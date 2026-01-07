In Formula 1, la prima accensione è il momento della verità. È il punto in cui migliaia di componenti, progettati in centri nevralgici diversi, devono comunicare perfettamente tra loro.

Audi AG Vista frontale del muso e dell’ala anteriore dell’Audi R26: design aerodinamico e precisione ingegneristica al centro del progetto

Il countdown per il Mondiale 2026 ha subito un’accelerazione decisiva. Presso lo stabilimento svizzero di Hinwil, l’Audi Revolut F1 Team ha completato con successo la prima accensione della monoposto che affronterà la nuova era della massima serie. Il “fire-up” non è stato un semplice test di routine, ma il battesimo dell’integrazione tra la Power Unit realizzata a Neuburg e il telaio sviluppato in Svizzera.

In Formula 1, la prima accensione è il momento della verità. È il punto in cui migliaia di componenti, progettati in centri nevralgici diversi, devono comunicare perfettamente tra loro. Il successo dell’operazione testimonia l’efficacia della triangolazione tecnica che Audi ha messo in campo:

Germania (Neuburg): dove batte il cuore ibrido della vettura.

dove batte il cuore ibrido della vettura. Svizzera (Hinwil): dove prende forma l’ossatura e la dinamica del veicolo.

dove prende forma l’ossatura e la dinamica del veicolo. Regno Unito (Bicester): il braccio operativo per lo sviluppo aerodinamico e tecnico.

Il CEO di AUDI AG, Gernot Döllner, ha sottolineato come questo traguardo sia la massima espressione del motto “Vorsprung durch Technik” (All’avanguardia della tecnica), definendo il progetto F1 come il pilastro centrale del radicale rinnovamento del brand.

Per Mattia Binotto, figura chiave del progetto, l’accensione rappresenta “la prima prova tangibile delle nostre ambizioni”. Un sentimento condiviso dal Team Principal Jonathan Wheatley, che già guarda al debutto stagionale di Melbourne: “Questo momento infonde un’energia incredibile a tutta la squadra. La macchina ha preso vita, e con lei i nostri obiettivi per la pista”.

L’agenda del team è ora fitta di impegni. Archiviata l’emozione del primo avvio, l’attenzione si sposta sulla veste estetica e sulle performance dinamiche:

20 Gennaio: A Berlino cadranno i veli dalla livrea ufficiale. Sarà l’occasione per scoprire l’identità visiva del team e per il lancio del nuovo Content Hub , una piattaforma digitale che permetterà a stampa e appassionati di seguire ogni passo della scuderia.

A cadranno i veli dalla livrea ufficiale. Sarà l’occasione per scoprire l’identità visiva del team e per il lancio del nuovo , una piattaforma digitale che permetterà a stampa e appassionati di seguire ogni passo della scuderia. Fine Gennaio: Il debutto sull’asfalto. A Barcellona si terranno i primi test collettivi, dove i dati del banco prova dovranno trovare conferma tra i cordoli del circuito catalano.

La sfida ai giganti della Formula 1 è ufficialmente lanciata. Audi non si limita a partecipare: ha iniziato a correre prima ancora che il semaforo diventi verde.