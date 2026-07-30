Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1 2026: bilancio ascolti di metà stagione positivi

L’inizio di stagione per gli appassionati italiani della massima categoria del Motorsport è stato speciale. I trionfi del bolognese della Mercedes hanno meravigliato e avvicinato un pubblico giovane che non aveva goduto dell’era dei successi occasionali di Giancarlo Fisichella e Jarno Trulli. Il leader italiano della classifica ha concluso in Ungheria al terzo posto, precedendo i ferraristi, e ampliando il suo vantaggio.

Sono 50 le lunghezze di Kimi su Lewis Hamilton e 59 su George Russell. Campionato scontato? Niente affatto perché gli indici degli ascolti sono risultati molto positivi. La Formula 1 sta motivando un numero sempre maggiore di fan a presenziare in pista e a rimanere incollata davanti allo schermo nei fine settimana. Nonostante abbia provocato numerose polemiche, la rivoluzione regolamentare ha avuto un impatto vantaggioso per i vertici della categoria. Un numero in crescita di tifosi sta seguendo con entusiasmo le sfide tra Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull Racing.

Bilancio di metà stagione

Il pubblico della Formula 1 si sta evolvendo, nonostante lo scetticismo dei puristi, con un seguito che cresce sugli spalti, ma anche sui social network. Nelle prime 11 tappe si sono registrati 11 sold out consecutivi, con ben 3,7 milioni spettatori nei weekend (+6% rispetto allo scorso anno) e ben 6 nuovi primati di affluenza (Australia 484.000, Canada 360.000, Austria 320.000, Silverstone 564.000, Belgio 400.000, Ungheria 310.000).

A livello globale lo share televisivo della F1 ha raggiunto dei livelli importanti. In Brasile il seguito in TV è quintuplicato rispetto allo scorso campionato. In Cina il pubblico televisivo del GP locale è più che raddoppiato rispetto al 2025. La tappa di Monaco ha attirato quasi 80 milioni di appassionati nel mondo, numeri duplicati rispetto all’edizione precedente. In Italia gli spettatori televisivi sono cresciuti del 27% (sino al GP di Silverstone) rispetto al 2025. In questo caso la differenza in positivo è tanto merito di Kimi Antonelli che ha oscurato i competitor.

La Scuderia Ferrari sta continuando ad alternare performance decorse a passaggi a vuoti preoccupanti. Lewis Hamilton e Charles Leclerc stanno provando con fatica a estrarre il potenziale della SF-26. In ogni caso, in base alle preferenze della piattaforma Fan Voice della F1 con 60 mila tifosi, il 66% ha giudicato buone o eccellenti le sfide in pista del 2026 (nel 2025 era il 60%). Il GP del Canada ha avuto l’84% di recensioni buone o eccellenti, Barcellona il 76%, Austria il 72% e Miami il 70%.

Crescita social

I dati sono positivi anche sulle principali piattaforme social, con 125 milioni di follower per la F1, +19% su base annua. La spinta di TikTok ha garantito un +54% di visualizzazioni video, con un +12% delle impression sui social, sempre su base annua, e oltre 7 milioni di ore di visualizzazione di contenuti video estesi su F1.com e sulla app F1.

I fan della massima categoria del Motorsport sono sparsi ovunque, con oltre 830 milioni di persone (+64% rispetto al 2018) nel mondo. Il 42% del pubblico è femminile, le donne rappresentano il 75% dei nuovi fan, mentre il 43% della base dei tifosi ha una età inferiore ai 35 anni. Ben 60.000 appassionati hanno seguito le gare nell’area hospitality della F1 (+42% a Monaco, +22% a Silverstone). Con questi numeri e nuovi sponsor il CEO della F1, Stefano Domenicali, può dormire sogni tranquilli.