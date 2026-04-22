Le modalità “burn for charge” e “ramp down” hanno fallito il colpo, certificando il fallimento della stesura normativa

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Lewis Hamilton (Ferrari) inseguito dalla Mercedes di Kimi Antonelli nel Gp del Giappone

La drastica direttiva della Federazione Internazionale di ridurre l’uso dell’energia elettrica è la certificazione del fallimento normativo studiato per la stagione di F1 2026. L’utopia ingegneristica si è scontrata con la realtà della pista, rendendo palesi l’inefficacia delle modalità “ramp down” e “burn for charge”. Il tuto ha obbligato l’organo legislativo a un frettoloso dietrofront.

Il fallimento normativo certificato dalla Federazione e dai piloti

La FIA ha emesso una direttiva che suona come una resa incondizionata: ridurre significativamente l’uso massimo dell’energia elettrica per cercare di bilanciare le disastrose fasi di accumulo (harvesting) ed erogazione (deployment). Questa mossa, in modo inequivocabile, certifica come il quadro regolamentare studiato per la nuova era della classe regina, unito alle toppe messe in corsa, ha generato uno scenario utopico.

La Formula 1 immaginata negli uffici tecnici è anni luce distante da quella disfunzionale che si sta manifestando in pista. Mentre la FIA tenta di fare scudo alle polemiche, sminuendo la gravità della situazione e dipingendo le critiche esterne come eccessive, la realtà dei GP smentisce categoricamente l’ottimismo istituzionale. Il segnale più allarmante non arriva dai media o dai tifosi delusi.

Giunge a noi da chi si cala nell’abitacolo ogni domenica di gara. Sono i piloti i primi a denunciare un sistema fallace. Lo fanno evidenziando come le complesse strategie ingegnerizzate per gestire i propulsori abbiano semplicemente mancato l’obiettivo. Il disagio in griglia è palpabile e le rassicurazioni teoriche si infrangono sistematicamente contro i limiti fisici imposti dalle nuove power unit.

Le toppe inefficaci e l’illusione delle ricariche in curva

L’inefficacia strutturale del progetto è dimostrata dal collasso delle due contromisure principali introdotte per mitigare i difetti congeniti delle normative: il “ramp down” e il “burn for charge”. Queste soluzioni, pensate per mascherare le lacune di base, si sono rivelate dei palliativi del tutto inutili. La funzione di “ramp down“ avrebbe dovuto garantire una diminuzione dolce e graduale dell’apporto elettrico una volta varcata la soglia dei 290 km/.

Era nata non solo per salvaguardare le performance, ma soprattutto per evitare pericoli legati a improvvisi differenziali di velocità. Tuttavia, la sua totale inutilità è stata messa tragicamente a nudo dall’incidente occorso tra Bearman e Colapinto durante il weekend di Suzuka. Questo evento ha costretto i vertici federali a convocare d’urgenza dei tavoli tecnici per ricalibrare i flussi di energia e ristabilire un livello minimo di sicurezza tra le vetture in marcia.

Altrettanto disastroso è stato l’esito della modalità “burn for charge”. Teoricamente, questo sistema avrebbe dovuto esaltare l’abilità dei motoristi, sfruttando la spinta in eccesso del motore endotermico per rigenerare energia durante la percorrenza delle curve, compensando così una fase di staccata palesemente incapace di garantire la ricarica necessaria.

Nella pratica, l’impiego dell’endotermico come generatore ha causato un innalzamento drastico dei consumi di carburante, obbligando le scuderie a rincorrere difficili compromessi nel setup. Nonostante gli sforzi sovrumani degli ingegneri addetti al software, il recupero energetico in curva non ha prodotto i frutti sperati, confermandosi ben al di sotto degli standard minimi di competitività.

Il “super clipping” cronico e la profezia di Verstappen

Il risultato di questo castello di carte normativo si manifesta in modo spietato alla fine dei lunghi rettilinei: la spinta del moto generatore di energia cinetica si volatilizza in pochi secondi, dando origine a quello che i tecnici definiscono un “super clipping”. È un brutale e castrante taglio della potenza elettrica che vanifica l’energia accumulata, lasciando i piloti alla mercé del solo motore a combustione interna.

Questa spiacevole dinamica era stata ampiamente prevista da tutte le scuderie ed è apparsa in tutta la sua gravità fin dalle prime sessioni a Melbourne, restituendo ai tifosi uno spettacolo tecnicamente impietoso. La complessità dei sistemi è tale che il ruolo degli ingegneri del software è divenuto preponderante, costringendo i team a schierare al muretto figure specializzate unicamente nella decrittazione dei flussi energetici.

All’interno di tale scenario di emergenza tecnica, risuonano le parole di Verstappen ignorate dalla FIA, con Domenicali che difende il lavoro delle FIA: “lanciarsi a massima velocità sui rettilinei di piste come Monza, per poi essere costretti ad alzare il piede dal gas 500 metri prima della frenata pur di risparmiare energia, è diametralmente opposto a quella che dovrebbe essere l’essenza della Formula 1“. Una profezia che, purtroppo, è divenuta l’amara realtà di questa prima frazione di campionato.