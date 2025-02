In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Fonte: Getty Images Lewis Hamilton

Ferrari ha messo assieme un lavoro davvero corposo nella prima giornata di test in Bahrain. Il team di Maranello è stato bravo a non perdere la calma, proseguendo il suo programma malgrado alcuni problemi che si sono presentati durante la mattinata. Senza dubbio, l’importante cambio sull’avantreno – parliamo della nuova sospensione pull-rod – necessita di tempo per essere valutato a dovere. D’altra parte, i benefici aerodinamici dello schema a tirante vanno studiati a fondo per aumentare la comprensione della monoposto e di riflesso capire che tipo di messa a punto utilizzare. La sessione mattutina inizia ancora una volta con Lewis Hamilton al volante della SF-25, per continuare l’analisi sulla vettura italiana terminata ieri all’ora di pranzo.

Ferrari, Hamilton guida una Ferrari finalmente stabile

La Ferrari è scesa in pista nella prima sgambata mattutina con un particolare rastrello sull’ala anteriore. Il Cavallino Rampante prosegue nella raccolta dati, questa volta per ricostruire il campo di pressione in quest’area importante della monoposto. Parliamo di due piccole strutture che comprendono ciascuna quattro tubi di Pitot. Nello specifico, si tratta di un esame sulla distribuzione del carico e, contestualmente, della volontà di registrare la velocità del fluido. A margine di un paio di tornate più spinte, Lewis si è lanciato subito nella simulazione passo gara. La numero 44 montava ancora una volta le Pirelli a banda gialla C3. Dalle primissime immagini, pareva che l’instabilità che aveva caratterizzato i run della scorsa mattinata non facesse presenza. E, in effetti, poco dopo, a margine del lavoro per smontare i rastrelli aerodinamici sull’ala anteriore, le conferme in tal senso arrivano.

Fonte: Getty Images

La vettura di Hamilton non ha nulla a che vedere con quella di ieri. Al termine del run, dove ha inanellato diversi giri in configurazione gara, il britannico ha provato due giri push. Sebbene la vettura continui a saltellare un po’ troppo (l’auto è ancora davvero bassa), il comportamento della SF-25è molto buono. Ci riferiamo alla guida molto lineare, fluida e senza alcun tipo di tentennamenti. Lewis riesce a trovare facilmente il punto di corda all’apice di curva 13, situazione che nella giornata di ieri non era possibile. Ottimo l’handling nelle prime tre curve, con un atteggiamento sui pedali più aggressivo, simile a quello di Leclerc nel pomeriggio. Ancora buone le fasi di trazione, specie alla 10, dove il pilota inglese riesce a mettere a terra tutti i cavalli della Power Unit 066/15 senza sbavature. Il fatto interessante riguarda appunto curva 13, dove, rispetto al nefasto atteggiamento di ieri, al momento non prevale nessuno dei due assi con un bilanciamento neutro.

Una Ferrari molto bassa e rigida che però funziona

Ricorderemo un fatto relativo alla sgambata mattutina di Lewis Hamilton di ieri. Parliamo della configurazione sulla ride heigh che di riflesso faceva saltellare troppo la monoposto. Per capirci meglio: la numero 44 si presentava con un assetto estremamente basso, toccando ripetutamente il fondo con lo skidpad. I frequenti contatti con l’asfalto alteravano l’altezza da terra in modo costante, impedendo al flusso d’aria di aderire correttamente alle pareti del fondo vettura. Questa interruzione della massa fluida causava una riduzione locale del gradiente di pressione, portando a uno stallo aerodinamico che comprometteva la capacità dei vortici di generare depressione. Di conseguenza, la Ferrari perdeva carico aerodinamico diventando instabile. Oggi, con rigidità e altezze da terra molto simili la rossa mostra una guidabilità molto buona, merito del lavoro meccanico svolto dal team a margine delle informazioni raccolte.

Nel suo giro più veloce, con il DRS attivato, Hamilton ha toccato i 315 km/h, un valore che rispecchia quelli dei test 2024. Nel tentativo di verificare la correlazione con la galleria del vento, il sette volte campione del mondo ha eseguito prove a velocità costante, mantenendosi sui 200 km/h. Dopo circa un’ora di stallo dovuta alla pioggia, la Ferrari torna in pista con l’inglese. Quando manca circa 120 munti al termine della sessione, la vettura italiana scende in pista nuovamente con le gomme cerchiate di giallo. Parliamo delle Pirelli C3, nello specifico la mescola usata ieri con ben 27 tornate sul groppone. Dopo alcuni giri, Lewis rientra rapidamente sulla piazzola dei box per un cambio gomme, optando nuovamente per le mescole C3. La monoposto mantiene un comportamento preciso e ordinato, senza variazioni evidenti.

Ferrari SF-25: Hamilton conferma il passo in avanti

Dopo alcuni giri, Lewis rientra rapidamente sulla piazzola dei box per un cambio gomme, optando nuovamente per le mescole C3 questa volta nuove. La monoposto mantiene un comportamento preciso e ordinato, senza variazioni evidenti. Con le stesse impostazioni della power unit, il britannico spinge per un paio di tornate, evidenziando un handling piuttosto equilibrato. Di fatto, il comportamento della vettura rispecchia quanto osservato prima della pausa dovuta alla pioggia. Tuttavia, emerge una differenza interessante: rispetto al run precedente, l’inglese riesce ad accelerare con maggiore facilità, anticipando la pressione sul gas e dimostrando un approccio più aggressivo.

Fonte: Getty Images

Durante il pit-stop, i meccanici intervengono nuovamente sulla configurazione della monoposto, apportando una regolazione all’ala anteriore e un lieve aggiustamento alle rigidezze sospensive. Anche questa modifica si traduce in una risposta immediata in pista, confermando che la SF-25, almeno per il momento, reagisce in modo efficace alle regolazioni effettuate dal team sulla base delle indicazioni dei piloti. Per concludere questa prima parte del resoconto sulla Ferrari, possiamo riportare una certa soddisfazione del team. La squadra è infatti riuscita a realizzare il programma di lavoro con le modalità studiate sulla carta, confermando in pista lo step sulla messa a punto atteso. Non era affatto scontato riuscirci, tenendo presente le difficoltà incontrate nella giornata di ieri. Dopo la pausa pranzo, spazio a Charles Leclerc, che proseguirà il lavoro sui long run con un alto quantitativo di carburante a bordo.