In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Charles Leclerc guida la Ferrari SF-26 nella qualifica del Gran Premio del Brasile

Una qualifica super emozionante quella brasiliana, dove le pessime condizioni meteorologiche condizionano pesantemente l’azione in pista ed elevano a fattore determinante il talento dei piloti. Alla bandiera a scacchi, Charles Leclerc prende la seconda fila con il quarto posto, ma partirà quattordicesimo per la penalità dovuta al cambio dell’endotermico. Hamilton abbandona in Q2 e partirà ultimo per la sostituzione completa della power unit.

GP Brasile, resoconto Fp3: Ferrari senza il feeling corretto

La prima sgambata delle FP3 prende corpo calzando gli pneumatici Medium. Ci sono da studiare le modifiche sul setup e, a quanto appreso, un ritocco alla gestione della parte ibrida per ottimizzare la curva di deployment. L’atteggiamento delle Rosse non sembra molto diverso rispetto a ieri a livello di handling: resta l’atteggiamento sovrasterzante, sebbene sembri meno marcato.

Va detto che le Pirelli a banda gialla hanno funzionato meglio delle Soft nella giornata di ieri, specie per Charles Leclerc. Al contrario, Lewis soffre maggiormente nel portarle in temperatura. Il grip della pista non è ottimale però, e potrebbe pure iniziare a piovere secondo il muretto italiano. Il programma di lavoro alterna giri di cool down a tentativi lanciati.

Sembra che qualcosa non vada con il motore della SF-26 numero 44, un problema relativo a un freno motore troppo aggressivo o altro. Questo passa la radio di Lewis; quella del monegasco non è da meno: “L’auto è orribile da guidare“. Insomma, il quadretto della Ferrari sembra tutto tranne che buono. Per ora, quel salto di qualità atteso non arriva e la cosa preoccupa.

Ferrari: Lewis rompe il motore?

Nella seconda sgambata arriva l’inatteso: Lewis Hamilton esce in pista e dopo mezzo giro il suo motore emette rumori strani; rientra ai box e la sua power unit fuma. Il dramma è servito, a quanto pare. Poco dopo Leclerc torna in pista per il suo primo run con le Soft. Un tentativo non troppo pulito a livello di handling, considerando le diverse correzioni che deve realizzare.

L’ennesimo team radio di Leclerc è tutto un programma. Charles racconta un feeling davvero molto, molto basso con la sua vettura, perché qualcosa non sta funzionando. Poi conclude: “So che siamo solo a due decimi dal miglior tempo, ma il feeling è come se avessi un gap di un secondo e mezzo“. Il ferrarista realizza altre due tornate e non si migliora.

Senza dubbio le sensazioni con l’auto non sono buone, ma a quanto pare è una questione diffusa anche tra gli altri piloti, considerando che il livello generale di aderenza del tracciato non è affatto buono. Ferrari deve lavorare per rifinire al massimo l’auto per la qualifica e risolvere il problema al motore sulla vettura numero 44, che potrebbe pure andare in penalità con la sostituzione della power unit.

Qualifica GP Brasile, Q1: Ferrari passa il taglio senza soffrire troppo

La notizia più importante per la sessione classificatoria riguarda le condizioni climatiche: piove parecchio e la pista è piena di pozze d’acqua. Le auto provano a scendere in pista, ma la visibilità è pari a zero, tanto che la direzione gara espone la bandiera rossa. Stop che si prolunga per più di un’ora. Sulla vettura di Lewis alla fine hanno cambiato la power unit completa e partirà per ultimo. Ciò malgrado, partecipa alla qualifica.

I ferraristi abbandonano la pitlane con le Pirelli full wet. Serve molta attenzione per non commettere errori e distruggere l’auto contro le barriere. Il programma di lavoro è il seguente: continuare a girare, perché ad ogni tornata la pista migliora. Le Rosse sembrano gestire abbastanza bene la situazione, benché, ovviamente, ad ogni curva ci sia una correzione al volante dato il contesto.

La classifica muta di continuo, con i tempi che si susseguono a ruota libera. C’è il problema della visibilità, perché 22 monoposto in pista alzano un quantitativo di spray davvero enorme. Le Rosse riescono a passare il taglio verso la seconda parte della sessione. Se le condizioni reggono, la pista si asciugherà sempre di più e sarà più semplice gestire le monoposto con meno auto in pista.

Qualifica GP Brasile, Q2: Leclerc soffre la temperature delle gomme

Ancora gomme full wet: per il momento il tracciato è ancora troppo bagnato. La strategia resta la medesima, con i piloti obbligati a girare di continuo per marcare tempi sempre più rapidi. Con sei vetture in meno tutto diventa più semplice. Charles azzecca subito il giro e si mette in testa, mentre Lewis si becca un secondo dal compagno di squadra, per poi accorciare a due decimi il giro successivo.

Tempi che vengono superati mentre le due Rosse tornano in pitlane per montare un set di gomme nuove (intermedie), dove arrivano anche dei ritocchi sull’ala anteriore. Pochi minuti e torna l’azione. In effetti, il muretto della Ferrari opta per le Pirelli a banda verde. Leclerc è l’unico pilota Ferrari ad uscire. Il suo feeling non sembra ottimo e la ragione pare semplice: le mescole non entrano in temperatura.

Charles riesce comunque a mettersi in quarta posizione, per una Q2 che viene stoppata 30 secondi prima del termine per la Haas di Camara che si stampa contro le barriere. D’altra parte, Lewis Hamilton non esce più, tenendo presente che rischiare per partire comunque ultimo non aveva senso. I commissari stanno rimuovendo l’auto americana per poi ripartire con l’ultima parte della qualifica.

Qualifica GP Brasile, Q3: Charles solo quarto

Per Charles sarà importantissimo raggiungere la temperatura target, scenario che non è sempre facile per le caratteristiche della SF-26. Leclerc abbandona la pitlane sempre con le Intermedie. A quanto pare torna la pioggia, per ora non forte, ma che comunque andrà a cambiare il contesto. Per ora si parla delle sole curve 10 e 11. Servirà la massima attenzione per evitare errori.

Al primo tentativo Charles non è rapido. Prende la quinta piazza, passando poi alla quarta nel secondo giro. Resta il solito problema legato alla temperatura delle mescole. Monegasco che decide di tornare ai box, conscio di non poter fare meglio, visto che l’intensità della pioggia è aumentata non poco. Sulle vetture vengono montate gomme nuove ma difficilmente i tempi potranno migliorare.

E in effetti nessuno torna in pista, le condizioni non consentono altro. Finisce così la qualifica, con Lewis che partirà dal fondo, mentre Charles prenderà il via in quattordicesima piazza per il cambio del motore endotermico. Un risultato che ovviamente non soddisfa, ma le sanzioni non perdonano. Tenendo presente che anche domani dovrebbe piovere, ci attende senza dubbio una gara ricca di emozioni e colpi di scena, dove le Rosse hanno la possibilità di recuperare.

Qualifica GP Brasile, classifica finale senza le penalità applicate