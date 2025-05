Fonte: Electronic Arts Inc. F1 25, il titolo è pronto a soddisfare la passione di oltre 14 milioni di appassionati di videogiochi in Italia

Il 30 maggio 2025 segna una data chiave per gli appassionati di Formula 1 e videogiochi: arriva sugli scaffali fisici e digitali F1 25, la nuova ambiziosa creatura di EA Sports e Codemasters. Il videogioco ufficiale del 2025 FIA Formula One World Championship che non solo migliora il comparto tecnico e la fedeltà simulativa rispetto ai suoi predecessori, ma che punta anche a ridefinire l’approccio narrativo, gestionale e dinamico del racing videoludico.

A metà tra un simulatore da esport e una saga interattiva cinematografica, F1 25 si candida ad essere molto più di una semplice “iterazione annuale”.

Ritorno al realismo

Dopo le critiche mosse a F1 24, videogioco accusato di essere troppo orientato verso l’esperienza arcade, Codemasters torna sulla giusta traiettoria con una guida più tecnica, precisa e impegnativa. Il nuovo sistema di handling dinamico, supervisionato da Max Verstappen, consente un controllo più realistico della monoposto, penalizzando gli errori di traiettoria, le uscite mal calibrate dalle curve e una gestione poco accorta dell’usura degli pneumatici. Non si tratta più di correre come in un flipper, ma di costruire ogni giro con intelligenza, adattandosi costantemente a condizioni variabili e a un’IA reattiva.

E proprio l’intelligenza artificiale segna un punto di svolta, è aggressiva, ma mai irrealistica. Sa difendere, attacca con convinzione e soprattutto differenzia il comportamento in base al contesto di gara. Il che si traduce in un’esperienza che può essere competitiva per chi gioca in modalità Professionista o Elite, ma anche fluida e gratificante per il Principiante grazie alle opzioni di personalizzazione.

Modalità carriera e braking point

Il cuore narrativo di F1 25 batte forte grazie al ritorno della modalità “Braking Point“, al suo terzo capitolo. La storia segue il Konnersport Butler Global Racing Team, con volti noti come Callie Mayer e Casper Akkerman. Pensato come un vero e proprio tutorial narrativo, Braking Point 3 ci catapulta in scenari nuovi come piogge improvvise, forature impreviste e incidenti. Un ottimo punto d’accesso per i principianti e una parentesi di puro intrattenimento per gli esperti.

Ma è la modalità “Carriera scuderia 2.0” che segna il vero salto di qualità in termini di gameplay gestionale. Per la prima volta la carriera da pilota viene distinta da quella di team principal. Da manager a tempo pieno, si potranno selezionare i piloti, curare ogni aspetto tecnico, economico e organizzativo del team, installare upgrade specifici su una sola monoposto con conseguenti gelosie e attriti interni e molto altro ancora. Un microcosmo che ricorda i migliori manageriali sportivi, con tanto di scouting, sponsor da accontentare e un mercato piloti vivo e dinamico.

Senza compromessi

Con F1 25 si chiude definitivamente il capitolo old-gen o meglio, niente più versioni per PS4 e Xbox One. Il risultato è un motore grafico al massimo delle sue capacità, una resa delle piste mozzafiato, migliorata da tecnologie come il LiDAR (Light Detection and Ranging) e il ray tracing su PC. Ogni circuito è più fedele alla realtà, dai cordoli di Suzuka alla lucentezza notturna di Singapore, il tutto generato da milioni di punti dati. Le superfici sono più reattive e il gioco è accompagnato da un comparto sonoro che riproduce in modo chirurgico ogni cambio marcia, ogni frenata al limite.

Particolarmente interessanti le aggiunte tecniche come i circuiti Silverstone, Zandvoort, Red Bull Ring in configurazione inversa per sfide nuove e imprevedibili. E per i cinefili del paddock, l’introduzione del team APXGP, direttamente dal film F1 con Brad Pitt che porta nel gioco contenuti ispirati alla pellicola e nuove trame in arrivo a fine giugno.

Driver ratings

Max Verstappen inizierà la sua stagione virtuale con il punteggio più alto sulla griglia e una valutazione complessiva (RTG) di 95. Seguono Lando Norris e Charles Leclerc con RTG pari a 91.

Lewis Hamilton invece inizia F1 25 con un RTG complessivo di 89, il sesto pilota più votato al momento del lancio. Per Kimi Antonelli solo un 72 di RTG e penultimo posto di riferimento. Una valutazione deludente che vede più bassa solo quella di Isac Hadjar della Visa RB con RTG pari a 68.

Profondità e spettacolo

La grande forza di F1 25 è l’equilibrio tra una simulazione profonda e un ritmo accessibile. Si adatta al tipo di giocatore e c’è anche una maggiore attenzione alla longevità. Grazie a una rinnovata struttura stagionale e all’integrazione di eventi dinamici, scenari speciali e sfide a tempo, F1 25 diventa un ecosistema vivo, che promette aggiornamenti regolari, contenuti extra post-lancio e un esport integrato.

Interessante la colonna sonora proposta, dal taglio internazionale e che mescola nomi affermati e nuovi talenti. Una compilation che offre un sottofondo musicale sempre fresco, energico e in linea con il ritmo della F1. Tra i nomi più noti troviamo Anyma con Ellie Goulding nel suggestivo “Hypnotized”, Diplo & Mau P con Gunna in “Receipts”, e una reinterpretazione in chiave contemporanea del classico dei Depeche Mode “Behind the Wheel” firmata da Devault ft. Slayyyter. Tra le sorprese, anche la presenza di Sofi Tukker con “Bread” remixata da DJ Seinfeld.

Il contesto

Il videogioco arriva in un momento florido per il settore in Italia. Secondo i più recenti dati IIDEA del rapporto “I videogiochi in Italia nel 2024. Mercato, consumatori, industria“, nel 2024 il giro d’affari del settore dei videogiochi cresce del +3%, arrivando a sfiorare i 2,4 miliardi di euro. Il segmento software è quello a registrare le migliori performance, con un aumento dell’11% sull’anno precedente.

Nel 2024 gli italiani appassionati di videogiochi crescono di circa l’8% e arrivano a quota 14 milioni di persone, pari al 33% della popolazione italiana tra i 6 e i 64 anni, con un’età media di circa 31 anni. Si registra, in particolare, un incremento del 14% delle donne videogiocatrici che sono oggi 5,7 milioni.

Il podio della simulazione

F1 25 non è solo un aggiornamento annuale, è la maturazione di un progetto ambizioso che finalmente trova la sua sintesi perfetta tra spettacolo, profondità tecnica e coinvolgimento narrativo. Con una guida raffinata, contenuti mai così vari, e una modalità carriera gestionale da manuale, Codemasters firma uno dei migliori capitoli della saga.

Per chi ama la F1, è un acquisto obbligato. Per chi ama i videogiochi ben fatti, una tappa fondamentale. E per tutti gli altri, un invito a scoprire quanto può essere emozionante guidare al limite, anche solo con un controller tra le mani. Nel frattempo godiamoci il lancio ufficiale prima del GP Spagna con la versione standard in vendita a 79,99€ e nella Iconic Edition di Lewis Hamilton a 99,99€.