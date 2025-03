Lewis Hamilton firma la prima pole position in rosso nella Sprint Race inaugurale del 2025, sul circuito di Shanghai. Gli orari per seguire la corsa breve

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA Lewis Hamilton partirà dalla pole position nella Sprint Race del GP di Cina di F1

La mattinata di sabato 22 marzo 2025 sarà animata dalla Gara Sprint del Gran Premio di Cina di Formula 1 che si svolgerà sul circuito di Shanghai. Questo appuntamento imperdibile per gli appassionati vedrà la Ferrari di Lewis Hamilton scattare dalla pole position sulla griglia di partenza. A causa del fuso orario tra l’Italia e la Cina, l’inizio della Sprint Race è fissato per le ore 04:00 italiane.

Come vedere la Sprint Race

Nonostante l’orario mattutino, gli appassionati italiani avranno diverse opportunità per seguire l’emozionante corsa da 100 km. La Sprint Race sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming sulle piattaforme a pagamento di Sky e NOW. Tuttavia, un’ottima notizia per il pubblico generalista è che la gara sarà visibile anche in diretta TV gratuita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e gratuitamente in live streaming su tv8.it a partire dalle ore 04:00.

Consapevole delle difficoltà legate all’orario, TV8 offrirà anche la possibilità di guardare la replica della Gara Sprint sul circuito di Shanghai a partire dalle ore 14:00 di sabato 22 marzo. Anche per la replica sarà disponibile lo streaming sul sito ufficiale del canale. Questa doppia opportunità di visione garantisce a tutti gli appassionati di non perdere l’azione in pista.

Gli orari in sintesi:

04:00 del 22 marzo: Sprint Race in diretta Sky e TV8;

14:00 del 22 marzo: Sprint Race in differita su TV8.

Hamilton, prima pole position in rosso

Analizzando la griglia di partenza, emerge subito l’interesse per la prima fila che vedrà affiancarsi Lewis Hamilton su Ferrari e il suo storico rivale Max Verstappen su Red Bull. Questo duello potenziale promette scintille, mettendo uno a fianco all’altro i due contendenti al discusso titolo del 2021. La seconda fila sarà occupata da Oscar Piastri con la McLaren e Charles Leclerc con l’altra monoposto del Cavallino Rampante.

Il vincitore della gara inaugurale di Melbourne, Lando Norris su McLaren, invece, scatterà dalla sesta casella, precedendo di una posizione il rookie italiano della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. Sarà interessante osservare la performance di Antonelli in questa sua prima esperienza in una Sprint Race di Formula 1. George Russell su Mercedes è in quinta posizione, affiancato da Norris.

Il resto della griglia di partenza

La quarta fila vedrà Yuki Tsunoda su Racing Bulls partire ottavo. A completare le prime dieci posizioni troviamo Alexander Albon su Williams e Lance Stroll su Aston Martin, rispettivamente in nona e decima posizione.

La griglia prosegue con Fernando Alonso (Aston Martin) e Oliver Bearman (Haas) in sesta fila, seguiti in settima da Carlos Sainz (Williams) e Gabriel Bortoleto (Sauber). Le ultime posizioni vedono Isack Hadjar (Racing Bulls) e Jack Doohan (Alpine) in ottava fila, Pierre Gasly (Alpine) e Esteban Ocon (Haas) in nona , e infine Nico Hulkenberg (Sauber) e Liam Lawson (Red Bull) a chiudere lo schieramento.

Riassunto delle posizioni della griglia di partenza della Sprint Race: