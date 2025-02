La stagione 2025 di Formula 1 sta per prendere il via. Sul circuito di Sakhir (Bahrain) Hamilton terrà a battesimo la SF-25 aprendo la battaglia con Leclerc

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

In Bahrain è tutto pronto. Domani, sul circuito di Sakhir, la nuova stagione di Formula 1 accende i motori. Hamilton debutterà al volante della Ferrari SF-25 già nella sessione mattutina, mentre toccherà a Leclerc nel pomeriggio. L’attesa, infinita per i tifosi di Lewis e Maranello, è al capolinea: vogliono scoprire se sarà subito intesa. I primi giri diranno se il feeling è quello giusto tra il sette volte campione e la monoposto.

Tre giorni per capire dove stanno le squadre. Tre giorni per vedere chi ha davvero lavorato meglio in inverno. I test di Sakhir partono mercoledì 26 febbraio e terminano venerdì 28. Le giornate sono divise in due sessioni:

Mattina : 8:00 – 12:00 (ora italiana)

: 8:00 – 12:00 (ora italiana) Pomeriggio: 13:00 – 17:00 (ora italiana)

Ingegneri e tecnici passeranno al vaglio il comportamento della power unit, l’efficienza aerodinamica e la gestione delle gomme. Anche minimi aggiustamenti sono in grado di trasformare un avvio brillante in un incubo. Gli uomini di Frederic Vasseur cureranno, oltre alla velocità, anche affidabilità e costanza. Nel mirino, la riduzione del gap rispetto alla Red Bull di Max Verstappen e alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Dove vedere in TV e streaming i test di Formula 1

I test non sono solo per gli addetti ai lavori. Gli appassionati possono seguirli in diretta su Sky Sport F1 (canale 207 di Sky). Altrimenti, a chi preferisce lo streaming è sufficiente collegarsi su Sky Go o NOW. Chi non è abbonato potrà comunque tenersi aggiornato attraverso i canali ufficiali della Formula 1 e della Scuderia Ferrari HP con sintesi, highlights e risultati in tempo reale. Un’ampia copertura preziosa per capire qual è lo stato dei lavori e assistere coi propri occhi all’esordio di Hamilton.

Quando scendono in pista Leclerc e Hamilton?

La Ferrari ha già pianificato le prime due giornate di test. Domani, mercoledì 26 febbraio, Hamilton al mattino, Leclerc al pomeriggio. Giovedì 27 febbraio, stesso schema, con Hamilton di nuovo in pista la mattina e Leclerc nel pomeriggio. Per venerdì, l’ultima giornata, il programma sarà confermato in base ai dati raccolti. Possibili cambi di turno per adattarsi alle necessità del team. Ogni giro conta: dati e sensazioni saranno studiati a fondo.

Gli occhi sono tutti su Hamilton. Dopo anni in Mercedes, fra poche ore inizierà la sua avventura con il Cavallino Rampante. Un cambio storico, un rischio calcolato. Al suo fianco, Leclerc avrà pressioni non indifferenti da reggere sulle sue spalle. La convivenza forzata con Lewis potrebbe esaltarlo o spingerlo in una spirale negativa. Non si tratterà esclusivamente di talento, ma anche di personalità, il punto debole del monegasco secondo i (pochi) detrattori.

Per Charles, il 2025 è molto più di un nuovo inizio: è la stagione in cui dimostrare di essere il vero leader della squadra. L’approdo di Lewis è, al contempo, uno stimolo e una sfida personale. Fin dal principio sarà una battaglia silenziosa per affermare la propria supremazia all’interno del box Ferrari. Dal lato suo, Hamilton rincorre l’ottava corona iridata, che gli consentirebbe di diventare primo in solitaria nella classifica all-time. Ma nemmeno il più piccolo degli errori passerà sottotraccia.