In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Fonte: Ferrari Media Centre il monegasco Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) a bordo della SF-25 - test Bahrain

Ferrari si appresta a partecipare all’ultima giornata di test collettivi in Bahrain. L’obiettivo è massimizzare il prodotto SF-25, cercando di aumentare la comprensione della vettura quanto più possibile. La curva di apprendimento è ancora lunga e la giornata odierna, con gli alfieri della Rossa al volante, risulterà cruciale per l’ultima raccolta dati. Un processo complicato che prevede lo sblocco di un ulteriore step di potenzialità della monoposto italiana. Nel mentre, è interessante commentare alcuni fattori, evidenziando il rendimento della vettura 2025 rispetto al mondiale scorso. Lo facciamo tramite alcuni dati telemetrici che ci consentono di realizzare un esame preliminare.

F1, Ferrari SF-25 è già più rapida dell’auto 2024

Ecco il confronto tra il miglior giro di Leclerc nella 2° sessione di test del 2025 e quello dell’anno scorso, sempre nelle prove di pista prestagionali di Sakhir a bordo della SF-24. Un primo assaggio di come la nuova Ferrari abbia realizzato passi in avanti. Prendendo in esame la telemetria a seguire osservano la percorrenza dello snake, ovvero nel tratto rapido del secondo settore composto dalle curve 5, 6 e 7. È davvero notevole la differenza di velocità a centro curva a favore della SF-25: parliamo di 14 km/h in più alla 6, mentre sono ben 16 i km/h di vantaggio alla 7.

Fonte: Marco Iurlandino

L’aspetto interessante riguarda il fatto che l’ultima vettura di Maranello riesca ad andare molti metri prima sull’acceleratore e, come se non bastasse, si permette pure di non effettuare alcun tipo di lift off (parzializzare il gas), prendendo in pieno questo tratto del circuito di Sakhir. In linea di massima, sempre osservando la grafica, si nota come in ogni curva le velocità minime siano a favore della Ferrari SF-25. Stesso discorso per quanto riguarda la fase di accelerazione, dove la vettura 2025 può andare molto prima sul pedale, dimostrando il progresso effettuato dal team anche sul fronte della trazione.

Ferrari in pista con Charles Leclerc lavora sui freni

Per questo ultimo giorno di test collettivi in Bahrain, Ferrari ha deciso di cambiare la formazione in campo. Ci riferiamo al fatto che, oggi, il primo dei ferraristi a scendere in pista sarà Charles Leclerc. Il monegasco avrà pertanto la possibilità di testare la SF-25 all’interno di un contesto differente, a livello ambientale, terminano il suo lavoro interrotto alle 17 di ieri pomeriggio. Al medesimo tempo, Lewis Hamilton potrà cimentarsi a bordo della rossa svolgendo una simulazione passo gara completa nel pomeriggio. Inoltre, a quanto abbino capito, nel suo caso arriverà pure un test sperimentare per spingere al limite la monoposto modenese. Una mossa per mettere condizioni che avvicinano alla realtà, sul giro secco, per dar modo all’inglese di mettersi alla prova con tutti i vari comandi della Rossa sotto pressione.

Anzitutto, notiamo una differenza per quanto concerne l’engine cover. Rispetto alla giornata di ieri pomeriggio, la SF-25 numero 16 monta un cofano motore più stretto, considerando le temperature più basse del mattino. Un esperimento per capire come vengono gestite le temperature interne della power unit italiana e le varie componenti sotto il cofano. In questo primo run, Leclerc monta un treno di Pirelli C3, con il quale sta realizzando dei giri push. La pista non è ancora gommata, c’è molta sabbia portata dal vento. Per ora la Rossa pare un pelo scomposta, ma, come detto, le condizioni non sono ancora ottimali. Interessante notare che sul secondo flap dell’ala posteriore c’è del flow viz, una mossa per studiare i flussi una volta aperto il sistema DRS. Anche il secondo run non è molto lungo. Ancora box dove il team sta verificando la messa a punto relativa all’impianto frenante. C’è un piccolo problemino su dischi e pastiglie dei freni.

