L’attesa è già alle stelle per tutti gli appassionati di motori: quando inizia la Formula 1 2025? La prossima stagione del circus della F1 promette spettacolo, emozioni e tante novità, con un calendario fitto di gare. Se sei un vero fan della velocità, segnati questa data: 16 marzo 2025. La stagione 2025 di Formula 1 inizierà ufficialmente il terzo weekend di marzo con l’Australian GP nell’iconico circuito dell’Albert Park di Melbourne.

Il calendario

Dopo un incredibile 2024 che ha riacceso nuove battaglie tra le principali scuderie, la Formula 1 2025 ripartirà con un calendario ancora più intenso e avvincente. La stagione vedrà il ritorno di ben 24 GP, confermando il record di gare stabilito negli anni precedenti. Previste anche 6 gare sprint, solite gare brevi che si disputeranno sui circuiti di Shanghai, Miami, Spa, Austin, San Paolo, Lusail, la prima quindi in Cina il 23 marzo.

Prima parte

L’Australia aprirà ufficialmente la stagione 2025 della F1. Si correrà domenica 16 marzo sul circuito dell’Albert Park di Melbourne dove la solita folla da record sarà pronta a riversarsi e colorare l’iconico circuito con vista dello skyline della città sullo sfondo. Il 23 marzo sarà la volta del GP di Cina mentre i Giappone sarà la terza tappa della stagione, il 6 aprile. Il Bahrein sarà la quarta tappa del Mondiale e si correrà il 13 aprile, il 20 aprile in Arabia Saudita.

Terminata la sessione mediorientale il circus si trasferirà negli USA dove il 4 maggio si correrà in quel di Miami. A seguire il 18 maggio si correrà a Imola con Il GP dell’Emilia Romagna mentre il 25 maggio sarà la volta del GP del Principato di Monaco. Barcellona ospiterà la tappa mondiale il 1 giugno e a Montreal in Canada quello del 15 giugno. Il 29 giugno sarà la volta del GP d’Austria, il 6 luglio il GP di Gran Bretagna, il 27 luglio del Belgio e il 3 agosto quello d’Ungheria.

Seconda parte

Il 31 agosto si tornerà dalla pausa estiva per correre il GP d’Olanda e a seguire il GP d’Italia che si disputerà come tradizione sull’Autodromo di Monza e si disputerà il 7 settembre. Il 21 settembre si disputerà il GP dell’Azerbaijan, Il 5 ottobre quello di Singapore e ad Austin (Texas) negli USA il 19 ottobre. Il 26 ottobre sarà la volta del Messico che anticiperà il rush finale dove con molta probabilità si deciderà il vincitore del 2025.

Chi vincerà il 9 novembre a Interlagos in Brasile sa che avrà ottenuto un passo importante per la propria stagione. Il 22 novembre si tornerà negli USA con il GP di Las Vegas mentre per il 30 novembre è prevista la penultima gara del Mondiale in Qatar. La stagione si concluderà il 7 dicembre ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti.

Prima i test in Bahrain

La prima vera tappa della nuova stagione di F1 sarà la tre giorni di test invernali in programma in Bahrain sul circuito di Sakhir a partire da mercoledì 28 febbraio 2025. Sessione aperta dalle 8:00 ale 17:00 di ogni giorno per un totale di 24 ore totali in pista a disposizione. Particolare da ricordare è che una sola macchina per team potrà scendere in pista. Vuol dire i 20 piloti ufficiali dovranno dividersi al meglio le ore a disposizione. I test saranno trasmessi in tv in diretta integrale su Sky Sport F1 e su NOW TV.

Australian GP

L’Australia aprirà invece ufficialmente la stagione 2025 della F1. Si correrà come già descritto domenica 16 marzo sul circuito dell’Albert Park di Melbourne dove il pubblico di casa sarà pronta a riversarsi e colorare l’iconico circuito con vista dello skyline della città sullo sfondo.

Si disputeranno 58 giri per un totale di 5.278 chilometri da percorrere. Lo scorso anno, lo stesso circuito fu teatro di una sorprendente doppietta Ferrari con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc. Terzo Lando Norris mentre Verstappen si ritirò. Grandi aspettative del pubblico australiano per il pilota locale della McLaren, Oscar Piastri.

Una prima diversa dal solito

Il 2025 aprirà la stagione diversamente dalla precedente. Nel 2024 fu infatti il Bahrein ad aprire ufficialmente la stagione 2024 della Formula 1. Per il Ramadan, la gara si è disputata sabato 2 marzo 2024 sul circuito di Manama, uno dei più caldi della stagione. A vincere fu Max Verstappen su Red Bull, da ricordare invece il terzo posto di Fernando Alonso su Aston Martin e il giro più veloce del cinese Zhou su Alfa Romeo.

I piloti in lotta per il titolo mondiale

La griglia di partenza della F1 2025 vedrà ancora una volta Max Verstappen e la Red Bull come favoriti, ma Ferrari, Mercedes e soprattutto McLaren sono pronte a dar battaglia. Max Verstappen, campione del mondo in carica, sarà ancora una volta l’uomo da battere. Ferrari ha puntato tutto sull’estro di Charles Leclerc e l’esperienza di Lewis Hamilton per provare a riportare il titolo a Maranello.

La Mercedes con George Russell è determinata a tornare a competere ai vertici dopo troppe stagioni sottotono. Ma tra i favoriti resta la McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri che hanno fatto passi da gigante e spera che il 2025 sarà l’anno della consacrazione. Possibili sorprese potrebbero arrivare da Fernando Alonso con Aston Martin, così come dai giovani talenti emergenti compresa l’Alpine con le nuove ambizioni di Flavio Briatore.

Novità e regolamenti

Anche per questo 2025, la FIA ha emesso aggiornamenti al regolamento. Decisioni che anticipano la grande rivoluzione del 2026 ma che sono state apportate con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la competitività delle gare. Tra le principali novità le soluzioni da adottare in caso di caldo estremo o meglio, quando la temperatura esterna dovesse superare i 30,5°C. In quela caso ai piloti verrà infatti concesso di indossare un “kit di raffreddamento” con il peso massimo consentito che aumenterà di 5 kg per l’intero weekend di gara.

Rispetto allo scorso anno è vietato il “mini DRS” ideato dalla McLaren e protagonista nella vittoria di Oscar Piastri a Baku. Inoltre, implementato l’utilizzo dell’Intelligenza Artificale che permetterà la rilevazione automatica di violazioni come i track limits.

Dove seguire la Formula 1 2025 in diretta

Sky Sport F1 trasmetterà l’intera stagione con commenti e approfondimenti esclusivi. Now TV offrirà la possibilità di vedere le gare in streaming. TV8 trasmetterà alcune gare in chiaro, come già avviene nelle stagioni precedenti.

Ora che sai quando inizia la Formula 1 2025, non resta che aspettare l’accensione dei motori. Sarà un’altra stagione da brividi, con sorpassi al limite, strategie al secondo e battaglie per il titolo fino all’ultima curva. Chi sarà il prossimo campione del mondo?