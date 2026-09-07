In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Kimi Antonelli (Mercedes) vola sopra il bagno di folla dei tifosi di Monza

Certe manovre valgono molto più di una semplice posizione in pista: cambiano i pesi all’interno di un box. Quello che si è consumato negli ultimi giri del Gran Premio d’Italia, con la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli che ha sverniciato quella di George Russell, sposta definitivamente l’asse del potere. Non è stata solo la manovra decisiva per la vittoria, ma una vera e propria esecuzione sportiva. Una demolizione psicologica servita a freddo.

Una penalità che non ha cambiato i piani di Kimi

George Russell scattava dalla seconda casella, Kimi Antonelli dalla diciannovesima. Le premesse del venerdì e le simulazioni del sabato raccontavano una storia in cui l’inglese avrebbe dovuto dettare il passo là davanti e, dopo essersi sbarazzato facilmente di Pierre Gasly, conquistare il gradino più alto del podio. Applausi, sipario. Il giovane italiano, invece, era chiamato a una gara di contenimento.

Una complessa rincorsa che partiva dalle retrovie per limitare i danni. Serviva raccogliere punti preziosi per blindare la leadership nel duello interno con il compagno di squadra. La domenica, però, ha stracciato i copioni precompilati esponendo una verità inequivocabile: le gerarchie interne sono saltate. E a ribaltarle è stato un talento che ora fa davvero paura.

Lo svolgimento della corsa è stato magnanimo con Kimi? Può anche darsi. D’altra parte, quando si palesa la dea bendata è sempre più facile portare a compimento i propri sogni. Ma la fortuna va anche saputa cogliere e, all’interno di un Gran Premio di Formula 1, pieno zeppo di elementi e dettagli che possono incidere sul risultato finale, farlo non è così scontato come sembra.

Antonelli, oltre il talento: la metamorfosi tecnica e mentale

Continuare a parlare dell’enorme talento di Antonelli è ormai superfluo, quasi banale. La velocità pura c’è sempre stata, un dono innato che non si compra e non si impara al simulatore. Ma il talento, da solo, in Formula 1 rischia di essere un’arma spuntata. La vera notizia, il fattore che ha trasformato la gara in una sentenza inappellabile, è un altro. Rispetto allo scorso anno, Kimi ha trovato gli strumenti.

Oggi possiede la chiave per sbloccare e valorizzare quel potenziale abnorme. L’anno passato, di fronte a una partenza dal fondo dello schieramento, avrebbe forse peccato di foga. Avrebbe chiesto troppo alle gomme nei primi passaggi per rimediare subito, magari rischiando l’incidente o un crollo verticale delle prestazioni nel secondo stint. L’evoluzione sta tutta qui. Domenica non c’è stata alcuna frenesia.

Ha atteso che la gara venisse da lui, costruendo il passo decimo dopo decimo. Ha saputo interpretare l’evoluzione dell’asfalto e amministrare le temperature anche restando intrappolato nei flussi sporchi del traffico. Kimi ha letto la corsa con la lucidità di un veterano. Non è più solo istinto puro, è istinto incanalato in una metodica tecnica spietata.

La demolizione psicologica di Russell

È proprio questa completezza ad aver annientato George Russell. Per il britannico, vedersi ingrandire negli specchietti la sagoma di un compagno di squadra partito dalla penultima fila deve essere stato un incubo a occhi aperti. George ha avuto pista libera, ha gestito il passo dai quartieri alti, eppure non è bastato. Kimi ha risalito la china tagliando il gruppo come un bisturi, senza forzature inutili.

Quando è arrivato il momento del ricongiungimento, negli ultimi e fatidici giri, non c’è stata storia. L’attacco di Antonelli è stato chirurgico, perentorio. Una staccata profonda e pulita che ha lasciato l’inglese sul posto, senza margini per abbozzare una difesa. Ok, aveva gomme più nuove, ma per averle ha perso tante posizioni che ha dovuto recuperare in pista. A suon di sorpassi.

Prendersi la vittoria così significa mandare un messaggio devastante dall’altra parte del box. Significa dire a Russell che, per quanto possa essere perfetto sul giro secco, domenica c’è una forza maggiore con cui fare i conti. Kimi non ha solo vinto una gara d’autore. Ha dimostrato che il suo talento è ora un martello in grado di piegare la volontà di chi divide il box con lui. La Formula 1 ha trovato un nuovo killer sportivo, e per George, non ce ne vogliano gli inglesi (oppure sì, chi se ne frega), il problema è solo all’inizio…