Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Audi F1, Audi ha presentato la livrea della R26 Concept

Il primo prodotto di design della Casa dei Quattro anelli ci consente di avere una idea più chiara della direzione che prenderà la massima categoria del Motorsport tra pochi mesi. Un messaggio accattivante degli intenti di Audi che mira a entrare tra i top team sin dal primo Gran Premio. Una monoposto snella, innovativa e destinata a scrivere una nuova pagina di storia dell’automobilismo tedesco.

La sfida in cui si è lanciato il marchio di Ingolstadt è piuttosto impegnativa. L’ingresso in Formula 1 è ricaduto con il passaggio alle nuove Power Unit ibride, divise al 50% tra una parte termica e una spinta elettrica. La guida cambierà radicalmente con una maggiore attenzione al risparmio della batteria. L’anteprima dell’Audi mostra un design che strizza l’occhio alle monoposto di una ventina di anni fa. L’obiettivo è rendere le vetture meno complesse sul piano aerodinamico, favorendo i sorpassi e la possibilità di rimanere in scia senza disturbi di aria sporca.

Le caratteristiche del Concept R26

Il nome scelto dai vertici dell’Audi è un manifesto di racing. L’identificazione di Concept, riservata solitamente ai prototipi di serie, sposa l’animo sportivo del marchio tedesco con l’aggiunta dell’anno 2026. Una filosofia che si traduce in linee sinuose, grafiche minimaliste, nei colori titanio, nero carbonio e nel nuovo rosso Audi che esprime potenza. Un linguaggio stilistico che vuole enfatizzare il DNA del brand, che in passato ha fatto la storia in tante categorie del Motorsport, dal WEC – in cui oggi domina la Ferrari – ai Rally.

Per ora si tratta di un modello basico che verrà evoluto con cura: la presentazione ufficiale del team è prevista a gennaio 2026, ma le prime impressioni sono già positive. Audi, nonostante la crisi economica, si è posta degli obiettivi ambiziosi e ha già sfruttato la stagione in corso, nel segno di Sauber, per rodare la coppia di piloti. Gabriel Bortoleto, al suo primo anno di F1, ha mostrato lampi di talento autentico, mentre l’esperienza consolidata nel circus di Nico Hulkenberg farà una grossa differenza nel lavoro di sviluppo della prima monoposto marchiata con i Quattro anelli. Il team verrà guidato dall’ex team principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, che ha una gran voglia di rivalsa dopo la fine della sua esperienza a Maranello.

Debutto in pista già fissato

Le sessioni di test ufficiali sono in programma in Bahrain nei giorni 11-13 febbraio e 18-20 febbraio, poi, finalmente, la prima storica monoposto Audi debutterà sulla griglia di Melbourne, per il GP di Australia previsto l’8 marzo 2026. La primissima prova della R26 avverrà nel mese di gennaio a Barcellona, ma a porte chiuse. I tecnici avranno molto lavoro da fare, con il vantaggio che tutti i team con il nuovo regolamento partiranno da un foglio bianco.

Audi, nella factory di Hinwil, è al lavoro dalla primavera del 2022. Il propulsore verrà realizzato a Neuburg an der Donau in Germania, così come il cambio. La nuova Power Unit sarà costituita da un V6 con cilindrata di 1,6 litri e turbocompressore, sistema di recupero dell’energia (ERS) che include la batteria ad alto voltaggio (ES, energy storage) e unità motore-generatore elettrico (MGU-K). La potenza del motore elettrico passerà da 120 kW a 350 kW, con una crescita di quasi il 300%, mentre quella del V6 calerà dai 550-560 kW attuali a 400 kW. Addio al tradizionale DRS e al fondo piatto delle wing car per dare spazio all’aerodinamica attiva per una nuova concezione futuristica di monoposto.