Partire con le gomme Soft ha ridotto la corsa della Rossa a una rimonta: senza lo sbaglio, la lotta al vertice era servita

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Lo sconforto di Lewis Hamilton (Ferrari) dopo il podio al GP del Bahrain

Ferrari a podio con Hamilton dopo una rimonta strepitosa. Leclerc idem al quarto posto. Sarebbe tutto fantastico se parlassimo di un’altra corsa. Le Rosse pativano davanti e si sono auto flagellate con una strategia omicida, sportivamente parlando. Un errore che ha tolto la possibilità di lottare per la vittoria. Non ci sono scuse per una scelta così sciagurata sulle gomme al via.

Avvio da incubo per la Ferrari

Il semaforo verde si fa attendere, bloccato dai capricci delle power unit, ma quando i motori tornano a ruggire, ai box Ferrari si consuma il primo dramma sportivo della giornata. Mercedes e Red Bull puntano sicure sulle Pirelli intermedie, la McLaren azzarda addirittura le mescole medie. Il muretto della Rossa, invece, gioca all’attacco in modo estremo: mescola Soft.

Il team italiano nutriva la speranza di un rapido miglioramento dell’asfalto umido. I tre passaggi alle spalle della Safety Car asciugano in parte la traiettoria, eppure l’aderenza è un miraggio. Sulla griglia, con la ripartenza da fermo, la tensione taglia l’aria. Lewis Hamilton e Charles Leclerc scuotono la testa: le coperture a banda rossa necessitano di almeno dieci tornate per entrare nella corretta finestra di utilizzo.

La pista emette subito la sua sentenza. Allo spegnimento dei semafori le due SF-26 annaspano, scivolano nelle retrovie, ostaggio di un’aderenza inesistente. Leclerc rientra ai box con urgenza. Al sesto passaggio il disastro è servito: il monegasco è ultimo, a oltre un minuto dal leader. Hamilton naviga nella piazza 17, con un passivo di dieci secondi a giro rispetto ai diretti rivali. Avvio letale.

Le Rosse mostrano i muscoli

Tuttavia, le corse sanno premiare la pazienza. Al decimo giro i tempi di Hamilton scendono, i parziali si accendono di verde. L’asfalto è pronto. Il ritiro di Bottas chiama in causa la Safety Car, momento in cui il gruppo intero passa alle gomme da asciutto. Charles Leclerc coglie l’attimo per una sosta, Lewis sceglie la continuità e rimane in pista. Si riparte con le Rosse in quindicesima e diciassettesima piazza.

Da quel momento si accende la miccia della SF-26. La vettura italiana domina sull’asciutto e dà il via a una furiosa progressione. Lewis scavalca Piastri con disinvoltura, archivia Lindblad e Ocon, e si prende la sesta posizione. Dal muretto arrivano i complimenti, uniti all’ordine perentorio di preservare le coperture in trazione per farle durare il più possibile.

Più indietro, Leclerc fatica molto di più contro la McLaren di Norris nel valzer dell’overboost, ma alla fine rompe gli indugi e si lancia all’inseguimento di Hülkenberg, Piastri e Lindblad. La progressione non si ferma. Hamilton si sbarazza di Lawson e mette nel mirino Hadjar. Al venticinquesimo giro, le comunicazioni radio confermano: gomma in buone condizioni e miglior ritmo in pista.

GP Bahrain, è podio: un risultato che fa male

Charles risale fino alla nona piazza con grinta assoluta, ma alla trentesima tornata torna ai box per un set di Soft nuove e rientra in dodicesima posizione. Poco dopo, con le coperture ormai esauste, anche Hamilton effettua la sua sosta insieme ad Hadjar e opta per la mescola Media. A mescole fresche, la musica non cambia. Leclerc stampa il giro più veloce assoluto, Lewis bracca la Red Bull.

L’inglese non ama le Pirelli a banda gialla, eppure il suo passo è comunque molto buono. Resta l’imperativo di gestire il degrado per ventidue infiniti giri. A sette passaggi dal termine, il britannico è incollato agli scarichi di Hadjar, ma no riesce a passarlo. Poi arriva la Virtual Safety Car, seguita a stretto giro da una Safety Car per il ritiro di Russell, che riscrive però le regole del finale.

Ferrari risponde con freddezza e chiama una doppia sosta per montare di nuovo le Soft. Alla ripartenza, con sole quattro tornate a disposizione, si consuma l’assalto. Hamilton divora la Red Bull in un giro, Leclerc fa lo stesso al passaggio successivo. Le SF-26 tagliano il traguardo in terza e quarta posizione. Un podio dal sapore dolceamaro, non può essere altrimenti.

Senza quella disastrosa roulette iniziale con le gomme, il Cavallino Rampante aveva le carte in regola per dettare legge fino alla bandiera a scacchi. Ed è proprio questo il rammarico che resta nell’analizzare la gara della Ferrari. Uno sbaglio davvero inspiegabile. Un rischio preso senza cognizione di causa che poteva solo trasformare il via in un disastro e buttare via una buona qualifica.