Fonte: Ufficio Stampa Ferrari La Scuderia Ferrari ha annunciato di aver prolungato la collaborazione con Charles Leclerc che gareggierà per la squadra italiana anche nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di F1

Charles Leclerc ha rinnovato, finalmente Ferrari comunica di aver prolungato la collaborazione con il pilota. Il monegasco continuerà a gareggiare per il Cavallino anche nelle prossime stagioni del campionato del mondo di F1.

Con il messaggio “Firmato, sigillato, consegnato” la Scuderia ha annunciato sui social il prolungamento contrattuale, non nascondendo tutta la propria soddisfazione. Lo stesso sentimento è stato condiviso dai premium partners della Rossa che hanno immediatamente augurato al loro beniamino prossimi successi. Non sono state rese note le cifre e gli anni di prolungamento, ma ciò non ha impensierito i tifosi della Ferrari che hanno inondato la rete di attestati di stima verso il pilota: tutti uniti verso la vittoria.

Il rinnovo

Charles Leclerc ha scelto di restare in Ferrari e di prolungare la sua avventura nel mondo della Formula 1 col Cavallino. Una storia iniziata proprio dalla Driver Academy nel 2016 e che si è concretizzata con una vettura ufficiale nel 2019. Una seconda famiglia per il monegasco che ha sempre giurato fedeltà a Maranello.

A soli 26 anni Charles è già il secondo pilota nella storia con più pole position al volante di una Ferrari, avendo eguagliato Niki Lauda a quota 23, dietro soltanto a Michael Schumacher con le sue 58. Al suo attivo con la Scuderia, in 103 gare disputate, anche 30 podi, sette giri più veloci e 1035 punti. Nell’immediato futuro la possibilità di strappare il predominio e il titolo alla Red Bull e a Max Verstappen.

A quanto pare, Leclerc è stato di parola e dopo aver più volte giurato fedeltà al Cavallino, è arrivata l’ufficialità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Leclerc avrebbe strappato un accordo quinquennale e qualche clausola legata al rendimento nei prossimi anni. Le cifre non dovrebbero discostarsi di tanto da quelle record ipotizzate nelle scorse settimane. Si dovrebbe trattare di un rinnovo da capogiro fino a 50 milioni di euro nel 2029, ossia il doppio dei 25 attualmente percepiti a stagione.

“Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni” è stato il primo pensiero di Charles Leclerc all’annuncio del rinnovo ufficiale. “Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Ste. Cercavo con gli occhi la vettura rossa. Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque anni. Credo però che il meglio debba ancora venire e non vedo l’ora d’iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi a ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che negli anni che ci attendono insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire“.

Felice e radioso di gioia anche il Team Principal Fred Vasseur: “Il legame di Charles con la Scuderia va oltre quello di un pilota con il suo team: Leclerc è parte della famiglia Ferrari da ormai otto anni, da prima che indossasse la tuta con il Cavallino Rampante. Il DNA della nostra azienda così come i suoi valori sono parte di lui ed è stato dunque naturale trovarsi d’accordo sul rinnovo della nostra collaborazione. Di lui conosciamo la voglia incessante di superare i propri limiti e ne apprezziamo le grandi capacità di duellare e compiere sorpassi in gara. Siamo determinati a dare a Charles una vettura vincente e so che la sua decisione e il suo impegno saranno elementi che potranno fare la differenza per i traguardi che vogliamo raggiungere“.

Voglia di F1

Ora che c’è l’ufficialità del rinnovo di contratto, il pilota della Ferrari numero 16 non nasconde la voglia di tornare in pista. L’ultima parte della stagione 2023 ha confermato importanti progressi fatti dalla Scuderia. Indicazioni e risultati concreti che inducono a pensare alla possibilità di affrontare alla pari Red Bull e Mercedes nel prossimo Campionato del Mondo di Formula 1 più lungo della storia. Tra i pensieri di Leclerc non mancherà di certo la curiosità per conoscere la spalla su cui contare e fare team in Scuderia, il rinnovo di Carlos Sainz non è stato ancora ufficializzato e il suo contratto scadrà alla fine del 2024.

Intanto il 13 febbraio ci sarà la presentazione alla stampa della SF-24, una nuova monoposto Ferrari già da qualche mese in fase di sviluppo e che sulla carta è provvista di un enorme potenziale. Il fondo e l’altezza minima da terra sono gli osservati speciali per guadagnare sull’aerodinamica. A seguire si terranno i primi test ufficiali che andranno in scena da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio sulla pista di Sakhir, in Bahrein. La stagione 2024 invece avrà inizio il 2 marzo sul circuito di Manama, sempre in Bahrein, dove per il Ramadan si correrà di sabato.