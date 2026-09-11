In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Charles Leclerc (Ferrari) immortalato nel paddock del Madring

L’aggiornamento alla power unit Ferrari ha deluso le aspettative iniziali: dopo il Gran Premio di Monza, la sensazione diffusa è stata quella di un’opportunità mancata, perché i tifosi sognavano un netto salto prestazionale nella gara di casa. La pista, però, ha restituito un verdetto ben diverso. Uno scenario che ha raffreddato gli entusiasmi, e sollevato interrogativi sull’efficacia del lavoro svolto a Maranello.

Ferrari: le delicate equitazioni per modificare la power unit con l’ADUO

A fare chiarezza sulla reale portata di questo sviluppo sono intervenuti i vertici della Scuderia. Dopo le spiegazioni fornite nei giorni scorsi dal team principal Frederic Vasseur, ieri Charles Leclerc ha ribadito il concetto nell’incontro con i media nell’hospitality della Rossa. Il monegasco ha quindi spiegato come valutare correttamente la novità tecnica introdotta dal team.

Un upgrade di certo molto importante, ma che da solo non avrebbe potuto stravolgere le sorti della stagione. Per inquadrare la questione, è necessaria una precisazione tecnica. Attraverso il sistema ADUO, la FIA ha concesso una deroga regolamentare alle scuderie in ritardo rispetto al propulsore considerato di riferimento. L’analisi della FIA si è concentrata esclusivamente sul motore endotermico.

Questo, perché una misurazione accurata dei valori dell’intera power unit (endotermico più sistema ibrido) era assolutamente stata ritenuta inattuabile. Nella pratica? Le squadre potevano alternare i dati e fuorviare i valori. Da queste misurazioni, il motore a combustione interna più performante è risultato quello della Red Bull. La Ferrari, in base al proprio deficit, è rientrata nello scaglione del 4%: una fascia che autorizzava interventi di natura collaterale.

Alcuni ritocchi, insomma, che non avrebbero mai potuto trasformare radicalmente il propulsore. Oltre a questo c’è tutto il discorso legato alle tempistiche. Il responsabile della Gestione Sportiva della Ferrari, ha pertanto sottolineato come le tempistiche di sviluppo di una power unit seguano logiche radicalmente distinte rispetto agli aggiornamenti di telaio o aerodinamica.

Le finestre temporali sono piuttosto compresse, dove l’architettura estremamente sofisticata dei propulsori V6 ibridi impone iter di progettazione elaborati. Senza contare le estenuanti prove al banco per accertare l’affidabilità di ogni singolo elemento. Questa filiera obbligata dilata a dismisura le scadenze necessarie per deliberare le nuove parti meccaniche e la relativa gestione elettronica.

Leclerc spiega il nuovo motore Ferrari

Charles ha risposto a diversi quesiti, tra cui il fatto se si attendesse un maggiore step di prestazioni con la nuova power unit rispetto a quello che si è visto. “Ci aspettiamo sempre di fare un passo avanti, ma penso che la situazione sia un po’ più complicata di quella che è sembrata“. Poi c’è tutto il discorso legato alla pista italiana, non propriamente un layout indicativo per le valutazioni di un update.

“Quando una scuderia porta in pista un nuovo motore, tutti si aspettano un salto in avanti enorme. Noi arrivavamo da Zandvoort, un tracciato non molto sensibile alla power unit, mentre a Monza l’incidenza del propulsore è enorme. Confermo che lo step atteso c’è stato, ma siamo ancora indietro.” Una chiara ammissione del ferrarista, che purtroppo non lascia spazio all’immaginazione.

Se non è sembrato che la Ferrari abbia azzeccato l’aggiornamento, è appunto dovuto alla natura del layout, dove il deficit di cavalli a prescindere si moltiplica. Leclerc lo ribadisce: “L’aumento del gap motoristico tra Zandvoort e Monza non deriva da un passo indietro del motore, ma è semplicemente figlio delle caratteristiche della pista, molto più sensibile alla potenza.”