quattro stagioni. Il campione in carica è, chiaramente, il pilota da batterie ed è, quindi, il favorito assoluto anche in Australia.

Il Gran Premio di Australia è il primo di 24 appuntamenti presenti in calendario. La stagione, infatti, si concluderà soltanto a dicembre, con l’ultima gara ad Abu Dhabi fissata per il 7 dicembre. Tra gli appuntamenti da segnare sul calendario c’è il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Imola, in programma il 18 maggio, e il Gran Premio d’Italia, in programma il 7 settembre. Per tutti i dettagli in merito alla stagione è possibile consultare il calendario completo della Formula 1 2025.

Come seguire la Formula 1

Come al solito, tutta la stagione di Formula 1 sarà trasmessa da Sky. I clienti della Pay TV potranno guardare tutto il week end, già a partire dal GP di Australia, con una copertura completa. Per seguire le gare di Formula 1 è necessario aver attivato un abbonamento con incluso il pacchetto Sky Sport. I clienti Sky possono seguire la diretta anche in streaming, tramite l’app Sky Go.

Alcuni appuntamenti della stagione saranno trasmessi in diretta anche su TV8. Per il GP di Australia, invece, è prevista la differita su TV8. Da segnalare, inoltre, la possibilità di seguire tutta la Formula 1 in streaming anche su NOW (attivando il Pass Sport). Con il servizio di streaming di Sky è possibile seguire qualifiche e prove in diretta, accedendo direttamente ai canali Sky Sport.

Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sugli orari del GP di Australia. Gli orari riportati qui di sotto sono quelli italiani. Il semaforo verde del Gran Premio è fissato per le 5 del mattino di domenica 16 marzo. Ecco tutti i dettagli.

Gli orari in diretta su Sky e NOW del GP di Australia

Venerdì 14 marzo

22:50 Prove Libere F3

00:00 Prove Libere F2

02:30 Prove Libere 1 F1

04.00 Qualifiche F3 (Sky Sport F1)

06:00 Prove Libere 2 F1

07:30 Qualifiche F2

Sabato 15 marzo

01.15 Gara Sprint F3

02:30 Prove Libere 3 F1

04:15 Gara Sprint F2

06:00 Qualifiche F1

Domenica 16 marzo

23.00 Feature Race F3

01:30 Feature Race F2

05:00 Gara F1

Gli orari in differita su TV8 del GP di Australia

Sabato 15 marzo

13:30 Qualifiche F1

Domenica 16 marzo