Fonte: Getty Images

Questo aspetto è molto interessante e si rifà allo stile di guida del monegasco. Ferrari deve ancora lavorare per quanto riguarda le frenate. Nella giornata di ieri, di fatti, abbiamo notato che il rendimento di Leclerc su questo fondamentale non ha mostrato un’ottima competitività. Solitamente il monegasco emerge in staccata. Senza dubbio questo approccio è dovuto anche alla nuova sospensione pull-rod che, ovviamente, fornisce un feeling assai differente, in frenata, rispetto alla passata stagione. Anche per questo si sta lavorando sull’anteriore della monoposto, per cercare di offrire al ferrarista un’impostazione migliore su questo aspetto. Oltre al lavoro in essere, è stata regolata anche la sospensione pull-rod all’avantreno. Ci sembra di capire che si tratti di un esame volto a migliorare il rendimento della vettura in questa area.

Ferrari, Leclerc torna in pista e soffre sottosterzo

Charles Leclerc ha ripreso le attività in pista a bordo della SF-25. Al momento non emergono variazioni significative, considerando anche che il pilota monegasco ha nuovamente preso una traiettoria larga in curva 4 e, allo stesso modo, in curva 13 la linea seguita non appare pulita come quelle messe in mostra ieri da Lewis Hamilton. Il numero 16 del Cavallino Rampante sta lavorando per affinare il feeling con la monoposto, in una sessione che si sta rivelando più impegnativa del previsto.

Facendo un confronto tra la Ferrari e la McLaren guidata da Lando Norris, appare evidente come la vettura di Woking sembri accusare maggiori difficoltà rispetto alla Rossa. La MCL39 mostra un comportamento instabile sia in ingresso sia in uscita curva, faticando a trovare il giusto bilanciamento quando si torna sull’acceleratore. Si notano diversi errori, con il britannico che spesso finisce largo e lungo in vari punti del tracciato. Il sottosterzo si manifesta per poi trasformarsi in sovrasterzo. Inoltre, il vento sembra disturbare sensibilmente il comportamento aerodinamico delle vetture. Da segnalare, almeno, che la SF-25 sembra gestire meglio queste condizioni e mantenere un comportamento più stabile in pista.

Nel mentre dobbiamo sottolineare che le condizioni della pista non sono buone, in quanto l’intero schieramento sta affrontando enormi difficoltà. Basta dare un’occhiata alla Red Bull di Verstappen: il sottosterzo che sta accusando è decisamente marcato, trasformando la guida dell’olandese in una sfida continua. Anche la McLaren non se la passa meglio, sebbene nel caso di Norris il problema di rotazione sia meno evidente. Per quanto riguarda Charles, il suo giro ha evidenziato diverse imperfezioni. In curva 4 si è trovato alle prese con un fastidioso sottosterzo, mentre in curva 10 non è riuscito a dare gas in modo efficace, ritardando l’accelerazione a causa di una correzione in uscita. In curva 13 ha preso una traiettoria troppo interna, mancando il punto di corda, e in curva 14 la situazione non è migliorata. Non si tratta di un buon segnale, ma è un limite che, a conti fatti, sta condizionando anche gli altri piloti top.

Ferrari prova il passo gara con Leclerc

Dopo alcune regolazioni alla vettura, il problema iniziale di rotazione è stato risolto, ma ha lasciato il posto a una tendenza al sovrasterzo. Nonostante ciò, la monoposto continuava a mostrare un comportamento instabile, non offrendo la guidabilità ideale. Leclerc ha lavorato per migliorare il bilanciamento, ottenendo solo risultati parziali. Situazione analoga si è verificata nelle brevi simulazioni di passo gara, effettuate dopo aver caricato una quantità maggiore di carburante. Anche in questa fase, la monoposto ha evidenziato alcune criticità, con tempi che hanno subito un incremento più rapido del previsto. Parallelamente, Antonelli sembrava impegnato in un programma simile, con la W16 che si è dimostrata più costante e meno influenzata dalle condizioni del tracciato. Tuttavia, questa discrepanza può essere attribuita in gran parte alla diversa gestione del carburante, poiché la SF-25 aveva a bordo un quantitativo significativamente superiore.

Seguono aggiornamenti…