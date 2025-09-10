Audi e Adidas, alleanza in Formula 1: debutto con collezione globale nel 2026

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Audi e Adidas uniscono le forze per il grande ingresso della Casa dei Quattro Anelli in Formula 1. Il marchio tedesco di abbigliamento sportivo sarà partner ufficiale del futuro Audi Formula 1 Team, fornendo l’abbigliamento tecnico a piloti, ingegneri e meccanici. L’accordo è pluriennale e prevede anche il lancio di una collezione globale dedicata ai fan, in arrivo a febbraio 2026.

La partnership non si limita alla fornitura tecnica: i due brand stanno sviluppando insieme capi altamente performanti, progettati per soddisfare le esigenze della massima categoria del motorsport. La collezione adidas x Audi F1 coniugherà design minimalista e tecnologie d’avanguardia, in linea con la nuova filosofia estetica Audi.

“Con Adidas condividiamo decenni di esperienza negli sport di alto livello e una visione comune fatta di innovazione e performance”, ha dichiarato Gernot Döllner, CEO di Audi AG e Presidente di Sauber Motorsport AG. “Plasmare l’ingresso del nostro marchio nella classe regina del motorsport insieme ad Adidas sottolinea la fiducia e il valore di questa collaborazione”.

Entusiasta anche Bjørn Gulden, CEO di Adidas: “Siamo orgogliosi di accompagnare Audi nel suo debutto in Formula 1. L’incontro tra i quattro anelli e le tre stripes rappresenta un nuovo capitolo del motorsport e un’occasione per avvicinare una nuova generazione di tifosi”.

Sul fronte sportivo, il Team Principal del futuro Audi F1 Team, Jonathan Wheatley, sottolinea l’aspetto pratico dell’intesa: “Con Adidas equipaggeremo i nostri collaboratori con prodotti tecnici d’élite che migliorano le prestazioni dove conta di più, in pista. Ma insieme vogliamo anche creare esperienze innovative per i fan, dentro e fuori i circuiti”.

Il debutto della linea adidas x Audi F1, che includerà abbigliamento, calzature e accessori, è fissato per l’inverno 2026, in concomitanza con la prima stagione ufficiale di Audi in Formula 1.