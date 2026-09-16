FIA e F1 hanno ufficializzato il calendario della gare del prossimo anno: torna la sprint race a Monza ed entra Monaco, presenti Portimao e Istanbul.

FIA e Formula 1 hanno ufficializzato il nuovo calendario dopo l’approvazione del World Motor Sport Council. Ci saranno 24 Gran Premi in 22 Paesi e cinque continenti, con una stagione che inizierà il 14 marzo in Bahrain e terminerà il 12 dicembre ad Abu Dhabi (guerre permettendo). Prima del via sono previsti quattro giorni di test, sempre in Bahrain, dal 24 al 27 febbraio.

Il numero delle gare rimane quindi invariato così come la copertura dei cinque continenti. Come già annunciato, escono Zandvoort e Barcellona, entrano Portogallo e Turchia e soprattutto cresce in maniera significativa il peso delle Sprint Race, che passano dalle sei del format attuale a dieci appuntamenti.

I circuiti che entrano nel calendario F1

Il Gran Premio del Portogallo riporta la Formula 1 a Portimão, sull’Autódromo Internacional do Algarve, nel weekend del 18-20 giugno. L’ultima apparizione del tracciato portoghese risaliva al 2021.

Torna anche Istanbul Park, assente anch’esso dal Mondiale dal 2021. Il Gp di Turchia si correrà dal 1° al 3 ottobre e si inserirà tra Azerbaijan e Singapore. Il circuito turco, lungo 5,33 km e caratterizzato dalla celebre curva 8, ha sottoscritto un accordo che ne prevede la permanenza nel calendario fino al 2031.

A fare spazio ai due ritorni sono Zandvoort, che saluta la Formula 1 dopo l’edizione 2026, e Barcellona. La Spagna resta comunque nel Mondiale con il Gran Premio di Madrid.

Tutte le gare della Formula 1 2027

Questi tutti i Gran Premi in calendario nel 2027 e le date ufficiali delle gare.

Data Gran Premio 1 12-14 marzo Bahrain 2 19-21 marzo Arabia Saudita 3 2-4 aprile Australia 4 9-11 aprile Giappone 5 16-18 aprile Cina 6 30 aprile-2 maggio Miami 7 21-23 maggio Canada 8 4-6 giugno Monaco 9 18-20 giugno Portogallo 10 2-4 luglio Gran Bretagna 11 9-11 luglio Austria 12 23-25 luglio Belgio 13 30 luglio-1 agosto Ungheria 14 3-5 settembre Italia 15 10-12 settembre Spagna 16 24-26 settembre Azerbaijan 17 1-3 ottobre Turchia 18 8-10 ottobre Singapore 19 22-24 ottobre Stati Uniti 20 29-31 ottobre Messico 21 12-14 novembre Brasile 22 19-21 novembre Las Vegas 23 3-5 dicembre Qatar 24 10-12 dicembre Abu Dhabi

Le Sprint Race salgono a dieci

La modifica più consistente riguarda le Sprint Race, che nel 2027 passeranno da sei a dieci. Per la prima volta il format arriverà in Bahrain, Australia, Giappone, Monaco e Abu Dhabi. Confermate o di ritorno invece Montreal, Silverstone, Monza, Interlagos e Lusail.

Le dieci Sprint saranno quindi Bahrain, Australia, Giappone, Canada, Monaco, Gran Bretagna, Italia, Brasile, Qatar e Abu Dhabi.

Per l’Italia torna la Sprint a Monza, già utilizzata nel 2021 durante la fase sperimentale del format.

Secondo i dati diffusi dalla Formula 1, i weekend con Sprint registrano complessivamente un’audience superiore del 12% rispetto ai fine settimana tradizionali. Un dato che spiega la scelta di portare il format a dieci dei 24 appuntamenti del Mondiale.