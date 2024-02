Presentata la livrea ufficiale del team Ferrari - AF Corse per il FIA WEC 2024; il Cavallino sarà al via della nuova stagione con le 499P numero 50 e 51

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Ferrari svela la livrea ufficiale delle 499P numero 50 e 51 pronte al FIA WEC 2024 e affidate agli equipaggi formati rispettivamente da Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen; Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Ufficio La Ferrari ha svelato la livrea ufficiale della 499P, l’Hypercar che parteciperà al prossimo FIA WEC 2024. La presentazione è avvenuta domenica 18 febbraio, un giorno speciale per il Cavallino, l’anniversario della nascita di Enzo Ferrari. Quale migliore occasione per condividere al mondo l’ultima creazione di Rosso che vestirà le vetture numero 50 e 51 del team Ferrari – AF Corse.

La nuova livrea

Nel giorno nel quale si celebrava l’anniversario della nascita di Enzo Ferrari, avvenuta il 18 febbraio 1898, la Ferrari ha presentato la livrea della 499P che gareggerà nella classe Hypercar del FIA WEC 2024. L’iconico rosso Ferrari si abbina alla perfezione al tradizionale Giallo Modena dell’azienda già visto sulla livrea 2023. Nello specifico, il Giallo circonda l’intero abitacolo, sottolineandone l’importanza fisica e simbolica. Nonostante sia presente un certo richiamo cromatico alla stagione precedente, i nuovi colori racing guardano nettamente al futuro e introducono elementi innovativi.

In realtà la nuova combinazione di colori scelta, celebra la Ferrari 312 PB, l’ultimo prototipo a gareggiare nel Campionato del Mondo nel 1973 prima di una lunga pausa durata mezzo secolo. Una parentesi interrotta lo scorso anno dal ritorno in grande stile nella massima classe Endurance. Per le due Hypercar Ferrari, una livrea in versione più lucida, studiata per aumentare la visibilità notturna della vettura e in condizioni di scarsa visibilità.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

“Più giallo. Più feroce. Questo è il nuovo look della Ferrari 499P per il Campionato Mondiale FIA Endurance 2024 che inizia con il Qatar il 2 marzo. Una bellezza da ogni angolo“, le belle parole condivise sui social media ufficiali della manifestazione.

“L’evoluzione del calendario coincide con l’ascesa del profilo della FIA WEC, e in particolare con la sua classe di Hypercar premier. Ciò è la testimonianza della riforma normativa della serie effettuate congiuntamente dalla FIA e dall’ACO, che ha attirato nuovi produttori“, è stato il commento di Mohammed ben Sulayem, Presidente della FIA, a riprova della grande attesa che stanno creando i team con le loro partecipazioni.

Le rivali

Nelle ultime ore anche altri team concorrenti hanno svelato le livree ufficiali con le quali gareggeranno in pista contro le Hypercar di Maranello. Nello specifico la Proton Competition ha rivelato al mondo la sua combinazione di colori rosso, bianco e nero che il numero 99 della Porsche 963 mostrerà per la prossima stagione. Confermati i piloti Harry Tincknell, Neel Jani e Julien Andlauer che condivideranno i compiti di guida.

Nel frattempo la Porsche Penske Motorsport ha anche annunciato che schiererà ancora una volta tre vetture da corsa Porsche 963 sul Circuito della 24 Ore di Le Mans. Nel suo 101esimo anno di vita, la 24 Ore di Le Mans si sta preparando come uno straordinario evento sportivo che attirerà un numero di spettatori da record e avrà un grande risalto mediatico.

Per il terzo fine settimana di giugno, Porsche già ha messo gli occhi alla singola competizione puntando alla sua 20esima vittoria assoluta nella più lunga e celebre gara di Endurance del mondo. Per massimizzare le sue possibilità nella feroce concorrenza tra numerosi produttori della classe Hypercar, il team di lavoro Porsche Penske Motorsport ha applicato in anticipo l’opportunità di entrare in una terza Porsche 963.

L’altra Hypercar rivelata è stata quella del Team Alpine Endurance, con un lancio effettuato alla stampa condiviso insieme a Alpine F1. Il Team francese ha svelato la sua nuova A424 che prenderà parte alla kermesse con i piloti francesi Paul-Loup Chatin e Charles Milesi che si uniranno all’austriaco Ferdinand Habsburg nella numero 35. Per quanto riguarda invece la numero 36, Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere saranno affiancati da Mick Schumacher.

Il WEC 2024

I riflettori sono ora puntati sul suo secondo Mondiale di Endurance che prenderà il via il 2 marzo in Qatar e vedrà proprio protagoniste le vetture numero 50 e 51 del team Ferrari – AF Corse con a bordo rispettivamente il trio piloti composto da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen e quello composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Il Cavallino è così pronto a ripetere le ottime performance del suo debutto nella scorsa stagione. Ricordiamo che la Ferrari ha vinto la 24 Ore del Centenario di Le Mans e si è classificata seconda nella classifica Costruttori.

Per questo 2024 è grande l’attesa di vedere i piloti delle Rosse in azione per la prima volta alla 6 ore di Imola il 21 aprile, seconda tappa del Mondiale. Seguiranno poi l’appuntamento di Spa-Francorchamps (Belgio) l’11 maggio e la gara più attesa del campionato, la leggendaria 24 Ore di Le Mans in Francia, uno dei più importanti eventi motorsport del mondo che si correrà il 15 e 16 giugno. Poi sarà la volta della 6 ore di San Paolo (Brasile) il 14 luglio, COTA (USA) il 1 settembre, la 6 ore di Fuji (Giappone) il 15 settembre e la 8 ore di Bahrein il 2 novembre 2024 che chiuderà la stagione.

La 12esima edizione del WEC sarà anticipata dal Prologo del 24 e 25 febbraio sul Circuito Internazionale di Losail. Al via con le Ferrari ci saranno un totale di 19 Hypercar iscritte, 18 vetture LMGT3 e 14 costruttori.