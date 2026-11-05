Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Scomparso a 80 anni Alan Jones

Il pilota automobilistico australiano, campione del mondo di Formula 1 con la Williams, ha fatto giusto in tempo a festeggiare il suo 80esimo compleanno e ad assistere al successo iridato di Kimi Antonelli in Città del Messico, prima di passare a miglior vita. Il nativo di Melbourne è stato il primo vincitore di un mondiale della massima categoria del Motorsport al volante di una Williams, oltre a rimanere l’unico driver a portare la Shadow alla vittoria di un Gran Premio.

In pista era un pilota aggressivo, in grado di farsi strada in diverse serie con uno stile che oggi di definirebbe ruvido. Nel 1963 conquistò il campionato kart australiano e nel 1967 scelse di trasferirsi in Europa per inseguire il suo sogno di diventare un pilota professionista. Nel 1973 arrivò secondo al Campionato John Player e prese parte a numerose sfide nelle categorie propedeutiche alla F1.

Una carriera speciale

A 29 anni sbarcò nel circus grazie alla Hesketh Racing, una squadra automobilistica fondata dall’aristocratico inglese Lord Alexander Hesketh, attiva dal 1972 al 1978, per poi calarsi nell’abitacolo della Embassy Hill. Dopo l’annata successiva alla Surtees, condita da 7 punti, nel 1977 passò alla Shadow e vinse il suo primo GP in Austria. Nel 1978 arrivò la chiamata di Frank Williams e, dopo un 11º posto mondiale, nella stagione seguente si aggiudicò 4 tappe e concluse terzo nella classifica finale.

Nel 1980 si laureò campione del mondo con 5 vittorie, precedendo Piquet e Reutemann. L’anno successivo, con soli 2 GP vinti, lottò per il titolo sino alla fine ma concluse al terzo posto, a 4 punti dal vincitore brasiliano Nelson Piquet. Nel 1982 si ritirò dalla Formula 1 e tornò in Australia per divertirsi in campionati minori. Nel 1983 prese parte alla sfida di Long Beach con la Arrows per poi concludere la sua epopea nella massima serie al volante della Lola Haas nel 1986 con 4 punti conquistati nelle sfide in Austria e Italia. Nel 1987 la Williams provò a schierare una terza monoposto per Jones per disputare il Gran Premio di Gran Bretagna, tuttavia non si trovarono gli opportuni accordi.

Personalità spiccata

Era un uomo senza troppi peli sulla lingua che, sin da ragazzino, venne spinto da sua padre Stan a raggiungere i massimi risultati in pista. L’80 è stato il suo anno in F1 e, a 80 anni appena compiuti, ha salutato questo mondo, dopo una vita piena di rischi in un periodo storico dove morivano piloti ogni anno. Dopo le tante avventure nella massima categoria dell’automobilismo l’australiano ha seguito la strada dell’endurance senza registrare risultati di spessore.

Dietro a un microfono, per l’emittente Channel Nine, Jones si è divertito a raccontare i GP dal 1987 fino al 2002 quando la perdita dei diritti di trasmissione lo spinsero a sospendere l’attività. Nel 2013 tornò come commentare nel Network Ten. Nominato membro dell’Ordine dell’Impero Britannico nell’anno della sua consacrazione, Alan, insieme alla moglie Amanda, mise al mondo i figli Zara, Jack, Camilla, Christian ed Emma. Il team Williams ha espresso l’appoggio alla famiglia di Jones e su IG ha commentato: