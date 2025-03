Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: ANSA Ferrari realizza una nuova pista a Fiorano

A Fiorano sta per nascere una nuova pista firmata Ferrari. Non sarà un circuito qualunque, ma un’area di collaudo riservata, dove le supercar più esclusive verranno testate prima della consegna ai clienti. Dopo mesi di valutazioni e aggiornamenti al progetto, il Consiglio Comunale ha dato l’ok definitivo. Accanto alla storica pista di Formula 1, sorgerà un tracciato pensato solo per le vetture stradali. Il tutto accompagnato da un’officina all’avanguardia, che sarà il cuore delle operazioni di messa a punto.

Tracciato tecnico e veloce

La zona scelta per il nuovo tracciato si trova in via Madonna del Sagrato. Se il nome non dice molto agli appassionati di motori, i cittadini di Fiorano lo ricordano bene: durante la pandemia, qui era stato allestito un centro vaccinale. Oggi, quel capitolo è chiuso e l’area verrà trasformata in una delle strutture più avanzate di Ferrari.

Peccato per chi sperava di sbirciare le supercar in azione. L’intera zona sarà completamente schermata per evitare fughe di immagini e proteggere i prototipi ancora segreti. Ferrari non si accontenta di una pista qualsiasi. Il progetto, affidato alla società Dromo, prevede un circuito di circa 2 chilometri studiato nei minimi dettagli.

Uno degli elementi più interessanti? Una curva sopraelevata. Serve a garantire che i collaudatori possano mantenere una velocità costante tra 120 e 130 km/h su almeno un chilometro di pista. Accanto a questa, un rettilineo lungo 500 metri, completamente piatto, permetterà di testare la stabilità delle auto a 100 km/h. Inoltre, il tracciato includerà anche curve che simulano strade extraurbane, rampe e raccordi che potrebbero addirittura collegarsi alla pista Fiorano. Un dettaglio che potrebbe offrire nuove opportunità per i test.

“Si tratta di un progetto di grande rilevanza per il territorio, non solo per il valore dell’investimento – commenta il PD di Fiorano –, ma soprattutto per il risultato ottenuto dall’amministrazione comunale. Grazie al lavoro dell’Amministrazione e del sindaco Marco Biagini, i benefici per il Comune derivanti dall’intervento di Ferrari saranno destinati a opere di rigenerazione urbana, per un valore complessivo tale da consentire anche il recupero di due importanti parchi, ora cementificati, ad aree di verde pubblico: si sta infatti pensando di focalizzare gli interventi sul parco De André a Fiorano (tra la circondariale S. Francesco e via Braida) e sul parco Di Vittorio a Spezzano, accanto alle scuole Menotti”.

Arriva anche un’officina super tecnologica

Accanto al circuito, Ferrari realizzerà una nuova officina da 1.000 metri quadrati, dedicata alla preparazione delle vetture in fase di collaudo. Qui gli ingegneri potranno verificare ogni dettaglio, dalle regolazioni aerodinamiche alla risposta del motore, prima che ogni Ferrari lasci lo stabilimento. Chi conosce la filosofia Ferrari lo sa bene: la perfezione non è un’opzione, ma un obbligo. L’espansione porterà vantaggi anche alla comunità locale. Parte dei fondi investiti sarà destinata a progetti di riqualificazione urbana, con il recupero di due aree oggi cementificate, che torneranno a essere spazi verdi.

I lavori interesseranno:

Parco De André a Fiorano, tra la circondariale S. Francesco e via Braida.

Parco Di Vittorio a Spezzano, accanto alle scuole Menotti.

In sostanza, Fiorano beneficerà di un equilibrio tra innovazione e sostenibilità, dimostrando che industria e territorio possono crescere insieme. Con questa nuova pista, il Cavallino aggiunge un altro pezzo alla sua storia.