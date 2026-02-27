In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Il canadese Lance Stroll resta a piedi per i problemi con l'Aston Martin AMR26 nei test del Bahrain

L’esordio del nuovo ciclo regolamentare per Aston Martin si è rivelato un percorso irto di ostacoli imprevisti. La AMR26, concepita sotto l’egida progettuale di Adrian Newey, ha concluso la sessione di test invernali con il bilancio chilometrico più esiguo dell’intero schieramento. Tra le pieghe dei tracciati di Barcellona e del Bahrain, la monoposto inglese ha palesato cronici ritardi operativi e fragilità strutturali, delineando un quadro prestazionale in netto contrasto con i proclami ambiziosi della vigilia.

F1 2026: le difficoltà iniziali del partner Honda

In teoria, Aston Martin vanta dotazioni infrastrutturali di primissimo ordine: l’espansione del quartier generale, la nuova galleria del vento e sistemi di simulazione di ultima generazione costituiscono un investimento senza precedenti nel settore. L’integrazione di Newey nell’organico avrebbe dovuto rappresentare l’elemento risolutivo per un progetto vincente. Tuttavia, il verdetto della pista ha delineato, sino a questo momento, uno scenario profondamente divergente. In Catalogna, la squadra è giunta in ritardo, riuscendo a completare appena una giornata e mezza di attività.

In Bahrain, la prima fase di test non ha affatto garantito l’auspicato riscatto, confermando invece la persistenza delle criticità. La AMR26 è apparsa una vettura ancora acerba, instabile nella dinamica e strutturalmente fragile sul versante meccanico. Il dato finale è stato inequivocabile: il minor numero di giri percorsi tra tutte le scuderie. L’evento paradigmatico della crisi si è consumato a Sakhir, con Fernando Alonso costretto all’arresto in pista per un’avaria tecnica durante la quinta giornata. Tale episodio ha fatto seguito ai gesti di evidente stizza manifestati dal pilota asturiano all’interno dei box la settimana precedente.

Dopo le accurate ispezioni post-sessione, il team ha confermato che la causa del fermo risiedeva in un malfunzionamento della batteria. Con ammirevole onestà intellettuale, la casa di Sakura si è assunta la piena responsabilità del guasto senza invocare scusanti. Un approccio reso necessario dalla gravità degli eventi. Proprio a causa di tali problematiche, il programma di Lance Stroll ha subito una drastica contrazione, con soli sei passaggi completati nell’ultima giornata prima dello smantellamento del garage.

Honda: vibrazioni anomale e integrità del sistema elettrico

Il costruttore nipponico ha affrontato la questione con estrema trasparenza, fornendo spiegazioni dettagliate. I vertici di HRC hanno descritto le sessioni come estremamente laboriose, con rendimenti inferiori alle proiezioni iniziali. Sono state rilevate vibrazioni anomale che hanno compromesso l’integrità strutturale del pacco batterie. Si è trattato di un fenomeno non prevedibile attraverso i calcoli teorici, emerso solo nel momento in cui la vettura ha affrontato le sollecitazioni reali del tracciato. Questo grave ostacolo tecnico ha influito pesantemente sia sull’affidabilità che sulla linearità dello sviluppo in pista.

Il direttore generale Ikuo Takeishi ha specificato che tali oscillazioni sono scaturite da una concomitanza di fattori inerenti alla nuova Power Unit, individuando nel danno alle batterie la conseguenza più tangibile. Attualmente, Honda è impegnata presso i banchi prova di Sakura utilizzando la monoscocca reale per emulare le condizioni d’esercizio, con la finalità di implementare correttivi risolutivi prima del Gran Premio inaugurale. L’obiettivo è ora quello di anticipare le future dinamiche tecniche per stabilizzare la monoposto.

Nonostante l’autocritica, il messaggio della casa giapponese rimane improntato all’ambizione. La dirigenza ha ribadito la volontà di competere per il vertice, pur conscia dell’entità della sfida. Il legame con Aston Martin appare delicato, essendo quest’ultima l’unica compagine a impiegare tale specifica di motore; in un progetto così simbiotico, ogni asimmetria tra telaio e propulsore si traduce immediatamente in criticità prestazionali.

La complessa sintonia tra Honda e l’ingegneria di Newey

Ad appesantire il contesto contribuisce l’influenza di Adrian Newey sul progetto complessivo. Stando alle parole di Satoshi Tsunoda, responsabile F1 per Honda, l’insediamento del progettista britannico ha comportato trasformazioni radicali in quasi ogni area precedentemente sviluppata. Sebbene l’ossatura di base sia rimasta invariata, sono state riconsiderate tutte le componenti periferiche e le metodologie di installazione. Una vera rivoluzione tecnica che ha preteso tempi di adattamento rapidissimi, inclusa la richiesta di Newey di ottenere una Power Unit dal packaging estremamente compatto.

Tale esigenza ha condotto, tra le varie soluzioni, a un’architettura del sistema batterie strutturata su due livelli. Si tratta di una configurazione studiata appositamente per minimizzare gli ingombri e assecondare le necessità aerodinamiche della AMR26. Tuttavia, il tempo utile per affinare questa complessa integrazione è risultato insufficiente. Di conseguenza, Aston Martin e Honda sono ora chiamate a convertire un avvio drammatico in una parabola di riscatto, sapendo che la solidità del progetto dipende dalla capacità di fornire una risposta immediata. Un esito, questo, tutt’altro che garantito.