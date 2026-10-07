Antonelli, il Mondiale ha già una data: ecco quando Kimi può diventare campione

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Media Mercedes AMG F1 Il bolognese ha 84 punti di vantaggio su Russell e restano 182 punti in palio. La prima occasione è Austin, ma la finestra più concreta è tra Messico e Brasile. E a Interlagos Kimi potrebbe festeggiare nella patria del suo idolo Ayrton Senna (Photo by Andy Hone/LAT Images)

Il Mondiale F1 di Kimi Antonelli non ha ancora una data ma ormai ha un calendario. Il conto alla rovescia è cominciato e, dopo l’ultimo passo avanti in classifica, la domanda non è più soltanto quanto manca al bolognese per diventare campione del mondo. La domanda è dove potrà farlo, perché con 7 GP e 1 Sprint ancora da disputare e con 84 punti di vantaggio su George Russell, il titolo è ormai diventato una questione di matematica e per Kimi, comincia a essere molto più favorevole della pista.

Sul tavolo restano ancora un massimo di 182 punti. Dunque la certezza matematica non c’è, il suo compagno di squadra può ancora recuperare, almeno sulla carta. Ma la strada che porta Antonelli al primo titolo della carriera appare sempre più probabile e soprattutto ha già alcuni appuntamenti cerchiati in rosso. Il primo potrebbe essere Austin. La finestra più concreta, però, si apre tra Messico e Brasile. C’è un dettaglio che rende tutto ancora più suggestivo: se il Mondiale dovesse chiudersi in Brasile, Kimi lo farebbe a Interlagos, nella terra di Ayrton Senna, il pilota che più di ogni altro ha rappresentato il suo immaginario automobilistico e di cui porta il numero sulla monoposto.

Il conto alla rovescia

Antonelli arriva all’ultima parte della stagione con 84 punti di margine. Per diventare campione non gli serve necessariamente vincere le gare che restano, deve semplicemente portare il distacco oltre la soglia che impedirebbe a Russell di recuperare. Il primo possibile match point come accennatto già ,è Austin, dal 23 al 25 ottobre. In Texas la quota da raggiungere è di 125 punti di vantaggio. Significa che Kimi dovrebbe aggiungere altri 41 punti al proprio margine attuale. Uno scenario non impossibile, ma certamente complicato. Per riuscirci dovrebbe incastrarsi una combinazione quasi perfetta, con il massimo del bottino a Singapore, nel concreto con un Russell fuori dalla top 7 e almeno un sesto posto dell’italiano ad Austin.

È però difficile immaginare che il Mondiale debba arrivare a una resa dei conti così presto. Perché subito dopo c’è il Messico e lì il numero cambia radicalmente. A Città del Messico, dal 30 ottobre al 1 novembre, ad Antonelli basterà arrivare a 100 punti di vantaggio per chiudere matematicamente il campionato. Oggi ne ha 84, significa che la distanza da colmare è di appena 16 punti.

Il Brasile e Ayrton Senna

Se il titolo non dovesse arrivare in Messico, il calendario offre subito una seconda occasione, probabilmente quella dal peso simbolico più grande. Il GP del Brasile si correrà dal 6 all’8 novembre. A Interlagos la soglia scende a 75 punti di vantaggio. Con il margine attuale, Antonelli sarebbe già oltre quella quota. In pratica, se Kimi riuscisse a conservare il proprio vantaggio fino a San Paolo, potrebbe presentarsi in Brasile con la possibilità concreta di diventare campione del mondo e sarebbe impossibile immaginare uno scenario più evocativo per il pilota bolognese.

Il Brasile di Ayrton Senna, la pista, il pubblico, il nome che ha accompagnato la sua crescita da ragazzo e che ancora oggi rappresenta una delle figure di riferimento della sua carriera. Un titolo conquistato a Interlagos avrebbe quindi un peso che andrebbe oltre la matematica, sarebbe il punto d’arrivo di una stagione e, allo stesso tempo, una fotografia perfetta dell’identità sportiva di Antonelli. Ma prima bisogna arrivarci.

George Russelle e la Mission Impossible

Per capire quanto sia grande il vantaggio di Kimi, basta cambiare prospettiva. Non chiediamoci cosa deve fare Antonelli ma chiediamoci cosa dovrebbe fare Russell. Il pilota inglese dovrebbe trasformare le ultime 7 gare e la Sprint di Singapore in un finale praticamente perfetto. Ma c’è un dato che rende l’ipotesi ancora più complicata: Russell con all’attivo 8 vittorie in F1, non ha mai vinto 2 gare consecutive. Il che non significa che non possa farlo adesso ma racconta quanto sarebbe fuori dall’ordinario il tipo di rimonta necessaria per riaprire davvero il campionato.

C’è un altro elemento dalla parte di Kimi. Antonelli, quando ha chiuso una gara, non è mai andato oltre il quinto posto. Una continuità che, nella fase decisiva del campionato, può valere quasi quanto una vittoria. Perché quando hai 84 punti di vantaggio, non serve sempre andare all’attacco, a volte basta non sbagliare.

Obiettivo 100 punti, tradotti in piazzamenti

C’è poi un modo ancora più semplice per capire quanto sia vicino il titolo per il bolognese. Nell’ipotesi estrema in cui Russell vinca tutte le ultime 7 gare e anche la Sprint di Singapore, Antonelli sarebbe comunque campione conquistando un bottino che, sulla carta, racconta perfettamente la solidità della sua posizione. Un secondo posto nella Sprint di Singapore: 1 secondo posto a Singapore, 1 terzo posto ad Austin e poi 5 quarti posti nelle gare successive per un totale di 100 punti. È uno scenario volutamente limite, perché presuppone che Russell faccia il pieno assoluto da qui alla fine. Ma proprio per questo è significativo, nella versione più favorevole possibile al suo inseguitore, Antonelli avrebbe ancora una strada concreta per arrivare al titolo. Il destino, ormai, è nelle sue mani.

Restano 7 GP, 1 Sprint e la festa

Dopo Singapore arriverà la tripla americana con Austin, Messico e Brasile. Poi si tornerà negli Stati Uniti per Las Vegas, prima degli ultimi due appuntamenti, ancora non confermati, in Qatar e ad Abu Dhabi. Il calendario della F1 2026 potrebbe accorciarsi molto prima. Austin è il primo scenario possibile, Messico è il primo vero appuntamento da cerchiare. Brasile, oggi, è la destinazione più naturale per la festa. Dopo Interlagos, infatti, il campionato entrerà nella sua fase conclusiva: a Las Vegas la soglia scenderà a 50 punti, in Qatar a 25, fino ad Abu Dhabi, dove eventualmente si arriverebbe con il titolo ancora da assegnare. È il paradosso dei grandi vantaggi in classifica: più il margine cresce, meno importante diventa vincere.

Diventa fondamentale non regalare nulla e Kimi Antonelli è ormai dentro questa fase. Non deve più inseguire il Mondiale, deve amministrarlo mentre Russell sarà costretto a correre contro il calendario, contro la classifica e contro la necessità di vincere. Il bolognese potrà permettersi di guardare avanti di una gara alla volta.

Il Mondiale di Kimi Antonelli non ha ancora una data ma ormai ha una prima destinazione possibile. È il Brasile, proprio il Brasile di Ayrton Senna.