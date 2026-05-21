Formula 1, allarme Ferrari: cosa sta succedendo

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Charles Leclerc a bordo della Ferrari SF-26 nel Gp di Miami

Il futuro della Ferrari è appeso alla risoluzione dei gravi difetti di correlazione al simulatore, una criticità strutturale della SF-26 sollevata a gran voce da Lewis Hamilton. Con il budget cap che limita lo sviluppo, Maranello deve evitare la paralisi tecnica: l’aerodinamica funziona, ma un modello virtuale inadeguato rischia di vanificare anche i futuri upgrade alla power unit. Serve un’inversione di rotta immediata sul fronte del setup per ritrovare il feeling in pista e salvare la stagione.

La trappola del budget cap e lo sviluppo appeso a un filo

Il futuro della Ferrari passa inevitabilmente dalla tempestività con cui i tecnici riusciranno a curare la grave discrepanza tra il simulatore e l’asfalto, un ostacolo che va ben oltre i futuri upgrade alla power unit. Mentre l’aerodinamica continua a rispondere positivamente, il disorientamento patito da Lewis Hamilton al simulatore rischia di innescare una paralisi totale dello sviluppo.

Ottimizzare gli investimenti sotto la scure del budget cap diviene ora l’imperativo categorico per salvare la stagione. Le prossime settimane rappresentano uno snodo vitale per le sorti della campagna iridata. In quest’ottica, la tanto attesa evoluzione della power unit legata all’ADUO fornirà sicuramente un po’ di ossigeno, sebbene difficilmente consentita un recupero totale sui motori Mercedes.

L’esito dell’intera stagione dipenderà totalmente dalla velocità con cui a Maranello sapranno riallineare i dati virtuali con quelli reali. D’altronde va inquadrata la situazione a 360 gradi, considerando che i vincoli finanziari attuali obbligano le squadre a spendere i propri fondi per aggiustare gli strumenti di indagine, togliendo linfa vitale allo sviluppo velocistico della monoposto.

In assenza di una valida correlazione, cercare di rendere l’auto più rapida si trasforma in un puro gioco d’azzardo basato sulla fortuna: uno spreco di risorse inaccettabile. Una situazione talmente delicata che può sentenziare l’intera stagione. Ferrari è spacciata? Ancora no, perché la Rossa non ha ancora oltrepassato quel punto di non ritorno.

Aerodinamica promossa, ma il rischio paralisi è altissimo

Per comprendere a fondo la natura della crisi, è fondamentale sgomberare il campo da interpretazioni errate: a Maranello non si trovano a fronteggiare un fallimento aerodinamico legato agli ultimi aggiornamenti introdotto. Le informazioni in nostro possesso confermano che il massiccio pacchetto introdotto a Miami ha restituito i valori marginali attesi, senza causare passi indietro nelle prestazioni.

Fatto peraltro confermato dall’assenza di lamentele dei piloti, su questo fronte, che di certo avrebbe comunicato qualcosa anche via radio nei momento clou del weekend. Per questa ragione, possiamo dire che il vero pericolo è l‘effetto domino che si può innescare. Non è un mistero che la sfiducia negli strumenti per studiare la vettura inneschi inevitabilmente un circolo vizioso.

Nella pratica, i tecnici iniziano a dubitare dell’efficacia delle novità portate in pista, vedendosi costretti a congelare l’intero programma di aggiornamenti. A quel punto diventa obbligatorio tornare in galleria del vento e avviare faticose procedure di ingegneria inversa, nel tentativo disperato di isolare ciò che funziona da ciò che non va. Operazione che manda all’aria i programmi.

L’allarme di Lewis Hamilton e il silenzio della stampa

Risalendo alla radice del malessere, appare davvero incomprensibile come la Rossa non abbia proferito parola di questo problema. Zero risposte. Un tema peraltro spiattellato ai quattro venti dallo stesso Hamilton al termine del Gran Premio di Miami. Ignorare il peso specifico di questo deficit, preferendo il facile accanimento sulle sole mancanze della power unit, non porta lontano.

Il cuore del problema ferrarista non è l’aerodinamica e la meccanica, questo è chiaro. Ma oltre la power unit, c’è la complessa preparazione del setup nel fine settimana di gara, pesantemente inficiata da un modello virtuale inadeguato. Una criticità assoluta sulla quale la Rossa sta ovviamente lavorando, raccogliendo le forti perplessità del sette volte campione del mondo di Formula 1.

Il campione britannico aveva sollevato la questione in maniera diretta, evidenziando come l’attuale simulatore della SF-26, lungi dall’essere un supporto, finisca per portarlo puntualmente fuori strada. Situazione che sta demolendo la sua capacità di trovare il corretto feeling con la vettura reale. Un limite tecnologico che Maranello deve risolvere immediatamente.