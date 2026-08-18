In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Il monegasco della Ferrari Charles Leclerc festeggia la vittoria al GP di Silverstone

Dopo una fase di stagione complessa nel confronto interno con Hamilton, Charles Leclerc ha ritrovato la rotta al volante della Ferrari SF-26. Dalla gestione della frenata con i nuovi dischi al lavoro chirurgico su setup e differenziale. Come il talento monegasco ha ricalibrato la sua guida per tornare a fare la differenza in Formula 1.

La questione psicologica

Il monegasco è dotato di un algoritmo di autocritica implacabile: davanti a una sbavatura di puro pilotaggio, non esita un istante a certificare la propria colpevolezza. Tuttavia, la sua soglia di tolleranza è stata messa a dura prova nel corso della stagione attuale con la Ferrari, considerando diversi sbagli evidenti e problemi vari. Ma prima di raggiungere il limite fisiologico, qualcosa è cambiato.

Un’evoluzione necessaria, guidata dalla sua eccezionale resilienza psicologica che, di fatto, gli ha chiaramente consentito un lento ma decisivo ripristino del focus. Il tutto mentre Lewis Hamilton ha realizzato una serie di passi in avanti molto consistenti, che gli hanno permesso di superare Charles nelle prestazioni: un tema di cui abbiamo parlato proprio ieri termite uno scritto dedicato.

Condividere il garage con il sette volte campione del mondo era stato molto semplice nella passata stagione. Al contrario, nella prima parte del mondiale in corso, sono emersi davvero tanto e diversi problemi. Grattacapi tecnici che, oltre a frenare Leclerc, sono coincisi con lo step verso l’alto del talento di Stevenage. Un confronto interno che ha reso le cose ancora più difficili.

La grana meccanica che ha rallentato Leclerc

L’intoppo decisamente più grande che ha inguaiato Charles riguarda la frenata. Esattamente come Lewis, Leclerc è un vero maestro nella fase di staccata; un tratto distintivo che gli ha storicamente permesso di eccellere sugli avversari. Le conferme sono costantemente arrivate analizzando la sua telemetria, dove le sue vetture hanno sempre fatto la differenza proprio su questa specifica caratteristica.

Ma con le nuove monoposto 2026, il modo di staccare è cambiato. La frenata meccanica ha perso importanza, tenendo presente la grande necessità di immagazzinare energia nei pacchi batterie. Sono quindi cambiate le modalità con cui si agisce sul pedale e questo fatto, Charles, lo ha senza dubbio sofferto tremendamente. E poi che è successo? Il monegasco ha percorso la strada del compagno.

Una mossa vincente tramite l’adozione dei dischi prodotti dalla Carbon Industrie montati sull’impianto frenante della Brembo. L’adattamento non è stato rapido, però, tenendo presente che Charles ha dovuto capire come usarli modificando il suo stile di guida, sino a comprendere come calibrare le frenate per tornare a sfruttare il suo talento. In questo senso, studiare la telemetria di Lewis è risultato molto utile.

Il talento che ha reso la vita difficile a Charles

Un altro traguardo raggiunto da Leclerc per migliorare il suo feeling con la SF-26 riguarda il lavoro relativo alla messa a punto della monoposto. Il monegasco vanta una flessibilità di guida enorme, che molto spesso ha fatto la fortuna della Ferrari. Ma se da una parte tale peculiarità è considerata un pregio, dall’altra è un limite che di frequente ha inaridito le sue prestazioni.

Un’abilità rara ma che, per una crudele ironia della sorte, si può trasformare in un ostacolo per la validazione tecnica. Colmando le lacune con il talento, Leclerc ha spesso mascherato le carenze di setup, mandando in tilt la bussola dei tecnici incaricati di tracciare la corretta rotta di sviluppo nell’arco del weekend. Tutto il contrario di Lewis Hamilton, che accetta solo una vettura ben messa in pista.

Lewis ha maturato i feedback della sua carriera su vetture ottime a livello dinamico; mentre Charles ha quasi sempre guidato auto afflitte da diversi problemi, e il dover costantemente sopperire a tale scenario ha limitato la sua capacità di sistemare la vettura in modo chirurgico. La conferma arriva dallo stesso Leclerc che, da quando divide il box con Hamilton, ha sempre ribadito quanto abbia appreso dall’esperienza dell’inglese.

Leclerc ha studiato l’handling più efficace per la SF-26

Sotto la direzione Ferrari, il monegasco ha seguito la scia dell’ex Mercedes anche sul tema del setup. Hamilton ha preso forti decisioni dopo il GP di Miami, modificando l’uso del simulatore per preparare la messa a punto di base dell’auto. Quando pure il monegasco ha imboccato questa strada, tutto è divenuto improvvisamente più semplice.

“Credo che queste monoposto siano molto sensibili a ogni piccolo dettaglio. Non appena il setup è imperfetto, si paga un prezzo molto più pesante rispetto al passato. Ne abbiamo avuto un chiaro esempio nella prima parte della stagione“. Queste parole del ferrarista confermano quanto abbia dovuto lavorare per mettersi al pari di Lewis e scrollarsi da dosso tanta polvere.

Oltre alla questione setup, Charles si è speso parecchio sull’handling della vettura, prestando particolare attenzione, oltre ai freni, alla pura gestione del differenziale: parliamo di un parametro cruciale per governare l’auto, considerando che il livello di bloccaggio tra le ruote posteriori è gestito, istante per istante, da una centralina che controlla la pressione idraulica sui dischi frizione.

Lavorando sulla forza di bloccaggio applicata al differenziale, nella fase in cui l’auto non frena e non accelera, Charles ha corretto la dinamica dell’auto nelle varie fasi della curva. Stiamo parlando del cosiddetto “precarico”, nel gergo tecnico: una mossa tanto utile quanto necessaria per poter alzare la confidenza con la SF-26. Un obiettivo centrato, come si è visto a Silverstone, per fare un esempio.

Super Charles non molla: la resilienza del vincente entra in gioco

Oltre al mero output cronometrico, il monegasco rappresenta il baricentro emotivo della squadra: un fatto, questo, che non bisogna mai scordare. Charles Leclerc è la sintesi del lavoro di centinaia di specialisti, la cui motivazione va alimentata quotidianamente. È noto come abbia macinato migliaia di chilometri a bordo delle Rosse, ottenendo meno di quanto il suo talento avrebbe in realtà meritato.

Il monegasco non ha mai rilasciato dichiarazioni tossiche o distruttive verso il team, nemmeno nei picchi di massima crisi tecnica. Questa assoluta lealtà gli è valsa un credito illimitato nei complessi corridoi di Maranello. Non c’è spazio per inutili parallelismi dialettici, ma solo per l’oggettività dei fatti: Leclerc è un pilastro solidissimo all’interno del team italiano. Anche in questa stagione 2026.

Per questo va sottolineata la modalità con cui ha spazzato via i momenti difficili ricalibrando il suo talento al servizio del team. L’ennesima prova di forza di un pilota che ha tutta l’intenzione di migliorare ancora. Obiettivi per la seconda parte della stagione? Ottenere il massimo, battere gli avversari e sì… superare pure quel Lewis che tanto utile si è dimostrato alla sua causa.