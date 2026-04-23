Ecco i veri motivi dei test privati Ferrari sul circuito di Monza

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty images Charles Leclerc a bordo della Ferrari SF-26

La Ferrari archivia i test privati di Monza snobbando il cronometro per concentrarsi sulle vere priorità tecniche della SF-26. Il lavoro in pista è stato interamente dedicato alla correlazione dati con il simulatore e allo sviluppo del sistema ibrido, passaggi cruciali per questa F1 2026. Un approccio pragmatico e mirato, fondamentale per presentarsi al prossimo appuntamento di Miami con solide certezze ingegneristiche.

Pragmatismo e raccolta dati: la vera natura del test brianzolo

Il lavoro in pista della Ferrari nel filming day ha restituito l’immagine di una squadra dai volti distesi e dall’atmosfera rilassata. Tuttavia, dietro l’apparente serenità di tecnici e piloti si cela la consapevolezza di dover domare una complessa sfida ingegneristica imposta dai rigidi regolamenti del 2026. L’uscita brianzola della scuderia non aveva alcuna velleità legata al cronometro.

Per inquadrare correttamente il valore di questo test privato, è imperativo sgombrare il campo da facili illusioni. La SF-26 scesa in pista non prefigura una fantomatica “Versione B” della monoposto. E allo stesso tempo, attendersi un salto di rendimento epocale già dal Gran Premio di Miami, in calendario per la prima settimana di maggio, equivarrebbe a un errore di prospettiva.

Questo marcato pragmatismo non nasce da una mancanza di fiducia verso le potenzialità di Maranello, bensì dalla natura stessa del piano di sviluppo: un approccio metodico, studiato da tempo, che mira a correggere e affinare progressivamente il comportamento dinamico dell’auto. In un’annata che segna l’alba di una rivoluzione normativa particolarmente insidiosa.

Scenario dove sbagliare la direzione di sviluppo significherebbe bruciare tempo vitale. Pertanto, lanciarsi in speculazioni matematiche sui presunti decimi guadagnati risulta un esercizio fuorviante, considerando che gli stessi ingegneri necessitano di tempo per decifrare i reali benefici del pacchetto. Atteniamo la Florida per dissipare dubbi e analizzare gli update della rossa.

L’incognita dell’ala “Macarena” e l’importanza del simulatore

Le medesime logiche di prudenza si applicano ai presunti vantaggi velocistici attribuiti all’ala “Macarena”. Le chiacchiere relative al tempo sul giro guadagnato vanno azzerate; la priorità assoluta per questa soluzione ribaltabile è garantirne il corretto funzionamento teorico. D’altra parte, andavano risolti in via definitiva gli scompensi di stabilità che hanno negativamente condizionato la vettura nelle libere della trasferta in Cina.

Questo primo test privato della stagione, di fatto, aveva come mandato principale la correlazione tra l’asfalto e l’ambiente simulativo: un classico in Formula 1. Si è trattato di una raccolta dati nevralgica, essenziale per aggiornare i modelli matematici e calibrare il simulatore, strumento sul quale verranno investite innumerevoli ore di lavoro nei giorni che dividono la Rossa dalla Florida, in attesa della concessione FIA alla Ferrari per l’ADUO.

Pur operando con i fisiologici vincoli di una sessione promozionale, a partire dall’obbligo di utilizzare gomme demo, l’obiettivo è presentarsi a Miami con un quadro analitico il più fedele possibile alla realtà. Essere in grado di svezzare fisicamente i nuovi componenti è cosa buona preziosa, ma solo le prove libere forniranno un responso inappellabile. Fino a quel momento, il lavoro sarà dominato dal processamento dei calcoli.

La sfida dell’ibrido e la prova del nove a Miami

La scelta tecnica della pista brianzola è stata chirurgica da parte della Rossa. l tracciato offriva il banco di prova ideale per raccogliere informazioni decisive sulla resistenza aerodinamica (drag) generata dal corpo vettura e per eseguire uno studio severo sull’impiego dell’energia. D’altra parte sappiamo come le fasi di harvesting e deployment abbiano rappresentato un nodo critico per la Rossa nei primi tre Gran Premi.

L’urgenza di questo lavoro sull’ibrido è stata dettata anche dal recente intervento normativo della FIA, che ha abbassato il tetto di energia disponibile per giro da 9 MJ a 7 MJ. Un cambio che impone una complessa ricalibrazione dei software di gestione, al fine di ottimizzare la potenza recuperata dal moto-generatore MGU-K. Sappiamo che tra le fila del Cavallino filtra un motivato ottimismo.

Le sensazioni a caldo sulle modifiche implementate e le risposte del sistema ibrido sono positive, insomma. Tuttavia, la reale validazione avverrà esclusivamente in Florida, quando il giudizio soggettivo dovrà per forza di cose cedere il passo ai riscontri oggettivi e inequivocabili del tracciato. Tutto il resto, fuori da quel perimetro, rientra nella sfera delle semplici speculazioni da paddock.