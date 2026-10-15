Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, Leclerc a un passo da Red Bull

Oggi il rapporto tra la scuderia modenese e Charles Leclerc è più solido che mai, tuttavia riavvolgendo il nastro di qualche stagione emergono dettagli inaspettati su un corteggiamento avviato dai competitor della Red Bull Racing. Nel 2023 la squadra con sede a Milton Keynes stava vivendo l’annata migliore di sempre, grazie a un filotto impressionante di successi consecutivi, interrotto solo dall’impresa di Carlos Sainz Junior a Singapore. Max Verstappen, nell’annata dei record, si laureò campione del mondo con 575 punti, più del doppio del secondo classificato Sergio Perez, ai tempi secondo pilota RB.

La corazzata anglo-austriaca sembrava irrefrenabile, grazie alla triade Horner-Newey-Marko, e in pista c’era un Verstappen in formato SuperMax che non lasciava nulla agli avversari. Charles Leclerc, autore dell’ennesima stagione deludente a causa delle pessime prestazioni della Ferrari SF-23, era in crisi nera. Nel 2023 non era mai riuscito a calcare il primo gradino del podio e aveva chiuso l’annata al quinto posto. In quel frangente la RB si stava guardando intorno per il dopo Perez e il monegasco poteva rappresentare un’occasione ghiotta per creare un dream team.

La confessione di Horner

L’ex team principal della Red Bull Racing ha ammesso di essersi interessato al pilota cresciuto nell’Academy Ferrari nel corso della stagione 2023. Data la flessione di Sergio Perez, demolito da Verstappen nella seconda parte di campionato, la dirigenza del drink team prese in considerazione l’idea di un investimento importante anche per indebolire ulteriormente il competitor italiano. A raccontare nel dettaglio il retroscena è stato Christian Horner nelle pagine della sua autobiografia Driven che uscirà il prossimo 22 ottobre.

Alcune anticipazioni del libro sono state riportate dai colleghi olandesi di Nu.nl. Il primo nome nella lista di Christian Horner per il dopo Perez era quello di Alonso, allora in Aston Martin. Lo spagnolo avrebbe desiderato correre al fianco di Max Verstappen per misurarsi con il pilota più forte della griglia. Durante la tappa di Suzuka, il due volte iridato si espose per prendere il posto del messicano, ma Helmut Marko, a quanto pare per conto del team Verstappen, mise in chiaro che non erano affatto felici dell’arrivo di un esperto campione che avrebbe potuto rompere gli equilibri di squadra. A quel punto Christian Horner prese in serissima considerazione Leclerc:

“Pensavo potesse essere il pilota perfetto per noi. Era veloce, forte in qualifica ed era determinato. Certo ogni tanto commetteva qualche errore, di cui la Red Bull aveva approfittato, ma non criticava mai la Ferrari. Era un uomo squadra e pensavo che avrebbe potuto sostituire Perez, qualora avesse perso ulteriormente terreno”.

Il percorso di Leclerc

Il pilota monegasco ha scelto di continuare a sposare la causa Ferrari per amore e anche per una protezione che avrebbe perso nel team di Milton Keynes. In Italia il numero 16 ha raggiunto lo status di intoccabile, amato dai fan e dalla dirigenza del Cavallino. Il recente rinnovo contrattuale a cifre record ha sugellato un matrimonio che non sembra destinato a finire.

Charles, oltre alla sua bella compagna, ha sposato la causa di un intero popolo, con l’obiettivo un giorno di lottare contro Verstappen ma vestito di rosso. Un sogno magari che non si realizzerà mai a causa delle scarse performance delle Ferrari, ma in RB avrebbe rischiato di essere surclassato dall’olandese, emblema di un brand che si sta riscoprendo grande nella fase finale del campionato 2026.