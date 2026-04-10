In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Giovedì 9 aprile si è tenuto un vertice d’apertura per la F1 2026: le delegazioni (FIA, team e motoristi) si sono misurate su un ventaglio ampissimo di questioni nevralgiche. Un confronto che si configura come la naturale evoluzione del testo normativo, caratterizzato da un dialogo costruttivo al netto della rivalità sportiva e politica che divide le entità in gioco. Come punto principale si lavorerà per annientare il super clipping.

L’incontro non ha partorito delibere esecutive o votazioni definitive, scenario messo in preventivo da tutti gli addetti ai lavori. Il summit un vero e proprio “shakedown” verso una roadmap decisionale serrata. L’agenda istituzionale è già tracciata e fissa al 15 aprile il primo, vero banco di prova operativo. In quella sede, le parti prenderanno in esame il Regolamento Sportivo per dissezionarlo al millimetro.

Verranno valutate e rettificate le attese variazioni alla Sezione B del codice: passaggi burocratici tanto delicati quanto imprescindibili per poter procedere con i successivi step normativi della categoria. La questione più importante intacca l’essenza stessa dell’azione in pista. Parliamo del super clipping, taglio brutale dell’erogazione imposto dal software per massimizzare la ricarica delle batterie.

F1 2026, l’azione necessaria

Questa logica elettrica nasce per bilanciare consumi e spinta: tuttavia, tale scenario sta generando reazioni a catena disastrose soprattutto al sabato. Chi siede nell’abitacolo non deve più limitarsi a spremere la vettura al limite, ma è costretto a lottare con finestre di utilizzo dell’ibrido asfissianti. La qualifica si è trasformata da vetrina della velocità pura a freddo esercizio di calcolo ingegneristico.

I piloti hanno denunciato questo specchio non fedele relativo al reale potenziale delle auto. Un’anomalia che non si esaurisce in qualifica, ma che dilaga pure domenica, in gara, dove le stringenti logiche di ricarica finiscono per monopolizzare i duelli. I delta velocistici tra chi si trova in fase di harvesting e chi in deployment hanno raggiunto picchi estremi, innescando dinamiche indecifrabili e in alcuni frangenti, critiche per la sicurezza.

Il recente brivido che ha coinvolto Bearman e Colapinto ne è la prova tangibile: le velocità di chiusura tra le vetture sono tali da erodere pericolosamente i margini di reazione. Proprio su questo confine più che nevralgico, in bilico tra show e incolumità, si muove la FIA. L’obiettivo federale è quello di operare al meglio per disinnescare queste estremizzazioni restituendo linearità alla F1.

F1 2026, i rimedi al vaglio per Miami

Tra le contromisure, la più rapida da implementare prevede un taglio netto dell’energia elettrica recuperabile per singola tornata. Abbassare l’asticella dai 9 MJ recuperabili per ogni giro a un valore pari a 5 MJ, sfruttando le pieghe già presenti nel quadro regolamentare, abbatterebbe in modo drastico la piaga del clipping in fondo ai rettilinei.

In parole povere: imponendo mappe di erogazione meno aggressive, si eviterebbero quelle improvvise e innaturali frenate in rettilineo. Una manovra che spianerebbe la strada a una revisione parallela delle quote di spinta garantite dal motore endotermico. Senza stravolgere l’architettura dei V6, si punterebbe sull’adozione di carburanti ad altissimo potere calorifico, massimizzando l’energia sprigionata.

Di pari passo, i motoristi potrebbero intervenire sulle mappature, dilatando la finestra temporale in cui avviene l’accensione. Nel ventaglio delle opzioni spunta anche un’incremento di pressione alla sovralimentazione del turbo. Una mossa studiata per rinvigorire la curva di potenza agli alti regimi, che però potrebbe danneggiare l’affidabilità esponendo le componenti a un rischio rottura inaccettabile.

Per questo, nell’immediato, la FIA sembra orientata verso opzioni a bassissimo impatto invasivo. Per il breve termine, prossimo round in Florida, si cerca un compromesso: combinare la riduzione dell’energia recuperabile con una ricalibrazione chimica delle benzine. Una via d’uscita che migliorerebbe l’azione in pista senza obbligare i team a riprogettazioni strutturali colossali.

Novità per la stagione 2027: cambio di percentuale tra endotermico e ibrido

Spingendo lo sguardo a medio termine, il dibattito si fa quasi filosofico e punta dritto all’architettura stessa dell’erogazione. L’attuale dogma del 50:50 che parifica la potenza elettrica a quella termica è sotto esame. Prende sempre più quota l’ipotesi di una transizione verso un rapporto 60:40 in favore dell’endotermico. Un bilanciamento essenziale per restituire fluidità e continuità alla spinta.

Questa mossa manterrebbe comunque intatta la centralità dell’ibrido nel quadro normativo. Rappresenterebbe il compromesso perfetto: blindare i principi green del regolamento, senza però immolare la godibilità dello sport sull’altare dell’efficienza. Il rischio concreto, allo stato attuale, è quello di consegnarsi a una Formula 1 ostaggio di rigide equazioni energetiche.

Un rompicapo frustrante tanto per i piloti quanto per il pubblico. Il cuore della questione è inequivocabile: le nuove power unit sono gioielli di ingegneria estrema, ma devono rimanere strumenti al servizio della battaglia sportiva, non i dittatori assoluti delle corse. La vera sfida sarà forgiare l’equilibrio definitivo tra avanguardia tecnologica e show, tra il massimo rendimento e la prestazione pura.