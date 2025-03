Il Gran Premio di Cina è il secondo della stagione 2025 di Formula 1: ecco gli orari per seguire le qualifiche e la gara in diretta TV e in streaming

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA La F1 corre in Cina: gli orari TV

La Formula 1 ritorna in pista con il secondo Gran Premio della stagione 2025: questo week end, infatti, il Circus sarà impegnato in Cina per il Gran Premio che si disputerà nel Paese del Dragone. Dopo un esordio scoppiettante, il secondo appuntamento della stagione serve a chi ha brillato a confermarsi e a chi ha steccato di mettere immediatamente una pezza. Andiamo a vedere, quindi, quali sono gli orari di qualifiche e gara per vedere in TV e in streaming dall’Italia il secondo appuntamento della stagione di Formula 1.

Voglia di riscatto

C’è grande fermento per rivedere in azione le monoposto di Formula 1 dopo la parentesi di Melbourne e, soprattutto, per vedere cosa faranno Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo un weekend amaro con la Ferrari. Il pluricampione del mondo, insieme al monegasco, sono chiamati a inseguire tutti i rivali, dalla McLaren vincitrice con Norris, alla solita Red Bull di Verstappen fino alle Mercedes di Russell e del rookie Antonelli, che ha ben impressionato alla prima gara nella massima categoria del motorsport a ruote scoperte. Ovviamente, sarà interessante capire come si comporteranno le nuove monoposto su un circuito vero e non su una pista cittadina come quella australiana.

Il Gran Premio di Cina è il secondo di 24 appuntamenti presenti in calendario. La stagione, infatti, si concluderà solamente a dicembre, con l’ultima gara ad Abu Dhabi fissata per il 7 dicembre. Tra gli appuntamenti da non dimenticare ci sono il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Imola, in programma il 18 maggio, e il Gran Premio d’Italia, in programma il 7 settembre. Per tutti i dettagli in merito alla stagione è possibile consultare il calendario completo della Formula 1 2025.

Come seguire la F1

Come accade di solito, la stagione integrale di Formula 1 sarà trasmessa da Sky. I clienti della Pay TV potranno osservare tutto il week end con una copertura completa, anche in occasione del GP di Cina. Per seguire le gare di Formula 1 è necessario aver attivato un abbonamento con incluso il pacchetto Sky Sport. I clienti della televisione di Murdoch possono seguire la diretta anche in streaming, tramite l’app Sky Go.

Alcuni appuntamenti della stagione, inoltre, saranno trasmessi in diretta anche su TV8. Per il GP di Cina, invece, è prevista la differita su TV8. Da segnalare, inoltre, la possibilità di seguire tutta la Formula 1 in streaming anche su NOW (attivando il Pass Sport). Con il servizio di streaming di Sky è possibile seguire qualifiche e prove in diretta, accedendo direttamente ai canali Sky Sport.

Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sugli orari del GP di Cina. Gli orari riportati qui di sotto sono quelli italiani. Il semaforo verde del Gran Premio è fissato per le 8 del mattino di domenica 23 marzo. Ecco tutti i dettagli.

Gli orari in diretta su Sky e NOW del GP di Cina

Venerdì 21 marzo

04:30 – 5:30 Prove Libere 1 F1

8:30 – 9:15 Sprint Qualifying

Sabato 22 marzo

04:00 – 05:00 Sprint Race

08:00 – 09:00 Qualifiche

Domenica 23 marzo

08:00 Gara

Gli orari in differita su TV8 del GP di Australia

Venerdì 21 marzo

08:30 Sprint Qualifying

Sabato 22 marzo

04:00 – 05:00: Sprint Race

08:00 – 09:00 Qualifiche F1

Domenica 23 marzo