Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Audi Revolut F1® Team Ohlins diventa fornitore ufficiale di ammortizzatori di Audi Revolut F1 Team. La partnership si basa su un programma di sviluppo congiunto incentrato sull'ingegneria, test e perfezionamento delle prestazioni degli ammortizzatori

Audi Revolut F1 Team ha ufficializzato la collaborazione con Ohlins, che ricoprirà il ruolo di fornitore ufficiale di ammortizzatori. Un accordo che accompagna la prima stagione della squadra nella massima categoria del motorsport e che rappresenta molto più di una nuova partnership commerciale, è la prosecuzione di un rapporto costruito nel corso di decenni di competizioni, tra sviluppo tecnologico, ricerca delle prestazioni e successi in pista.

L’intesa si basa su un programma congiunto di sviluppo ingegneristico, progettato per accompagnare la crescita del team attraverso attività di progettazione, test e perfezionamento delle prestazioni degli ammortizzatori. L’obiettivo è lavorare su un componente fondamentale nell’architettura di una monoposto, con un approccio condiviso che mette al centro rigore tecnico, innovazione e qualità. Per Audi, impegnata nella costruzione della propria identità in F1, la scelta di un partner specializzato rappresenta un tassello importante nella definizione del progetto sportivo.

Una partnership nel segno dell’ingegneria

La collaborazione, avviata nella fase precedente al debutto della squadra, viene ora formalizzata mentre Audi affronta la sua stagione d’esordio nel Circus. Un passaggio che sottolinea la volontà di dare continuità al lavoro tecnico e di sviluppare nel tempo una relazione destinata ad accompagnare il percorso del team nella categoria regina. Gli ammortizzatori sono tra gli elementi che contribuiscono al comportamento dinamico di una vettura da competizione. Il loro lavoro si inserisce nel complesso equilibrio tra pneumatici, sospensioni, telaio e condizioni della pista.

In F1, dove ogni dettaglio può incidere sulla prestazione complessiva, la capacità di sviluppare e affinare questi sistemi assume un valore strategico. È su questo terreno che Audi Revolut F1 Team e Ohlins intendono costruire la propria collaborazione. Non soltanto la fornitura di un componente, dunque, ma un percorso condiviso nel quale progettazione e sperimentazione dovranno accompagnare la ricerca della prestazione. Il programma prevede attività di test e ottimizzazione, con l’obiettivo di perfezionare progressivamente le soluzioni adottate.

“Siamo orgogliosi di formalizzare il nostro rapporto con Ohlins, che ha sviluppato un ricco patrimonio nel motorsport negli ultimi dieci anni. Siamo allineati con un impegno reciproco per il rigore tecnico, l’eccellenza ingegneristica e le prestazioni al più alto livello del motorsport e non vediamo l’ora di crescere e sviluppare questa relazione insieme“

ha dichiarato Stefano Battiston, Chief Brand and Commercial Officer di Audi Revolut F1 Team. Parole che evidenziano la centralità della componente tecnica nella strategia della squadra.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Audi Revolut F1 Team nella sua stagione di debutto. Per Ohlins, questo è un momento decisivo per la nostra eredità nel motorsport e una potente piattaforma per estendere la nostra collaborazione con Audi e contribuire a plasmare una nuova era delle prestazioni automobilistiche“

ha affermato Urban Herslof, Engineering Director di Ohlins Group.

Per Audi, l’ingresso in F1 non si esaurisce nel debutto in gara, la costruzione di una struttura competitiva richiede un lavoro progressivo, fatto di competenze specialistiche, investimenti e collaborazione con partner capaci di contribuire allo sviluppo della monoposto.

Dal passato a Le Mans al nuovo capitolo in F1

Il legame tra Audi e Ohlins ha radici profonde. Dal 1999 al 2016 Audi Sport ha affrontato la 24 Ore di Le Mans utilizzando ammortizzatori del marchio svedese su diverse generazioni dei propri prototipi sportivi. In quel periodo sono arrivate 13 vittorie assolute nella celebre gara di durata, uno dei risultati più significativi della storia sportiva dei quattro anelli. La collaborazione ha riguardato anche il DTM, il campionato turismo tedesco nel quale Ohlins ha fornito ammortizzatori ad Audi negli anni Duemila. Tra le vetture coinvolte figura l’Audi A4 DTM introdotta nel 2004.

Esperienze diverse, accomunate dalla necessità di trovare soluzioni tecniche capaci di rispondere alle esigenze di competizioni di altissimo livello. Questa eredità costituisce oggi la base del nuovo capitolo. L’approdo in F1 porta la collaborazione in un contesto differente, caratterizzato da esigenze specifiche e da una ricerca continua della massima efficienza. Il patrimonio accumulato nelle competizioni precedenti rappresenta un punto di partenza, mentre la nuova sfida richiederà di adattare competenze ed esperienza alle necessità del progetto Audi.

Mezzo secolo di storia e la forza del gruppo Brembo

La partnership arriva in un anno simbolico per Ohlins, che nel 2026 celebra il cinquantesimo anniversario. L’azienda svedese è specializzata nelle soluzioni di sospensione ad alte prestazioni per moto, automobili e biciclette e opera nei settori del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket. Le sue tecnologie sono utilizzate da squadre e clienti in numerosi campionati internazionali, dalla F1 alla MotoGP. Dal gennaio 2025 Ohlins fa parte del gruppo Brembo, che ha completato l’acquisizione della società dopo l’annuncio dell’operazione nell’ottobre 2024.

Un passaggio che ha inserito il marchio svedese in un gruppo internazionale con una lunga presenza nel settore dei sistemi frenanti e delle tecnologie per le competizioni. Con sede principale a Upplands Vasby, in Svezia, dispone di una presenza internazionale e fornisce prodotti e assistenza in oltre 50 Paesi. Il suo percorso nel motorsport è accompagnato da un bilancio di oltre 400 titoli mondiali conquistati da mezzi equipaggiati con le sue sospensioni, un dato che restituisce la dimensione della sua presenza nelle competizioni.

Trasformare l’esperienza in prestazione

Ohlins è già partner tecnico di Scuderia Ferrari, a conferma del suo coinvolgimento attivo nel mondo della F1. La nuova collaborazione con Audi Revolut F1 Team si inserisce quindi in un panorama nel quale esperienza specialistica e capacità di sviluppo rappresentano elementi centrali. Per Audi, la nuova partnership è un tassello di un progetto che deve ancora costruire il proprio percorso nella massima categoria. Per Ohlins, invece, è l’occasione di ampliare ulteriormente una relazione storica con il marchio tedesco, trasferendo il patrimonio maturato nelle gare di durata e nel DTM in una nuova sfida tecnica.

Il valore dell’accordo sarà misurato soprattutto dal lavoro quotidiano tra sviluppo, verifiche, adattamento e capacità di migliorare le soluzioni adottate. Nel motorsport, la storia può offrire competenze e riferimenti preziosi, ma non garantisce automaticamente risultati. È in pista che ogni scelta tecnica deve trovare conferma.

Audi Revolut F1 Team e Ohlins ripartono da una base comune, costruita in anni di collaborazione e successi. Ora il terreno di confronto sarà la F1, una nuova pagina per i quattro anelli e un ulteriore capitolo per il marchio svedese, chiamati a trasformare un patrimonio condiviso in prestazioni concrete.