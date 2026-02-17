La nuova era della Formula 1 porta in pista benzine senza componenti fossili. Ecco come funzionano e chi le sviluppa con i team di F1.

Nel 2026 la Formula 1 inaugura una nuova fase tecnica che non riguarda soltanto aerodinamica e power unit, ma interviene anche sul tipo di carburante utilizzato. Per la prima volta nella storia del mondiale, le monoposto useranno benzina interamente sostenibile, priva di componenti fossili.

Cosa cambia con il nuovo regolamento FIA

Dal 2026 il carburante deve essere composto esclusivamente da elementi classificati come Advanced Sustainable Fuel secondo i criteri FIA. Cioè, le benzine non devono derivare dall’impiego di petrolio, quindi niente estrazione e raffinazione.

Gli scarichi delle monoposto di F1 continueranno a rilasciare gas di scarico, perché il motore resta un V6 turbo 1.6 a combustione interna. Il cambiamento sta nel bilancio del carbonio lungo il ciclo di vita. La CO₂ emessa durante la combustione deve provenire da carbonio già presente nel ciclo atmosferico o biologico, non da fonti fossili.

Le opzioni di carburante sono due:

le biomasse avanzate non destinate all’alimentazione, come scarti agricoli e rifiuti organici;

avanzate non destinate all’alimentazione, come scarti agricoli e rifiuti organici; i carburanti sintetici prodotti combinando CO₂ catturata con idrogeno generato da energia rinnovabile.

La FIA impone inoltre limiti rigorosi su numero di ottano, densità energetica, contenuto di ossigeno, velocità di combustione e contaminanti come lo zolfo.

Le partnership tra fornitori e scuderie

In Formula 1 il carburante non è un prodotto standard uguale per tutti. È il risultato di un lavoro congiunto tra motorista e azienda energetica, sviluppato in funzione della camera di combustione, delle pressioni di iniezione e delle strategie di accensione. Nel 2026 questa integrazione sarà ancora più profonda. Vedrete, infatti, come power unit dello stesso costruttore hanno identici fornitori di carburante.

Scuderia Fornitore carburante Power Unit Ferrari Shell Ferrari Haas Shell Ferrari Cadillac Shell Ferrari Mercedes Petronas Mercedes McLaren Petronas Mercedes Williams Petronas Mercedes Red Bull Racing ExxonMobil Red Bull Ford RB ExxonMobil Red Bull Ford Aston Martin Aramco Honda Alpine TotalEnergies Renault Audi Castrol Audi

Ferrari, Haas e Cadillac con Shell

Shell è legata alla Scuderia Ferrari da una delle collaborazioni più longeve del motorsport, durando sin dagli anni ’20 quando Enzo Ferrari era ancora alla guida della Rossa.

Shell non è solo sponsor ma co-sviluppatore del carburante. Il carburante viene testato al banco insieme al motore Ferrari, con continui cicli di validazione su detonazione, stabilità della fiamma e resistenza alle alte temperature. La collaborazione ha prodotto benefici anche per i carburanti stradali V-Power, che derivano da esperienze maturate in pista.

La Haas F1 Team, utilizzando power unit Ferrari, beneficia indirettamente dello stesso sviluppo. Dal 2026 anche la Cadillac F1 Team nella fase iniziale userà PU Ferrari e quindi carburante Shell, creando un blocco tecnico a tre squadre legate alla stessa architettura motore-carburante.

Mercedes, McLaren e Williams con Petronas

La collaborazione tra Petronas e la Mercedes-AMG Petronas Formula One Team nasce nel 2010 e ha accompagnato l’era più vincente della squadra. Petronas non si limita a fornire carburante, ma sviluppa fluidi e benzine in sinergia con Mercedes High Performance Powertrains a Brixworth.

Il carburante viene progettato parallelamente alla camera di combustione e alla gestione dell’energia ibrida. Con il regolamento 2026, l’assenza dell’MGU-H modifica l’equilibrio termico del motore e rende ancora più strategica la qualità della combustione.

La stessa filiera tecnica si estende ai team clienti McLaren F1 Team e Williams Racing, che utilizzano power unit Mercedes e quindi lo stesso sviluppo carburante.

Red Bull e RB con ExxonMobil

ExxonMobil è partner tecnico della Red Bull Racing fin dagli anni delle prime vittorie mondiali. Con la nascita di Red Bull Powertrains e l’ingresso di Ford nel progetto 2026, il carburante assume un ruolo ancora più centrale.

Infatti, ExxonMobil lavora su formulazioni specifiche per il nuovo motore Red Bull Ford, con l’obiettivo di ottimizzare la combustione in un’architettura completamente ripensata. Anche la RB Formula One Team utilizzerà la stessa power unit e quindi lo stesso pacchetto carburante-lubrificante.

Aston Martin con Aramco e Honda

La Aston Martin F1 Team ha avviato una collaborazione strategica con Aramco che va oltre la sponsorizzazione. Aramco è coinvolta nello sviluppo di carburanti sostenibili ad alte prestazioni, mentre dal 2026 la power unit sarà fornita ufficialmente da Honda.

La sinergia tra Honda e Aramco punta a integrare camera di combustione e caratteristiche chimiche del carburante fin dalla fase progettuale. In un regolamento che enfatizza l’efficienza complessiva del sistema ibrido, la co-ingegnerizzazione diventa un vantaggio competitivo potenziale.

Alpine con TotalEnergies

La Alpine F1 Team continua la collaborazione con TotalEnergies, partner storico del progetto Renault. Lo sviluppo avviene in stretta connessione con il reparto motori di Viry-Châtillon. TotalEnergies lavora su carburanti sostenibili e lubrificanti progettati per mantenere stabilità e prestazioni.

Audi con Bp e Castrol

Audi F1 Team da questa stagione sarà costruttore ufficiale di power unit. Il partner carburante è Bp, con il marchio Castrol coinvolto nello sviluppo dei lubrificanti.

La collaborazione è stata impostata fin dall’inizio del progetto power unit a Neuburg. Questo consente di sviluppare carburante e motore in parallelo, integrando le caratteristiche chimiche del carburante nella progettazione della camera di combustione. Per un nuovo costruttore, questa integrazione precoce può rappresentare un vantaggio.