Analisi statistica e narrativa di un GP che, più di qualsiasi altro, ha trasformato i suoi giri in un tribunale in grado di decidere titoli, carriere e destini

Ferrari Media Centre Leclerc su Ferrari SF-24 in azione durante l'Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024, 24esimo round del mondiale 2024 a Yas Marina Circuit, in Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti - Photo Antonin Vincent / DPPI

Quando il calendario di F1 chiude la stagione ad Abu Dhabi, c’è sempre una sensazione particolare nell’aria. Yas Marina non è semplicemente l’ultimo appuntamento dell’anno, è un’arena in cui il Mondiale arriva a un verdetto, spesso dopo decine di GP di tensione, colpi di scena e inseguimenti. E quei 58 giri, oggi, sono diventati nella memoria collettiva un simbolo, il tratto finale di una lunga maratona in cui tutto può accadere. Negli anni, la gara degli Emirati ha infatti assunto un ruolo statistico sorprendente. Pur non avendo la storia mitologica di Suzuka e né la drammaticità imprevedibile di Interlagos, Abu Dhabi è riuscita ad accendere la miccia di finali di stagione che hanno tenuto il mondo con il fiato sospeso. Ma quante volte il Mondiale si è davvero deciso a Yas Marina, negli ultimi giri dell’anno? La risposta, numeri alla mano, è più interessante del previsto.

Quando Abu Dhabi ha avuto il potere di cambiare la storia

Per capire l’impatto del GP di Abu Dhabi sulla storia moderna della F1, bisogna partire dal 2009, anno dell’inaugurazione del circuito. Con l’assegnazione dell’ultimo appuntamento della stagione, Yas Marina diventa un giudice autentico. In 15 edizioni, ha assegnato matematicamente il Mondiale in tre occasioni: 2010, 2014, 2021. Tre volte in cui, entrando in curva 1 del primo giro, il titolo era ancora in bilico. Tre volte in cui gli ultimi giri dell’anno sono stati più che una semplice gara, un atto finale da film. Tre casi su quindici: il 20% delle volte, un’enormità per uno sport che raramente arriva all’ultima gara con i conti aperti. E questa percentuale racconta già qualcosa, Abu Dhabi è diventato il finale naturale della F1 perché al suo interno la statistica ha trovato equilibrio tra spettacolo, tensione e scenografia.

2010, il Mondiale dei quattro finalisti

È la prima stagione in cui il nuovo sistema dei 25 punti a vittoria entra in vigore, e Abu Dhabi diventa subito decisiva. Arrivano tutti lì: Vettel, Alonso, Webber e Hamilton. Una partita a scacchi in cui Fernando Alonso, leader della classifica, resta imbottigliato dietro Petrov e vede scivolare via un Mondiale che sembrava già suo.

In quel caso, davvero gli ultimi giri hanno cambiato la traiettoria di una carriera.

2014, Hamilton contro Rosberg, atto finale

Un duello interno Mercedes teso come una molla. Rosberg parte male, ha problemi, Hamilton vola verso il secondo titolo. Matematicamente, anche questa volta Yas Marina decide tutto, seppur con meno ruota a ruota rispetto ad altri anni.

2021, l’inferno e il paradiso in un singolo giro

Qui la statistica esplode e diventa leggenda. Chiunque abbia visto la gara ricorda ogni dettaglio, Hamilton leader per 57 giri, Verstappen che si gioca tutto al 58esimo dopo la Safety Car causata da Latifi. Se si riducesse la stagione a un singolo giro della storia, sarebbe quello. È la massima incarnazione del concetto, un intero Mondiale compresso negli ultimi giri di Abu Dhabi, e deciso nel giro finale.

Quando non decide il Mondiale, decide molto altro

Eppure, limitarsi a osservare i soli Mondiali Piloti riduce il quadro d’insieme. Negli anni, Abu Dhabi ha cambiato anche le classifiche finali nelle quali ogni punto vale milioni, i destini di piloti in scadenza, le strategie dei team sull’anno successivo e le gerarchie interne che influenzano il mercato. In 9 edizioni su 15, le posizioni chiave nella top 5 del Mondiale sono cambiate proprio negli ultimi giri dell’anno. Un terzo. Significa che, anche in stagioni apparentemente chiuse, Yas Marina ha continuato a muovere le carte in tavola. Che sia il duello Vettel contro Button per il secondo posto nel 2011, la lotta Ricciardo contro Bottas in anni più recenti o i piazzamenti decisivi per ottenere status contrattuali più favorevoli, Abu Dhabi è diventato un ago della bilancia economico e politico, più che sportivo.

Il paradosso di Yas Marina

C’è un’altra curiosità, da menzionare. Il percorso di Yas Marina, a differenza di piste come Spa (44 giri) o Monaco (78 giri), ha un numero di tornate molto stabile negli anni. Questi 58 giri non sono soltanto una cifra, rappresentano lo standard temporale quasi perfetto. In media, la durata totale del GP oscilla tra 1h25 e 1h35. I pit stop sono più prevedibili rispetto ad altri circuiti. Il consumo gomme è lineare e le strategie producono distacchi piccoli ma costanti.

Tutto ciò ha un effetto statistico interessante, Abu Dhabi è uno dei GP in cui la probabilità che un pilota mantenga la posizione dopo il giro 1 è più alta. Questo spiega perché chi parte davanti, spesso, controlla la gara. Spiega anche perché le strategie sono più importanti dei sorpassi e la gestione delle Safety Car può ribaltare tutto (come nel 2021), perché è un elemento anomalo in un contesto incredibilmente stabile. È un GP matematicamente statico, ma proprio per questo quando accade qualcosa, gli effetti sono amplificati.

Una riflessione che va oltre le statistiche

Non è un caso che la F1 abbia scelto Yas Marina come finale di stagione, soprattutto nell’era Liberty Media. Il circuito offre illuminazione notturna perfetta per la TV globale, logistica impeccabile, un paddock che funziona come un set cinematografico e una scenografia che dà valore all’ultimo atto del campionato. È un circuito progettato per raccontare storie. E la statistica degli ultimi 15 anni conferma che, quando il Mondiale si gioca all’ultimo GP, Abu Dhabi tende sempre ad amplificare la tensione.

Inoltre, se si osserva il peso storico degli ultimi giri del Mondiale, emerge che Abu Dhabi ha deciso il titolo Piloti nel 20% delle edizioni, un valore altissimo. Ha modificato la classifica finale in oltre metà delle stagioni, spesso con impatto economico rilevante per team e piloti. È il GP più teatrale della stagione moderna, quando qualcosa accade, ha sempre conseguenze enormi.

I suoi 58 giri sono dunque entrati nell’immaginario collettivo come il rettilineo finale del Mondiale. Un tratto breve rispetto all’intera stagione, ma capace di diventare un microcosmo in cui si racchiude la tensione di un anno intero. E forse è proprio per questo che, quando si arriva in quel di Abu Dhabi, chiunque vinca o perda, la sensazione è sempre la stessa: il Mondiale finisce qui, in una corsa di 58 giri che pesa come se fossero mille.